Жозе Моуриньо: Бъдещето ми не е важно

Наставникът на Фенербахче Жозе Моуриньо говори преди утрешния двубой от Лига Европа срещу Рейнджърс. Попитан относно поредния скандал, в който се забърка, португалецът бе лаконичен. След дербито с Галатасарай Моуриньо бе обвинен в расистки изказвания. В отговор треньорът заведе съдебно дело срещу клуба.

“На терена имахме някои трудни моменти. Винаги уважаваме съперниците си, така че, да, имахме проблеми на терена. Причината да нямаме загуба в 18 поредни мача е, че срещнахме трудните моменти със смелост, скромност и отличен дух. Извън терена не мисля, че сме имали труден момент”, заяви Моуриньо.

“Моето бъдеще не е важно, важно е бъдещото на Фенербахче. Аз имам договор за още един сезон след този и в този момент мисля само за Фенербахме, за моята отговорност и лоялност към клуба”, допълни той.

Португалецът се изказа ласкаво за Рейнджърс и шотландския футбол: “Хората казват, че в Шотландия има два отбора, но това е първенство, пълно със страст, а за мен страстта е всичко. Да играеш пред празни стадиони или там, където я няма емоцията, за мен няма логика”. Той допълни, че един ден би работил в Шотландия.

