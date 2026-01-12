България сред трите най-бързо растящи икономики в ЕС в сектора на услугите

В България секторът на услугите е нараснал с най-силен месечен темп от януари 2025 г., увеличавайки обема си с 1,9 на сто през октомври.
Така страната ни попада сред трите страни от ЕС с най-голям ръст на месечна база в сектора на услугите след Люксембург (14,7 на сто) и Латвия (2,1 на сто), съобщи днес Евростат, представяйки най-новите си данни, публикувани на страницата на европейската статистическа агенция.
Обемът на производството на услуги (с изключение на финансовите и публичните услуги) е нараснал както в еврозоната, така и в Европейския съюз с 0,3 на сто през октомври спрямо септември 2025 г. Така секторът на услугите се ускорява в началото на последното тримесечие на 2025 г., след като през септември наддаде с 0,1 на сто във валутната зона и записа нулев растеж в ЕС, според ревизираните данни на Евростат. През октомври на годишна основа производството на услуги се е повишило с 2,1 на сто и в еврозоната, и в ЕС.
През октомври най-голям месечен спад в обема на произведените услуги са регистрирали Словения (3,5 на сто), Гърция (1,8 на сто) и Словакия (1,6 на сто).
Българските доставчици на услуги са увеличили продукцията си с 5,3 на сто през октомври миналата година, отнесено към същия месец на 2024 г. – максимум от февруари 2025 г. През септември бе отчетен годишен ръст с 1,7 на сто, а през август – спад с 0,1 на сто.
Така България заема четвърто място по годишен растеж на сектора на услугите в ЕС през октомври – след Гърция (16,9 на сто), Литва (10,1 на сто) и Полша (5,5 на сто), сочат още данните на Евростат.
През октомври в сравнение със същия месец година по-рано с най-много е намаляла продукцията на сектора на услугите в Люксембург (3 на сто), Унгария (2 на сто) и Дания (0,8 на сто).
През октомври спрямо септември в еврозоната най-силно са нараснали производството на професионални, научни и технически дейности (0,8 на сто), следвани от услугите по настаняване и хранене (0,7 на сто), докато са намалели дейностите, свързани с недвижими имоти (0,9 на сто) и по транспорт и съхранение (0,7 на сто ).
На годишна база в еврозоната най-значително се е повишил обемът на информационните и комуникационни услуги (4,4 на сто) и услугите по настаняване и хранене (2,4 на сто), като всички основни дейности в сектора на услугите са нараснали.
1 Еш па тояя
15:13 12.01.2026
2 Ваня
Коментиран от #9
15:15 12.01.2026
3 гост
15:16 12.01.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Ръст от 10 при база 100 до 110 е 10%
Ръст от 20 при база 400 до 420 е ...5%
При двойно по-голям ръст разликата
от 300 става 310❗
Та намалява ли разликата или се увеличава🤔❗
15:17 12.01.2026
5 урсулин
15:17 12.01.2026
6 Файърфлай
Коментиран от #13
15:17 12.01.2026
7 лют пипер
15:18 12.01.2026
8 Къде е производството?
Нещастници.
80% в услугите.
Онези дето сменят памперси и те са в сферата на услугите.
Инвеститорите в сферата на производството избягаха, заради повишени разходи Юрошит.
Тази Територия успешно я разрушиха.
Коментиран от #12, #14, #24
15:19 12.01.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Ваня":"Дайте ми да управлявам парите на една страна и не ме интересува кой ще управлява тази страна!"
Казал го е някакъв си Ротшилд🧐
15:19 12.01.2026
10 адаша
15:20 12.01.2026
11 Копейкин
15:21 12.01.2026
12 Мен
До коментар #8 от "Къде е производството?":МЕ "ХРАНИ, ОБЛИЧА, ТОПЛИ".
Аз съм този пред когото на колене падаш, за да ти направа ремонт на апартамента !
15:25 12.01.2026
13 Факти
До коментар #6 от "Файърфлай":Колкото по-развита е икономиката, толкова по-голям % е секторът на услугите. Първи урок по икономника.
Коментиран от #29, #35
15:26 12.01.2026
14 Луд
До коментар #8 от "Къде е производството?":Много елементарно разсъждаваш,Погледи само мъжко подстригване преди еврото и сега,Това си е разтеж и то 100% Светата на услугите е обем не за твоята глава.
Коментиран от #28
15:26 12.01.2026
15 Последния Софиянец
15:28 12.01.2026
16 Много версии има
15:29 12.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ремонта САМ
Стигам директно до производител.
Енергия не мога да произведа, да оперирам сърце не мога.
Животни не мога да гледам и пшеница, жито, лимец време нямам, и образование..
Коментиран от #22
15:33 12.01.2026
19 Фалирала държава
Коментиран от #33
15:36 12.01.2026
20 Студопор
15:37 12.01.2026
21 Логично
Коментиран от #42
15:38 12.01.2026
22 Всъщност
До коментар #18 от "Ремонта САМ":Ти си престъпник. Ако сам си го правиш, дължиш данък на държавата по пазарните цени.
Коментиран от #46
15:39 12.01.2026
23 Иво
15:40 12.01.2026
24 Факти
До коментар #8 от "Къде е производството?":64% е нашият сектор на услугите. Пред нас има около 60 държави с по-голям % и всичките са по-богати. Само няколко примера - САЩ, Германия, Япония, Англия, Франция, Италия, Испания, Холандия, Швейцария, Сингапур, Австралия, Нова Зеландия... Под 50% всички държави са бедни, с изключение на Саудитска Арабия и Катар.
15:40 12.01.2026
25 Маро ма
15:40 12.01.2026
26 СПРЕТЕ
15:42 12.01.2026
27 По цени и инфлация нарастваме
15:42 12.01.2026
28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "Луд":Луд умора нема!
При увеличение на цената ОБЕМЪТ работа/услуга може да остане същ, дори да намалее, а ПРИХОДИТЕ да нарастнат❗
15:43 12.01.2026
29 Не ми дреме
До коментар #13 от "Факти":Ама ти да не си случайно Киро "куролацията" след като си изял цяла пица с кристали ?
Коментиран от #38
15:43 12.01.2026
30 Ройтерс
15:43 12.01.2026
31 Икономика няма
15:43 12.01.2026
32 До всъщност
Юрогария все още е свободна страна, че и камината си направих, и на съседите направих, БЕЗ ПАРИ.
Те пък ми носят хубаво месце, млекце, винце.
Яд ли ви е, че има хора, на които не може да им обирате парите.
Кога се научих, когато за едни 7 лева ми поискаха 140 лв.
Девиз: Аз мога!.
Ако не мога, жената може. Инвестираме в умения истински, реални, необходими в живота.
15:44 12.01.2026
33 Факти
До коментар #19 от "Фалирала държава":Напротив. Хората потребяват повече услуги, когато имат излишни пари. Ти ако нямаш пари за храна, няма да ги харчиш за услуги. Колкото по-богати са хората, толкова по-голям % от парите им отиват за услуги. При нас е 64%. В САЩ например е 78%. В Монако 87% - дали са зле там?
Коментиран от #37
15:45 12.01.2026
34 604
15:46 12.01.2026
35 Файърфлай
До коментар #13 от "Факти":Тази "икономика" къде си я изучавал ? Която "учи",че мъжете трябва да бъдат най-вече охранители и гумаджии,а жените-фризьорки и магазинерки.Ей,как ви промиха мозъчетета,на батко сладурите.
15:48 12.01.2026
36 В сектора на услугите
15:48 12.01.2026
37 ФактКЮчек
До коментар #33 от "Факти":Икономика на услугите = икономика на борчовете. Не ви минават нещо юролибералние опорки.
Коментиран от #43
15:48 12.01.2026
38 Факти
До коментар #29 от "Не ми дреме":Съвсем случайно съм магистър по финанси. Това съм го учил, но то по принцип си е логично. Бедните дават всичките си пари за храна и стоки от първа необходимост и не им остават за услуги. Богатите не могат да изядат всичките си пари и ги харчат за услуги.
Коментиран от #47
15:48 12.01.2026
39 Яко ни расте
15:50 12.01.2026
40 Гост
15:51 12.01.2026
41 Поне в сектора на услугите
15:52 12.01.2026
42 €€€
До коментар #21 от "Логично":Радвай се, че не си в Румъния... еврото може и да го плюете, ама заради него нямаме такова неконтролируемо поскъпване
Коментиран от #48
15:52 12.01.2026
43 Факти
До коментар #37 от "ФактКЮчек":Няма такава корелация. Най-голям дял на услугите в света има Хонг Конг - 92%. В същото време Дълг към БВП е един от най-ниските в света - 9,3%. Можеш да го провериш сам ако искаш.
Коментиран от #49
15:53 12.01.2026
44 Олееееее, "демокрация" ...
15:53 12.01.2026
45 Хаха
15:53 12.01.2026
46 Майстор
До коментар #22 от "Всъщност":Така, така !
Данък по завишени цени на всеки, който и ч.....я сам ки прави !
15:55 12.01.2026
47 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #38 от "Факти":Подсети ме за един виц. Завършва така:
"......Чудесно, а картофите по колко ги продаваш❗"
15:56 12.01.2026
48 Факти
До коментар #42 от "€€€":Румъния и Унгария имат най-високата инфлация в ЕС, но копейките мълчат. Те и да искат не могат да приемат еврото, защото еврозоната с тази инфлация не ги иска. Така се срива опорката, че 6 милиона бедни българи щели да плащат дълговете на 450 милиона богати еврозонци. Що за човек трябва да си дори да си го помислиш това? Но копейките нямат срам. Те ръсят брутални простотии и изобщо не им дреме колко смешно звучат.
15:56 12.01.2026
49 Колко бре са
До коментар #43 от "Факти":Псевдокултурниците в тоя Хонг Конг ? А? Щото у нас не само че не им се работи нещо смислено, но и страшно голям процент от населението станаха разните му там псевдокултурници на държавна субсидия и проектни финансирания. Кинаджии, мааастии, денсъри, протестъри, оперетки, постановчици, журналета, блогъри, ергени, шоукурвентии, продуценчита, въшлета и разнитему други педирета, перперикони, пимпири и ред други мааастии... и всичко тва е все на бюджетна хранилка дрфакто и минаха още преди 2 години 380 000 души. И като чуят че сакън вече няма да ги хранят и пада рев до небесата и тук вече се появяват и политическите шиибаняци, политолози, социолози и юруш на мармалада и да си броим хлебарките че за разлика от ромите са ни безплатни и супер прооооости и лесни дефакто .....
Коментиран от #52
15:56 12.01.2026
50 Гъбарко
15:59 12.01.2026
51 Много бюджетни паразити
16:01 12.01.2026
52 Факти
До коментар #49 от "Колко бре са":Еми точно това ти казвам - има свободни пари за глезотии и безсмислени дейности. Иначе Хонг Конг е 7,5 милиона и е добър пример за сравнение. Просто показах, че делът на услугите и дълга нямат нищо общо помежду си.
16:02 12.01.2026