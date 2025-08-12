Украинската армия категорично отрече: Кремъл лъже, няма руски боен пробив край Покровск

Украинската армия отхвърли твърденията за пробив на руските сили близо до източните градове Покровск и Добропиля, където силите на Киев се сражават, за да не допуснат да бъдат обсадени, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Проникването на (руски) групи ... все още не означава "поемане на контрол върху територията", написа снощи в "Телеграм" говорител на войсковата групировка "Днепър", която отговаря за сектора. "Разбира се, ситуацията е и остава трудна, в този район се водят най-интензивните боеве" по фронтовата линия, пише още в текста.

По-рано украински военни наблюдатели съобщиха за руско настъпление на повече от 10 км североизточно от град Покровск в Донецка област.

В няколко официални военни сводки се говори и за малки групи руски войници, които навлизат в самия Покровск. Градската агломерация на Покровск и Мирноград е обградена от три страни от руски войски. Единствената украинска линия за снабдяване остава един коридор с ширина около 15 км.

Украинската армия страда от недостиг на военнослужещи заради проблеми с набирането на нови попълнения и дезертьорство и украински анализатори все по-често изказват предположения за разпадане на фронта в Източна Украйна, отбелязва ДПА.

Междувременно Министерството на отбраната на Руската федерация заяви, че през последната нощ руските военновъздушни сили са прехванали 25 украински дрона над Ростовска област и Ставрополския край, предаде Ройтерс.

"От 23:50 ч. московско време на 11 август до 03:40 ч. московско време на 12 август дежурните сили за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 25 украински безпилотни летателни апарата", пише военното ведомство. В текста се посочва, че 22 от дроновете са били прехванати над Ростовска област, а 3 над Ставрополския край.