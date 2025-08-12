В навечерието на срещата на върха! Зеленски вече е готов да отстъпи териториите, превзети от Русия

В навечерието на срещата на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и неговия колега Владимир Путин в Аляска, дипломатическите кръгове обсъждат смекчаване на позицията на украинския президент Володимир Зеленски, пише The Telegraph, цитиран от Фокус.



Според изданието, позовавайки се на европейски източници, Киев е готов да разгледа варианта за спиране на военните действия с фактическото признаване на руския контрол върху вече превзетите територии в Луганска, Донецка, Запорожка, Херсонска област и Крим.



Подобен сценарий, подкрепен от някои европейски столици, включва замразяване на фронтовата линия и предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна, включително доставки на оръжия и перспектива за присъединяване към НАТО. В същото време Зеленски подчертава: Никакви споразумения не трябва да предвиждат допълнителни териториални отстъпки.



Европейските лидери, включително Еманюел Макрон, Доналд Туск и Фридрих Мерц, обявиха по -рано недопустимостта на промяна на международно признатите граници със сила. Те планират да се срещнат с Тръмп още в сряда, за да представят аргументите си преди срещите му с Путин.



Самият Тръмп заяви, че на срещата на върха с руския президент, ще се опита да постигне частично връщане на украинските земи. Той обаче критикува позицията на Киев относно необходимостта от конституционно одобрение на всякакви териториални промени.



НАТО подчертава, че фактическата ''окупация'' на територии не може да бъде призната законно. Украинските власти напомнят, че Русия продължава да прехвърля войски и се готви за нови офанзиви, така че е преждевременно да се говори за готовността на Кремъл да прекрати войната.



Днес Русия контролира около 20% от територията на Украйна в границите от 1991 г. Международните партньори на Украйна, включително Великобритания и Канада, призовават да се избягва налагането на каквито и да било решения на Киев, като подчертават, че споразумението за мир трябва да бъде постигнато с участието на самата Украйна, а не зад гърба и.



Среща на върха между Тръмп и Путин



Срещата на върха между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска, насрочена за 15 август, ще бъде първата среща между президентите на САЩ и Русия на американска земя от 1988 г. Събитието ще се проведе на фона на активни дискусии за евентуален край на войната в Украйна. Тръмп многократно е намеквал за варианта за "размяна на територии“ като условие за мир, което предизвика безпокойство в Киев и европейските столици.



Украинският президент Володимир Зеленски няма да участва официално в преговорите, но според Тръмп ще информира другите лидери за резултатите от тях. Европейски държави, включително Франция, Германия, Полша, Великобритания, Италия и Финландия, подчертаха в съвместно изявление, че никакви мирни споразумения не могат да бъдат приети без участието на Украйна.

