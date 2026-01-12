Новини
България сред трите най-бързо растящи икономики в ЕС в сектора на услугите

България сред трите най-бързо растящи икономики в ЕС в сектора на услугите

12 Януари, 2026

Обемът на производството на услуги (с изключение на финансовите и публичните услуги) е нараснал както в еврозоната, така и в Европейския съюз с 0,3 на сто през октомври спрямо септември 2025 г.

България сред трите най-бързо растящи икономики в ЕС в сектора на услугите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В България секторът на услугите е нараснал с най-силен месечен темп от януари 2025 г., увеличавайки обема си с 1,9 на сто през октомври.

Така страната ни попада сред трите страни от ЕС с най-голям ръст на месечна база в сектора на услугите след Люксембург (14,7 на сто) и Латвия (2,1 на сто), съобщи днес Евростат, представяйки най-новите си данни, публикувани на страницата на европейската статистическа агенция.

Обемът на производството на услуги (с изключение на финансовите и публичните услуги) е нараснал както в еврозоната, така и в Европейския съюз с 0,3 на сто през октомври спрямо септември 2025 г. Така секторът на услугите се ускорява в началото на последното тримесечие на 2025 г., след като през септември наддаде с 0,1 на сто във валутната зона и записа нулев растеж в ЕС, според ревизираните данни на Евростат. През октомври на годишна основа производството на услуги се е повишило с 2,1 на сто и в еврозоната, и в ЕС.

През октомври най-голям месечен спад в обема на произведените услуги са регистрирали Словения (3,5 на сто), Гърция (1,8 на сто) и Словакия (1,6 на сто).

Българските доставчици на услуги са увеличили продукцията си с 5,3 на сто през октомври миналата година, отнесено към същия месец на 2024 г. – максимум от февруари 2025 г. През септември бе отчетен годишен ръст с 1,7 на сто, а през август – спад с 0,1 на сто.

Така България заема четвърто място по годишен растеж на сектора на услугите в ЕС през октомври – след Гърция (16,9 на сто), Литва (10,1 на сто) и Полша (5,5 на сто), сочат още данните на Евростат.

През октомври в сравнение със същия месец година по-рано с най-много е намаляла продукцията на сектора на услугите в Люксембург (3 на сто), Унгария (2 на сто) и Дания (0,8 на сто).

През октомври спрямо септември в еврозоната най-силно са нараснали производството на професионални, научни и технически дейности (0,8 на сто), следвани от услугите по настаняване и хранене (0,7 на сто), докато са намалели дейностите, свързани с недвижими имоти (0,9 на сто) и по транспорт и съхранение (0,7 на сто ).

На годишна база в еврозоната най-значително се е повишил обемът на информационните и комуникационни услуги (4,4 на сто) и услугите по настаняване и хранене (2,4 на сто), като всички основни дейности в сектора на услугите са нараснали.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Еш па тояя

    19 1 Отговор
    Ко речии 🙈😂😂😂😂

    15:13 12.01.2026

  • 2 Ваня

    32 3 Отговор
    Защо ЕС унищожи националната ни валута без да питат хората?

    Коментиран от #9

    15:15 12.01.2026

  • 3 гост

    31 2 Отговор
    то в България освен услуги друго няма

    15:16 12.01.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 1 Отговор
    Прости сметки от тарикати ❗
    Ръст от 10 при база 100 до 110 е 10%
    Ръст от 20 при база 400 до 420 е ...5%
    При двойно по-голям ръст разликата
    от 300 става 310❗
    Та намалява ли разликата или се увеличава🤔❗

    15:17 12.01.2026

  • 5 урсулин

    13 1 Отговор
    Нулата е сто пъти по-голяма от нулата !

    15:17 12.01.2026

  • 6 Файърфлай

    32 1 Отговор
    Услугите икономика не правят.А че България се развива като икономика също е абсурдно твърдение.България деградира тотално.

    Коментиран от #13

    15:17 12.01.2026

  • 7 лют пипер

    15 1 Отговор
    Още малко и швепс.България е почти най-бедната европейска държава. Заплати и пенсии са ужас! Но на никой от онези,240-те в синята зала не му прави впечатление.Гледат те да са си добре.

    15:18 12.01.2026

  • 8 Къде е производството?

    16 2 Отговор
    Мен услугата ще ме нахрани ли, облече, стопли.
    Нещастници.
    80% в услугите.
    Онези дето сменят памперси и те са в сферата на услугите.
    Инвеститорите в сферата на производството избягаха, заради повишени разходи Юрошит.
    Тази Територия успешно я разрушиха.

    Коментиран от #12, #14, #24

    15:19 12.01.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ваня":

    "Дайте ми да управлявам парите на една страна и не ме интересува кой ще управлява тази страна!"

    Казал го е някакъв си Ротшилд🧐

    15:19 12.01.2026

  • 10 адаша

    21 1 Отговор
    Ако слугинажа влиза в услугите - то ние сме на първо място в света.

    15:20 12.01.2026

  • 11 Копейкин

    5 16 Отговор
    И аз жертвам своята огромна енергия в тази област - УСЛУГВАМ на братята руснаци България все повече да затъва по руски в блатото и нищетата

    15:21 12.01.2026

  • 12 Мен

    6 5 Отговор

    До коментар #8 от "Къде е производството?":

    МЕ "ХРАНИ, ОБЛИЧА, ТОПЛИ".
    Аз съм този пред когото на колене падаш, за да ти направа ремонт на апартамента !

    15:25 12.01.2026

  • 13 Факти

    5 11 Отговор

    До коментар #6 от "Файърфлай":

    Колкото по-развита е икономиката, толкова по-голям % е секторът на услугите. Първи урок по икономника.

    Коментиран от #29, #35

    15:26 12.01.2026

  • 14 Луд

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Къде е производството?":

    Много елементарно разсъждаваш,Погледи само мъжко подстригване преди еврото и сега,Това си е разтеж и то 100% Светата на услугите е обем не за твоята глава.

    Коментиран от #28

    15:26 12.01.2026

  • 15 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    Аз ви обслужвам на Централна и съм шапка на тояга, а синджирчето не спира да се върти около пръста ми...

    15:28 12.01.2026

  • 16 Много версии има

    4 1 Отговор
    Мале мила, майкооо....

    15:29 12.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ремонта САМ

    5 0 Отговор
    си го правя. Постригването, затова има машинки, за чий ще им давам по сто лева на някакви готованци. Останалото, нужда от посредници нямам.
    Стигам директно до производител.
    Енергия не мога да произведа, да оперирам сърце не мога.
    Животни не мога да гледам и пшеница, жито, лимец време нямам, и образование..

    Коментиран от #22

    15:33 12.01.2026

  • 19 Фалирала държава

    13 3 Отговор
    Една икономика е приключила, когато услугите са движещи.

    Коментиран от #33

    15:36 12.01.2026

  • 20 Студопор

    10 0 Отговор
    Феите по пътя Пловдив - Пазарджик броят ли се?

    15:37 12.01.2026

  • 21 Логично

    9 1 Отговор
    Ако нещо поскъпне двойво, това е растеж на икономиката. Значи по това сме първи.

    Коментиран от #42

    15:38 12.01.2026

  • 22 Всъщност

    0 7 Отговор

    До коментар #18 от "Ремонта САМ":

    Ти си престъпник. Ако сам си го правиш, дължиш данък на държавата по пазарните цени.

    Коментиран от #46

    15:39 12.01.2026

  • 23 Иво

    7 1 Отговор
    На България услугите са опъване на чаршафи и мятане на салфетки в заведенията на Ричи Бимера и напоследък хотел "Нахуяши".

    15:40 12.01.2026

  • 24 Факти

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Къде е производството?":

    64% е нашият сектор на услугите. Пред нас има около 60 държави с по-голям % и всичките са по-богати. Само няколко примера - САЩ, Германия, Япония, Англия, Франция, Италия, Испания, Холандия, Швейцария, Сингапур, Австралия, Нова Зеландия... Под 50% всички държави са бедни, с изключение на Саудитска Арабия и Катар.

    15:40 12.01.2026

  • 25 Маро ма

    7 0 Отговор
    ти какви услуги на достъпна цена предлагаш?

    15:40 12.01.2026

  • 26 СПРЕТЕ

    7 0 Отговор
    С ЛЪЖИТЕ И ВНУШЕНИЯТА.

    15:42 12.01.2026

  • 27 По цени и инфлация нарастваме

    7 1 Отговор
    Поредните лъжи

    15:42 12.01.2026

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Луд":

    Луд умора нема!
    При увеличение на цената ОБЕМЪТ работа/услуга може да остане същ, дори да намалее, а ПРИХОДИТЕ да нарастнат❗

    15:43 12.01.2026

  • 29 Не ми дреме

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Факти":

    Ама ти да не си случайно Киро "куролацията" след като си изял цяла пица с кристали ?

    Коментиран от #38

    15:43 12.01.2026

  • 30 Ройтерс

    6 1 Отговор
    Улуги, като масажи с щаслив край...?!

    15:43 12.01.2026

  • 31 Икономика няма

    7 2 Отговор
    Всичко е в сферата на услугите. В момента вървят и банковите услуги.

    15:43 12.01.2026

  • 32 До всъщност

    3 1 Отговор
    аа не, в САЩ и Канада е престъпление.
    Юрогария все още е свободна страна, че и камината си направих, и на съседите направих, БЕЗ ПАРИ.
    Те пък ми носят хубаво месце, млекце, винце.
    Яд ли ви е, че има хора, на които не може да им обирате парите.
    Кога се научих, когато за едни 7 лева ми поискаха 140 лв.
    Девиз: Аз мога!.
    Ако не мога, жената може. Инвестираме в умения истински, реални, необходими в живота.

    15:44 12.01.2026

  • 33 Факти

    1 5 Отговор

    До коментар #19 от "Фалирала държава":

    Напротив. Хората потребяват повече услуги, когато имат излишни пари. Ти ако нямаш пари за храна, няма да ги харчиш за услуги. Колкото по-богати са хората, толкова по-голям % от парите им отиват за услуги. При нас е 64%. В САЩ например е 78%. В Монако 87% - дали са зле там?

    Коментиран от #37

    15:45 12.01.2026

  • 34 604

    6 1 Отговор
    Растем като тиранозаври преди потопъ с 620 евра мин. заплата сме се изстреляли в орбитъ...пхахахахихопя

    15:46 12.01.2026

  • 35 Файърфлай

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Факти":

    Тази "икономика" къде си я изучавал ? Която "учи",че мъжете трябва да бъдат най-вече охранители и гумаджии,а жените-фризьорки и магазинерки.Ей,как ви промиха мозъчетета,на батко сладурите.

    15:48 12.01.2026

  • 36 В сектора на услугите

    3 1 Отговор
    И на псевдокултурниците на субсидийка сме недостижими. Сега и филма за недоразумението Стоичков ще ни вдигне мнооо БВП-ту

    15:48 12.01.2026

  • 37 ФактКЮчек

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Факти":

    Икономика на услугите = икономика на борчовете. Не ви минават нещо юролибералние опорки.

    Коментиран от #43

    15:48 12.01.2026

  • 38 Факти

    1 4 Отговор

    До коментар #29 от "Не ми дреме":

    Съвсем случайно съм магистър по финанси. Това съм го учил, но то по принцип си е логично. Бедните дават всичките си пари за храна и стоки от първа необходимост и не им остават за услуги. Богатите не могат да изядат всичките си пари и ги харчат за услуги.

    Коментиран от #47

    15:48 12.01.2026

  • 39 Яко ни расте

    2 0 Отговор
    Отрицателното търговско салдо и се очертава дебел да го ядем скоро. Но поне псевдокултурници има бол, малко под 300 000 храним

    15:50 12.01.2026

  • 40 Гост

    2 0 Отговор
    И това при положение, че поне 80% от автомонтьорите, плочкаджиите и всякакви други "майстори" цял живот една стотинка на светло не са взели.

    15:51 12.01.2026

  • 41 Поне в сектора на услугите

    4 0 Отговор
    Секс услугите да бяха на ниво... ама НЕ

    15:52 12.01.2026

  • 42 €€€

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Логично":

    Радвай се, че не си в Румъния... еврото може и да го плюете, ама заради него нямаме такова неконтролируемо поскъпване

    Коментиран от #48

    15:52 12.01.2026

  • 43 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "ФактКЮчек":

    Няма такава корелация. Най-голям дял на услугите в света има Хонг Конг - 92%. В същото време Дълг към БВП е един от най-ниските в света - 9,3%. Можеш да го провериш сам ако искаш.

    Коментиран от #49

    15:53 12.01.2026

  • 44 Олееееее, "демокрация" ...

    1 0 Отговор
    псевдокултурниците на субсидийка са 17 пъти повече от колкото в Холивуд бре

    15:53 12.01.2026

  • 45 Хаха

    1 0 Отговор
    "произведени услуги" е много яко словосъчетание.

    15:53 12.01.2026

  • 46 Майстор

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Всъщност":

    Така, така !
    Данък по завишени цени на всеки, който и ч.....я сам ки прави !

    15:55 12.01.2026

  • 47 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Факти":

    Подсети ме за един виц. Завършва така:
    "......Чудесно, а картофите по колко ги продаваш❗"

    15:56 12.01.2026

  • 48 Факти

    0 2 Отговор

    До коментар #42 от "€€€":

    Румъния и Унгария имат най-високата инфлация в ЕС, но копейките мълчат. Те и да искат не могат да приемат еврото, защото еврозоната с тази инфлация не ги иска. Така се срива опорката, че 6 милиона бедни българи щели да плащат дълговете на 450 милиона богати еврозонци. Що за човек трябва да си дори да си го помислиш това? Но копейките нямат срам. Те ръсят брутални простотии и изобщо не им дреме колко смешно звучат.

    15:56 12.01.2026

  • 49 Колко бре са

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Факти":

    Псевдокултурниците в тоя Хонг Конг ? А? Щото у нас не само че не им се работи нещо смислено, но и страшно голям процент от населението станаха разните му там псевдокултурници на държавна субсидия и проектни финансирания. Кинаджии, мааастии, денсъри, протестъри, оперетки, постановчици, журналета, блогъри, ергени, шоукурвентии, продуценчита, въшлета и разнитему други педирета, перперикони, пимпири и ред други мааастии... и всичко тва е все на бюджетна хранилка дрфакто и минаха още преди 2 години 380 000 души. И като чуят че сакън вече няма да ги хранят и пада рев до небесата и тук вече се появяват и политическите шиибаняци, политолози, социолози и юруш на мармалада и да си броим хлебарките че за разлика от ромите са ни безплатни и супер прооооости и лесни дефакто .....

    Коментиран от #52

    15:56 12.01.2026

  • 50 Гъбарко

    2 0 Отговор
    Альоооо марче ми те услугите не носят добавена стойност, ква икономика маааа

    15:59 12.01.2026

  • 51 Много бюджетни паразити

    0 0 Отговор
    Има в тоя сектор на услугите ! Адски много

    16:01 12.01.2026

  • 52 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Колко бре са":

    Еми точно това ти казвам - има свободни пари за глезотии и безсмислени дейности. Иначе Хонг Конг е 7,5 милиона и е добър пример за сравнение. Просто показах, че делът на услугите и дълга нямат нищо общо помежду си.

    16:02 12.01.2026

