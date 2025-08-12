Украинската армия категорично отрече: Кремъл лъже, няма руски боен пробив край Покровск

Украинската армия отхвърли твърденията за пробив на руските сили близо до източните градове Покровск и Добропиля, където силите на Киев се сражават, за да не допуснат да бъдат обсадени, предаде ДПА, цитирана от БТА.
"Проникването на (руски) групи ... все още не означава "поемане на контрол върху територията", написа снощи в "Телеграм" говорител на войсковата групировка "Днепър", която отговаря за сектора. "Разбира се, ситуацията е и остава трудна, в този район се водят най-интензивните боеве" по фронтовата линия, пише още в текста.
По-рано украински военни наблюдатели съобщиха за руско настъпление на повече от 10 км североизточно от град Покровск в Донецка област.
В няколко официални военни сводки се говори и за малки групи руски войници, които навлизат в самия Покровск. Градската агломерация на Покровск и Мирноград е обградена от три страни от руски войски. Единствената украинска линия за снабдяване остава един коридор с ширина около 15 км.
Украинската армия страда от недостиг на военнослужещи заради проблеми с набирането на нови попълнения и дезертьорство и украински анализатори все по-често изказват предположения за разпадане на фронта в Източна Украйна, отбелязва ДПА.
Междувременно Министерството на отбраната на Руската федерация заяви, че през последната нощ руските военновъздушни сили са прехванали 25 украински дрона над Ростовска област и Ставрополския край, предаде Ройтерс.
"От 23:50 ч. московско време на 11 август до 03:40 ч. московско време на 12 август дежурните сили за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 25 украински безпилотни летателни апарата", пише военното ведомство. В текста се посочва, че 22 от дроновете са били прехванати над Ростовска област, а 3 над Ставрополския край.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 десетина града
Коментиран от #20
13:07 12.08.2025
2 То и при Часов Яр няма,
13:07 12.08.2025
3 Гориил
13:08 12.08.2025
4 Зевс
13:08 12.08.2025
5 Програмиста
Коментиран от #9
13:09 12.08.2025
6 Тея пък
13:10 12.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ще им се на руснаци и на русофили
13:10 12.08.2025
9 Вече са във Владивосток
До коментар #5 от "Програмиста":и Сахалин.
13:10 12.08.2025
10 Я пък тоя
Ами и Зеленски ще признае след ден-два.
Вярно, е обаче , че тази територия е без стратегическо значение.
13:10 12.08.2025
11 Мишел
13:11 12.08.2025
12 Ха ХаХа
13:11 12.08.2025
13 за случката в Кировоград
Коментиран от #16
13:12 12.08.2025
14 Българин
Коментиран от #66
13:13 12.08.2025
15 Само
13:13 12.08.2025
16 гайтанджиева
До коментар #13 от "за случката в Кировоград":Това са руски фейкове.
Коментиран от #46
13:13 12.08.2025
17 Зелен Ски
13:14 12.08.2025
18 Диванен стратег
13:15 12.08.2025
19 Той всъщност Покровск
13:15 12.08.2025
20 Покровск
До коментар #1 от "десетина града":е място, което се превърна в гробница за поне 100 000 руснака. Украиниците не го отстъпват, защото е много удобно за поразяване на непрекъснато атакуващите руснаци. Колкото повече и по-дълго атакуват, толкова повече руски жертви има. Така че скоро няма да има руски успехи там, то руски успех е силно казано, защото вече толкова много руски войници са избити, че цената платена от руснаците е брутална и жестока.
Коментиран от #27, #36, #40
13:15 12.08.2025
21 Механик
Ще победим!
13:16 12.08.2025
22 Хахо
13:16 12.08.2025
23 Ивелин Михайлов
13:16 12.08.2025
24 Евроатлантик
13:16 12.08.2025
25 Българин
13:16 12.08.2025
26 БаГо
13:17 12.08.2025
27 Димитринчо
До коментар #20 от "Покровск":Не са 100 000 избитите руснаци повечко са.
13:17 12.08.2025
28 Последния Софиянец
13:18 12.08.2025
29 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс
13:18 12.08.2025
30 Бай Ганьо
13:19 12.08.2025
31 Цоню Ганев Мекия
Коментиран от #48
13:20 12.08.2025
32 Коко
13:21 12.08.2025
33 Рамбо
13:21 12.08.2025
34 123456
13:21 12.08.2025
35 Мишел
От 2 дни руската армия влезе флангово зад втората украинска отбранителна линия на Покровск и настъплението върви отлично. Отделно в центъра на града има повече руски щурмови групи, отколкото украински защитни.
Още 5 украински града са пред превземане. ВСУ нямат войници.
.
13:21 12.08.2025
36 Я пък тоя
До коментар #20 от "Покровск":Руснаците там имат 50 000 армия, ти изби 100 000. Явно са умирали по два пъти.🤣
13:22 12.08.2025
37 Коко
До коментар #7 от "руzкo = боклук":Ако си човек не е лошо да вземеш мерки за здравето си.
13:22 12.08.2025
38 украинците са като нашите соросойди
До коментар #7 от "руzкo = боклук":само те са прави само те казват истината и самата истина -само те са умните -и само те са с меки кит
13:23 12.08.2025
39 Смени дилъ
До коментар #7 от "руzкo = боклук":Ра, че както си я подкарал с тез некачествени Зеленки....
13:24 12.08.2025
40 наркоман да спреш дрогата
До коментар #20 от "Покровск":и другите три неща задължително намври добър психиатър -след това добър прогтолог и накрая нормална работа .ако си следваш в този ред може и да има напредък в живота ти -ако ли не ще си останеш един завършен джендър наркоман
13:25 12.08.2025
41 Гориил
13:26 12.08.2025
42 Монголоиден ботоксов педофил с токчета
Коментиран от #45, #50
13:27 12.08.2025
43 Иван Станков
13:28 12.08.2025
44 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #56
13:29 12.08.2025
45 Кокича
До коментар #42 от "Монголоиден ботоксов педофил с токчета":А имаш ли бункер?
За един приятел питам.
Коментиран от #49
13:29 12.08.2025
46 Атина Палада
До коментар #16 от "гайтанджиева":Американец от Флорида дошъл в Украйна да се бие срещу Русия,а друг американец-синът на зам.шефа на ЦРУ отишъл в Русия да се бие срещу Украйна...
Шарен свят...
13:30 12.08.2025
47 Вервам им
13:30 12.08.2025
48 на теб наркоман мястото ти е психиаатрия
До коментар #31 от "Цоню Ганев Мекия":и тук има едни завършен Иди№$@от който пише под различни никове
13:31 12.08.2025
49 Имам!На май...
До коментар #45 от "Кокича":...Ка ти хралупата.
13:31 12.08.2025
50 Я пък тоя
До коментар #42 от "Монголоиден ботоксов педофил с токчета":Като Ви чета, май Ви е мръднал " бункера"
13:32 12.08.2025
51 Зелю
13:33 12.08.2025
52 пешо
13:34 12.08.2025
53 НЯМААААА
ГУЛЮ ГУЛЮ
НЯМАААААААА
И В КЛЕМАНБИК СИЧКОТО Е В ГЪ......ЗА
АМА НЯМАААААААА
АЙДЕ ВАЗЕЛИН.....ЧЕТО ЩОТО НЯМАААААА
УРЯЯЯЯЯЯЯЯ
13:35 12.08.2025
54 за малко
13:37 12.08.2025
55 Смешник
13:38 12.08.2025
56 Атина Палада
До коментар #44 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Бях чела източници- някакви високопоставени близки до настоящата власт в САЩ ,че Одеска област и още една съседна щели да станат нещо като автономия ли ,кво ги бяха нарекли там ..под юрисдикцията на Русия.По този начин излаз на Черно море ще се контролира от Русия,както и ,че по този начин ще бъдат изхвърлени англичаните от Одеса...
Вероятно е ,предвид ,че САЩ и Англия са в конфронтация...
Коментиран от #60
13:38 12.08.2025
57 Кико
Коментиран от #58
13:41 12.08.2025
58 Я пък тоя
До коментар #57 от "Кико":От коя година са картите?
13:43 12.08.2025
59 ти да видиш
13:45 12.08.2025
60 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #56 от "Атина Палада":Има нещо Щом не нападат явно ще вземат Одеса на готово Реално Одеса е Руски град Важно е да се отреже достъпът до море на Украйна
Коментиран от #63
13:49 12.08.2025
61 Сатана Z
Коментиран от #68
13:51 12.08.2025
62 Руслана
13:53 12.08.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 СВО= ПЪЛЕН ПРОВАЛ
Коментиран от #70
13:55 12.08.2025
65 Дедо ви...
В резултат на удара са унищожени:
- до 50 бойци;
- Склад на боеприпасите;
- До 10 единици чуждестранна военна техника на въоръжените сили на Украйна, включително два танка на Абрамс, четири BMP Bradley;
- Различни превозни средства и бронирано оборудване на въоръжените сили на Украйна.
13:55 12.08.2025
66 Ако Има вьзможност
До коментар #14 от "Българин":Лично аз да Ти стана татко, тебе сине да те вьзпитавам...майка Ти да е......
Ще те бия.по.три.пьти на Ден...
13:56 12.08.2025
67 Механик
Само главичката не се брои за таковата?????
13:56 12.08.2025
68 Атина Палада
До коментар #61 от "Сатана Z":А на Сирски родителите живеят в Москва..Това е всеизвестно..Обаче неотдавна единият от родителите му се разболял и се лекувал в частна болница в Москва,а Сирски плащал на болницата за лечението на родителят му..
13:57 12.08.2025
69 1236
13:58 12.08.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Няма край руското безсилие
13:58 12.08.2025