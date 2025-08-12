Лудогорец приключи с Шампионската лига след загуба от Ференцварош

Лудогорец допусна тежко поражение с 0:3 при гостуването си на Ференцварош в среща реванш от третия квалификационен кръг на Шампионска лига и се сбогува с най-комерсиалния клубен турнир. Домакините откриха резултата чрез Варга в 38-ата минута, а в 79-ата отново той удвои. Салай вкара трети гол в 86-ата минута, с което подпечата класирането на своя отбор в плейофния кръг на ШЛ.

Първият двубой преди седмица в Разград бе приключил при 0:0.

Лудогорец започна много силно срещата и в 6-ата минута Чочев прониза мрежата на домакините след центриран на Сон от фал и удар с глава. Реферите отсъдиха засада, но ВАР показа, че тя е изключително спорна, тъй като изглеждаше, че Отвош покрива халфа на "орлите". В крайна сметка съдиите не признаха попадението след дълго гледане на видео, а начертаните линии също не убедиха, че решението е правилно.

Само минута по-късно Биле се откъсна отляво и стреля от удобна позиция в аут. В 10-ата минута Чочев центрира за Видал, а крилото отправи удар с глава в ръцете на вратаря.

В 21-ата минута Макрецкис предолоя Недялков, а след това и Куртулуш. Последва удар от границата на малкия пеналт на бившия футболист на Пирин (Благоевград), но Бонман не трепна и изби в корнер.

В 24-ата минута играч на унгарците удари с ръка в лицето Маркус и му разкървави устата, но испанският съдия Алехандро Ернандес не отсъди дори фал близо до наказателното поле на Ференцварош.

Последва още едно много опасно положение за Лудогорец в 28-ата минута. Чочев засече с глава центриране след много добър пробив отдясно на Маркус, но Дибуш някак спаси. Домакините отговориха малко по-късно с още един пробив на Макрецкис, но Куртулуш се хвърли самоотвержено на шпагат и блокира удара на съперника, който бе от 9-10 метра.

Разградчани създадоха поредно положение и в 35-та минута. Тогава Куртулуш си извоюва изключително изгодна позиция за стрелба след центриране от фал, но ударът му с глава от границата на малкия пеналт не се получи и излезе в аут.

И когато Лудогорец изглеждаше по-опасният отбор, старата слабост на разградчани - играта в защита, ги провали. В 38-ата минута българският шампион сбърка при изнасяне на топката. Домакините разиграха и последва центриране към Варга, който бе изпуснат от защитниците на "орлите" и отбеляза след удар с глава подпомогнат и тръгналия да излиза Бонман.

Осем минути след почивката Ференцварош като по чудо не удвои. Куртулуш сбърка на два пъти, от което се възползва Варга. Голмайсторът комбинира с Тот, а вторият от своя страна върна за напълно непокрития Макрецкис. Последва шут на бившия играч на Пирин от 8-9 метра на сантиметри покрай десния страничен стълб.

В 55-ата минута Куртулуш отново сбърка и Жозеф се озова очи в очи с Бонман, а стражът на разградчани хвана удара на нападателя. Десет минути по-късно Отвош отправи удар отдалеч, Бонман закачи леко топката, което бе достатъчно тя да се отбие в напречната греда, а да не влети в мрежата му за втори път.

В 72-ата минута Недялков отправи страхотен удар с десния крак от двайсетина метра, а Дибуш изби в корнер. Секунди по-късно Видал овладя на гърди и стреля ефектно със задна ножица, но доста отдалеч и Дибуш улови.

В 75-ата минута Лудогорец можеше да получи дузпа за избутване в гръб на Чочев от Гертенман, с което предотврати голова ситуация, но испанският рефер удари сериозно рамо на домакините и не посочи бялата точка.

Четири минути след тази ситуация Ференцварош стигна до втори гол. Той отново падна след груба грешка. Куртулуш не успя да изчисти елементарна топка, което доведе до опасна атака на домакините отдясно. Там пък Сон позволи на противников състезател да центрира по земя, Куртулуш блуждаеше пред Бонман, от което се възползва Варга. Нападателят изпревари опиталият се да поправи грешката на съотборниците си Вердон и отбеляза второто си попадение в мача с шут от два метра.

Интригата в двубоя приключи с трети гол за унгарците. В 86-ата минута Салай надскочи след центриране от корнер изигралия много слаб мач Куртулуш и се разписа с глава.