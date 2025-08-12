Новини
Украинската армия категорично отрече: Кремъл лъже, няма руски боен пробив край Покровск
  Тема: Украйна

Украинската армия категорично отрече: Кремъл лъже, няма руски боен пробив край Покровск

12 Август, 2025 13:05

По-рано украински военни наблюдатели съобщиха за руско настъпление на повече от 10 км североизточно от град Покровск в Донецка област

Украинската армия категорично отрече: Кремъл лъже, няма руски боен пробив край Покровск - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Украинската армия отхвърли твърденията за пробив на руските сили близо до източните градове Покровск и Добропиля, където силите на Киев се сражават, за да не допуснат да бъдат обсадени, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Проникването на (руски) групи ... все още не означава "поемане на контрол върху територията", написа снощи в "Телеграм" говорител на войсковата групировка "Днепър", която отговаря за сектора. "Разбира се, ситуацията е и остава трудна, в този район се водят най-интензивните боеве" по фронтовата линия, пише още в текста.

По-рано украински военни наблюдатели съобщиха за руско настъпление на повече от 10 км североизточно от град Покровск в Донецка област.

В няколко официални военни сводки се говори и за малки групи руски войници, които навлизат в самия Покровск. Градската агломерация на Покровск и Мирноград е обградена от три страни от руски войски. Единствената украинска линия за снабдяване остава един коридор с ширина около 15 км.

Украинската армия страда от недостиг на военнослужещи заради проблеми с набирането на нови попълнения и дезертьорство и украински анализатори все по-често изказват предположения за разпадане на фронта в Източна Украйна, отбелязва ДПА.

Междувременно Министерството на отбраната на Руската федерация заяви, че през последната нощ руските военновъздушни сили са прехванали 25 украински дрона над Ростовска област и Ставрополския край, предаде Ройтерс.

"От 23:50 ч. московско време на 11 август до 03:40 ч. московско време на 12 август дежурните сили за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 25 украински безпилотни летателни апарата", пише военното ведомство. В текста се посочва, че 22 от дроновете са били прехванати над Ростовска област, а 3 над Ставрополския край.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 десетина града

    53 6 Отговор
    ще паднат като домино

    Коментиран от #20

    13:07 12.08.2025

  • 2 То и при Часов Яр няма,

    69 3 Отговор
    и при Торецк, и при Угледар, Авдеевка, Селидово, Курахово, Соледар, Бахмут, Мариупол....

    13:07 12.08.2025

  • 3 Гориил

    59 4 Отговор
    Хитлер също категорично отказа да приеме поражението през 1945 г.

    13:08 12.08.2025

  • 4 Зевс

    56 3 Отговор
    Не бе, няма изобщо материали от руски и украински източници, боевете вече са в града, който е почти обкръжен.

    13:08 12.08.2025

  • 5 Програмиста

    9 32 Отговор
    След 3 дни в Москва!

    Коментиран от #9

    13:09 12.08.2025

  • 6 Тея пък

    40 3 Отговор
    укро-нещастници!!! А къде е градинското джудже?!

    13:10 12.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ще им се на руснаци и на русофили

    6 49 Отговор
    да видят пробиви. Русия не може да пробие отбранителните линии в Украйна, защото руските затворници са на свършване. Республиките вече не искат да изпращат свежо месо на кръволока Путин!

    13:10 12.08.2025

  • 9 Вече са във Владивосток

    23 3 Отговор

    До коментар #5 от "Програмиста":

    и Сахалин.

    13:10 12.08.2025

  • 10 Я пък тоя

    52 0 Отговор
    Воените наблюдатели казват, че има пробив, Зеленски казва, че няма.
    Ами и Зеленски ще признае след ден-два.
    Вярно, е обаче , че тази територия е без стратегическо значение.

    13:10 12.08.2025

  • 11 Мишел

    3 40 Отговор
    "Руските щурмове към Покровск, продължаващи повече от една година са обречени на неуспех."

    13:11 12.08.2025

  • 12 Ха ХаХа

    11 1 Отговор
    Ха ха ха ха

    13:11 12.08.2025

  • 13 за случката в Кировоград

    30 1 Отговор
    Удар и вторична детонация: американски наемник говори за последиците от удара в тренировъчен лагер на въоръжените сили на Украйна. Според The New York Times, позовавайки се на американски доброволец, дошъл в Украйна, за да се бие срещу Русия от далечна Флорида, се съобщава за най-малко 15 загинали и повече от 100 ранени войници.

    Коментиран от #16

    13:12 12.08.2025

  • 14 Българин

    3 39 Отговор
    Нека морът по руският добитък да продължи!!

    Коментиран от #66

    13:13 12.08.2025

  • 15 Само

    34 0 Отговор
    Ви обкръжават. Искат братски да ви гушкат.

    13:13 12.08.2025

  • 16 гайтанджиева

    1 30 Отговор

    До коментар #13 от "за случката в Кировоград":

    Това са руски фейкове.

    Коментиран от #46

    13:13 12.08.2025

  • 17 Зелен Ски

    26 0 Отговор
    След като вземем Москва, очаквайте пълномащабна война със САЩ. Вашингтон ще падне максимум за 3-4 месеца. Да видим тогава Тръмп какви преговори ще води.

    13:14 12.08.2025

  • 18 Диванен стратег

    34 0 Отговор
    След седмица ще си признаят. Може и след три дни, в случая. Положението на ВСУ е тричано.

    13:15 12.08.2025

  • 19 Той всъщност Покровск

    26 2 Отговор
    няма каквото има се било изобщо стратегическо значение и украинските сили имат предварително подготвени по-изгодни позиции на които ще се оттеглят.

    13:15 12.08.2025

  • 20 Покровск

    4 36 Отговор

    До коментар #1 от "десетина града":

    е място, което се превърна в гробница за поне 100 000 руснака. Украиниците не го отстъпват, защото е много удобно за поразяване на непрекъснато атакуващите руснаци. Колкото повече и по-дълго атакуват, толкова повече руски жертви има. Така че скоро няма да има руски успехи там, то руски успех е силно казано, защото вече толкова много руски войници са избити, че цената платена от руснаците е брутална и жестока.

    Коментиран от #27, #36, #40

    13:15 12.08.2025

  • 21 Механик

    0 22 Отговор
    "Още малко и"ЩЕ" и след три до четири деня сме в Киев с парадните униформи в Арматите.
    Ще победим!

    13:16 12.08.2025

  • 22 Хахо

    30 0 Отговор
    Чакаме съобщението, че укрите са се изтеглили по стратегически причини, направили са успешна евакуация и градът вече не е важен за тях.

    13:16 12.08.2025

  • 23 Ивелин Михайлов

    25 1 Отговор
    Според най-големия Исторически парк в света до Варна, украинците пак почнаха да замазват положението.. 😅🤣😂 собствените им офицери дори пищят в туитър, че фронтът е рухнал 😆

    13:16 12.08.2025

  • 24 Евроатлантик

    30 0 Отговор
    Това,на евроатлантически диалект значи,че руснаците не само са пробили,но са минали като горещ нож през масло.Следващия коментар от Киев ще е за загубеното стратегическо значение на покровск. И те така с хибридите.

    13:16 12.08.2025

  • 25 Българин

    24 0 Отговор
    РУСИЯ ПОБЕДА!

    13:16 12.08.2025

  • 26 БаГо

    24 1 Отговор
    Няма пробив, ама интерактивните карти на бойните действия показват друго. Включително украинските такива.

    13:17 12.08.2025

  • 27 Димитринчо

    0 24 Отговор

    До коментар #20 от "Покровск":

    Не са 100 000 избитите руснаци повечко са.

    13:17 12.08.2025

  • 28 Последния Софиянец

    24 0 Отговор
    Руски войски в град Доброполе който е на десетки километри в тила зад Покровск и Мирноград.

    13:18 12.08.2025

  • 29 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    2 25 Отговор
    Няма да мръдна от бункера

    13:18 12.08.2025

  • 30 Бай Ганьо

    1 21 Отговор
    За нашите копейки остава бибека

    13:19 12.08.2025

  • 31 Цоню Ганев Мекия

    0 24 Отговор
    Братя и сестри путинофили, без нас нашият фюрер няма да успее да подчини Украйна. Всички дружно да се съберем, сестри и братя и да отидем да му помогнем. Настанало е време разделно. Възраждането, мечът и величието на майка Русия ще пребъдат. Коце Блицкрига вече подготвя списъци с вашите имена в посолството. Всички дружно към Русия, братя и сестри, всички да се омитаме незабавно от сатанистките НАТО и ЕС и да се преместим, където ни е мястото.

    Коментиран от #48

    13:20 12.08.2025

  • 32 Коко

    11 1 Отговор
    И утре е ден!

    13:21 12.08.2025

  • 33 Рамбо

    26 0 Отговор
    Сайтът дийп стейт, който се финансира от украинското правителство и дава карта на военните действия, е отчел в последните 2-3 дни значително напредване на руснаците северно от Покровск... Всеки може да го види. Тъй че тия не знам защо отричат

    13:21 12.08.2025

  • 34 123456

    19 0 Отговор
    Ей тази на снимката , ако се поразпее в Радата и доста неща ще се наредят !

    13:21 12.08.2025

  • 35 Мишел

    28 2 Отговор
    12 км. вчера, 20 км. за последните 2 дни - това те е никакъв пробив.
    От 2 дни руската армия влезе флангово зад втората украинска отбранителна линия на Покровск и настъплението върви отлично. Отделно в центъра на града има повече руски щурмови групи, отколкото украински защитни.
    Още 5 украински града са пред превземане. ВСУ нямат войници.
    .

    13:21 12.08.2025

  • 36 Я пък тоя

    30 4 Отговор

    До коментар #20 от "Покровск":

    Руснаците там имат 50 000 армия, ти изби 100 000. Явно са умирали по два пъти.🤣

    13:22 12.08.2025

  • 37 Коко

    16 2 Отговор

    До коментар #7 от "руzкo = боклук":

    Ако си човек не е лошо да вземеш мерки за здравето си.

    13:22 12.08.2025

  • 38 украинците са като нашите соросойди

    22 1 Отговор

    До коментар #7 от "руzкo = боклук":

    само те са прави само те казват истината и самата истина -само те са умните -и само те са с меки кит

    13:23 12.08.2025

  • 39 Смени дилъ

    15 1 Отговор

    До коментар #7 от "руzкo = боклук":

    Ра, че както си я подкарал с тез некачествени Зеленки....

    13:24 12.08.2025

  • 40 наркоман да спреш дрогата

    13 2 Отговор

    До коментар #20 от "Покровск":

    и другите три неща задължително намври добър психиатър -след това добър прогтолог и накрая нормална работа .ако си следваш в този ред може и да има напредък в живота ти -ако ли не ще си останеш един завършен джендър наркоман

    13:25 12.08.2025

  • 41 Гориил

    16 1 Отговор
    Европа отново загуби войната от Русия. Декларацията е поредният „Mein kampf".

    13:26 12.08.2025

  • 42 Монголоиден ботоксов педофил с токчета

    1 14 Отговор
    Няма да мръдна от бункера

    Коментиран от #45, #50

    13:27 12.08.2025

  • 43 Иван Станков

    1 4 Отговор
    Анализ за срещата между Тръмп и путин.

    13:28 12.08.2025

  • 44 Дякон Унуфрий Араллампиев

    7 1 Отговор
    Ако Русия тръгне към Одеса няма спиране Защо не тръгва не знам Нещо се мъти

    Коментиран от #56

    13:29 12.08.2025

  • 45 Кокича

    4 2 Отговор

    До коментар #42 от "Монголоиден ботоксов педофил с токчета":

    А имаш ли бункер?
    За един приятел питам.

    Коментиран от #49

    13:29 12.08.2025

  • 46 Атина Палада

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "гайтанджиева":

    Американец от Флорида дошъл в Украйна да се бие срещу Русия,а друг американец-синът на зам.шефа на ЦРУ отишъл в Русия да се бие срещу Украйна...
    Шарен свят...

    13:30 12.08.2025

  • 47 Вервам им

    0 2 Отговор
    Не е верно и всеки ден губят 😝

    13:30 12.08.2025

  • 48 на теб наркоман мястото ти е психиаатрия

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Цоню Ганев Мекия":

    и тук има едни завършен Иди№$@от който пише под различни никове

    13:31 12.08.2025

  • 49 Имам!На май...

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "Кокича":

    ...Ка ти хралупата.

    13:31 12.08.2025

  • 50 Я пък тоя

    5 0 Отговор

    До коментар #42 от "Монголоиден ботоксов педофил с токчета":

    Като Ви чета, май Ви е мръднал " бункера"

    13:32 12.08.2025

  • 51 Зелю

    8 0 Отговор
    Изтегляме се на по-добри позиции, Покровск не е важен вече

    13:33 12.08.2025

  • 52 пешо

    6 1 Отговор
    няма украйна вече

    13:34 12.08.2025

  • 53 НЯМААААА

    2 0 Отговор
    НЯМАААААААААА
    ГУЛЮ ГУЛЮ
    НЯМАААААААА
    И В КЛЕМАНБИК СИЧКОТО Е В ГЪ......ЗА
    АМА НЯМАААААААА
    АЙДЕ ВАЗЕЛИН.....ЧЕТО ЩОТО НЯМАААААА
    УРЯЯЯЯЯЯЯЯ

    13:35 12.08.2025

  • 54 за малко

    4 1 Отговор
    Както е тръгнало - за зелената въшка и цялата укрия няма да има никакво стратегически значение ....Ха-ха ! Клоунът си е клоун ...

    13:37 12.08.2025

  • 55 Смешник

    6 1 Отговор
    Ще си признаят след няколко дни закъснение Те и за Бахмут признаха след един месец а според украинската пропаганда в Часов яр все още се водят боеве

    13:38 12.08.2025

  • 56 Атина Палада

    7 2 Отговор

    До коментар #44 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Бях чела източници- някакви високопоставени близки до настоящата власт в САЩ ,че Одеска област и още една съседна щели да станат нещо като автономия ли ,кво ги бяха нарекли там ..под юрисдикцията на Русия.По този начин излаз на Черно море ще се контролира от Русия,както и ,че по този начин ще бъдат изхвърлени англичаните от Одеса...
    Вероятно е ,предвид ,че САЩ и Англия са в конфронтация...

    Коментиран от #60

    13:38 12.08.2025

  • 57 Кико

    2 1 Отговор
    Странно, украинските военни карти твърдят точно обратното....

    Коментиран от #58

    13:41 12.08.2025

  • 58 Я пък тоя

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Кико":

    От коя година са картите?

    13:43 12.08.2025

  • 59 ти да видиш

    0 2 Отговор
    Проникването означава, че зеленияпор го поел!

    13:45 12.08.2025

  • 60 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Атина Палада":

    Има нещо Щом не нападат явно ще вземат Одеса на готово Реално Одеса е Руски град Важно е да се отреже достъпът до море на Украйна

    Коментиран от #63

    13:49 12.08.2025

  • 61 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Ермак е поискал касапинът Сирски да хвърли всички резерви и най-добрите части близо до Покровск, за Банкова сега е важно да задържи ситуацията и да елиминира пробива на руската армия. Главнокомандващият докладва за трудната ситуация за украинските въоръжени сили, резервите и техниката остават за 2-3 месеца интензивни сблъсъци, сега е необходима спешна пауза на фронта.

    Коментиран от #68

    13:51 12.08.2025

  • 62 Руслана

    0 2 Отговор
    Недостиг на военнослужещи може и да има, но Бело не може да няма.

    13:53 12.08.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 СВО= ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    1 1 Отговор
    Киев два дня.

    Коментиран от #70

    13:55 12.08.2025

  • 65 Дедо ви...

    2 2 Отговор
    А бе те и в сумска област бандерите си върнали 2 села ама май работата друга...?!?!?!? ВКС и "Герани" изравнили оборудването и персонала на въоръжените сили на бандерщината. Екипажите на самолета SU-34 и БПЛА нанасят изчерпателен удар върху концентрационната зона на механизирания на 144-ия отделен батальон на ВСУ в района на Суми, използвайки UMPK-500 и URANI-2 UAV.
    В резултат на удара са унищожени:
    - до 50 бойци;
    - Склад на боеприпасите;
    - До 10 единици чуждестранна военна техника на въоръжените сили на Украйна, включително два танка на Абрамс, четири BMP Bradley;
    - Различни превозни средства и бронирано оборудване на въоръжените сили на Украйна.

    13:55 12.08.2025

  • 66 Ако Има вьзможност

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    Лично аз да Ти стана татко, тебе сине да те вьзпитавам...майка Ти да е......
    Ще те бия.по.три.пьти на Ден...

    13:56 12.08.2025

  • 67 Механик

    0 1 Отговор
    Ппроникването на руски групи все още не означавало намсиквоси. Ми те днес 2-3 гдупи, утре 3-4 и накрая ще станат цял полк проникнали. Ма то не се брои, нали?
    Само главичката не се брои за таковата?????

    13:56 12.08.2025

  • 68 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Сатана Z":

    А на Сирски родителите живеят в Москва..Това е всеизвестно..Обаче неотдавна единият от родителите му се разболял и се лекувал в частна болница в Москва,а Сирски плащал на болницата за лечението на родителят му..

    13:57 12.08.2025

  • 69 1236

    0 0 Отговор
    Ама това градче Покровск още ли е украйнско, ай ай айййй, Киев за три дни, малиии, ама още колко време ще се мотат братушките там, ам че то чичо вова няма да доживее да се порадва на парада в Киев, айййй :(((((((

    13:58 12.08.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Няма край руското безсилие

    0 0 Отговор
    Няма. .

    13:58 12.08.2025

