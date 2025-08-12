Новини
Спорт »
Бг футбол »
Лудогорец приключи с Шампионската лига след загуба от Ференцварош

Лудогорец приключи с Шампионската лига след загуба от Ференцварош

12 Август, 2025 23:14 928 11

  • лудогорец-
  • шампионска лига -
  • ференцварош-
  • футбол

Испанските рефери ощетиха българския шампион

Лудогорец приключи с Шампионската лига след загуба от Ференцварош - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лудогорец допусна тежко поражение с 0:3 при гостуването си на Ференцварош в среща реванш от третия квалификационен кръг на Шампионска лига и се сбогува с най-комерсиалния клубен турнир. Домакините откриха резултата чрез Варга в 38-ата минута, а в 79-ата отново той удвои. Салай вкара трети гол в 86-ата минута, с което подпечата класирането на своя отбор в плейофния кръг на ШЛ.

Първият двубой преди седмица в Разград бе приключил при 0:0.

Лудогорец започна много силно срещата и в 6-ата минута Чочев прониза мрежата на домакините след центриран на Сон от фал и удар с глава. Реферите отсъдиха засада, но ВАР показа, че тя е изключително спорна, тъй като изглеждаше, че Отвош покрива халфа на "орлите". В крайна сметка съдиите не признаха попадението след дълго гледане на видео, а начертаните линии също не убедиха, че решението е правилно.

Само минута по-късно Биле се откъсна отляво и стреля от удобна позиция в аут. В 10-ата минута Чочев центрира за Видал, а крилото отправи удар с глава в ръцете на вратаря.

Лудогорец приключи с Шампионската лига след загуба от Ференцварош

В 21-ата минута Макрецкис предолоя Недялков, а след това и Куртулуш. Последва удар от границата на малкия пеналт на бившия футболист на Пирин (Благоевград), но Бонман не трепна и изби в корнер.

В 24-ата минута играч на унгарците удари с ръка в лицето Маркус и му разкървави устата, но испанският съдия Алехандро Ернандес не отсъди дори фал близо до наказателното поле на Ференцварош.

Последва още едно много опасно положение за Лудогорец в 28-ата минута. Чочев засече с глава центриране след много добър пробив отдясно на Маркус, но Дибуш някак спаси. Домакините отговориха малко по-късно с още един пробив на Макрецкис, но Куртулуш се хвърли самоотвержено на шпагат и блокира удара на съперника, който бе от 9-10 метра.

Разградчани създадоха поредно положение и в 35-та минута. Тогава Куртулуш си извоюва изключително изгодна позиция за стрелба след центриране от фал, но ударът му с глава от границата на малкия пеналт не се получи и излезе в аут.

И когато Лудогорец изглеждаше по-опасният отбор, старата слабост на разградчани - играта в защита, ги провали. В 38-ата минута българският шампион сбърка при изнасяне на топката. Домакините разиграха и последва центриране към Варга, който бе изпуснат от защитниците на "орлите" и отбеляза след удар с глава подпомогнат и тръгналия да излиза Бонман.

Лудогорец приключи с Шампионската лига след загуба от Ференцварош

Осем минути след почивката Ференцварош като по чудо не удвои. Куртулуш сбърка на два пъти, от което се възползва Варга. Голмайсторът комбинира с Тот, а вторият от своя страна върна за напълно непокрития Макрецкис. Последва шут на бившия играч на Пирин от 8-9 метра на сантиметри покрай десния страничен стълб.

В 55-ата минута Куртулуш отново сбърка и Жозеф се озова очи в очи с Бонман, а стражът на разградчани хвана удара на нападателя. Десет минути по-късно Отвош отправи удар отдалеч, Бонман закачи леко топката, което бе достатъчно тя да се отбие в напречната греда, а да не влети в мрежата му за втори път.

В 72-ата минута Недялков отправи страхотен удар с десния крак от двайсетина метра, а Дибуш изби в корнер. Секунди по-късно Видал овладя на гърди и стреля ефектно със задна ножица, но доста отдалеч и Дибуш улови.

В 75-ата минута Лудогорец можеше да получи дузпа за избутване в гръб на Чочев от Гертенман, с което предотврати голова ситуация, но испанският рефер удари сериозно рамо на домакините и не посочи бялата точка.

Четири минути след тази ситуация Ференцварош стигна до втори гол. Той отново падна след груба грешка. Куртулуш не успя да изчисти елементарна топка, което доведе до опасна атака на домакините отдясно. Там пък Сон позволи на противников състезател да центрира по земя, Куртулуш блуждаеше пред Бонман, от което се възползва Варга. Нападателят изпревари опиталият се да поправи грешката на съотборниците си Вердон и отбеляза второто си попадение в мача с шут от два метра.

Интригата в двубоя приключи с трети гол за унгарците. В 86-ата минута Салай надскочи след центриране от корнер изигралия много слаб мач Куртулуш и се разписа с глава.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    20 4 Отговор
    Лудогорец е отбор за вътрешна консумация,вече 9 години не са играли в шампионска лига

    23:17 12.08.2025

  • 2 Пак

    19 4 Отговор
    Съдиите им виновни ,за 3:0 ,ама българските не им пречат

    23:18 12.08.2025

  • 3 Точен

    6 6 Отговор
    УЕФА е ОПГ!

    23:34 12.08.2025

  • 4 Ганьо

    6 0 Отговор
    Не мой си винаги от горе.
    Радват се като бият с реферска подкрепа,сега трябва и да поплачат малко.

    23:44 12.08.2025

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 0 Отговор
    жалко..все пак са на теория БГ тим...как да викаш за тях и за оня Мазния/има нещо много сбъркано в нас като общество и държава

    23:45 12.08.2025

  • 6 Пампаец

    6 0 Отговор
    Трупата на Гелосаната Мазна Мъжка Делиорманска Мъстия отново изплиска канчето .

    23:50 12.08.2025

  • 7 ДелиОрманския

    2 0 Отговор
    калпава защита, ялови нападатели, оня бастун, Недялков, къде се намира, и той незнае, отмениха им гол, ама другото пълен провал, мота съвсем ги омота ........

    23:58 12.08.2025

  • 8 Така е

    3 0 Отговор
    Не обичаме този мафиотски отбор,но все пак им отмениха чист гол,и не получиха дузпа ! Голяма съдийска тесла !

    00:04 13.08.2025

  • 9 Видя се че

    2 0 Отговор
    От УЕФА са решили да продължат унгарците !

    00:06 13.08.2025

  • 10 Истината

    3 1 Отговор
    Малко кеш и унгарски проститутки ,почерпка за съдиите

    00:07 13.08.2025

  • 11 Милен

    1 0 Отговор
    По принцип беше равностоен мач и резултатът не отговаря на играта, просто "Ференцварош" бяха по-ефективни. Лудогорец с тоя посредствен вратар ще берат много ядове, има няколко български вратари които са класи над него, но чуждопокловничеството им изяде главата.

    00:17 13.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ