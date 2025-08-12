Новини
В навечерието на срещата на върха! Зеленски вече е готов да отстъпи териториите, превзети от Русия
  Тема: Украйна

В навечерието на срещата на върха! Зеленски вече е готов да отстъпи териториите, превзети от Русия

12 Август, 2025 10:13 2 162 64

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски няма да участва официално в преговорите, но според Тръмп ще информира другите лидери за резултатите от тях

В навечерието на срещата на върха! Зеленски вече е готов да отстъпи териториите, превзети от Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

В навечерието на срещата на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и неговия колега Владимир Путин в Аляска, дипломатическите кръгове обсъждат смекчаване на позицията на украинския президент Володимир Зеленски, пише The Telegraph, цитиран от Фокус.

Според изданието, позовавайки се на европейски източници, Киев е готов да разгледа варианта за спиране на военните действия с фактическото признаване на руския контрол върху вече превзетите територии в Луганска, Донецка, Запорожка, Херсонска област и Крим.

Подобен сценарий, подкрепен от някои европейски столици, включва замразяване на фронтовата линия и предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна, включително доставки на оръжия и перспектива за присъединяване към НАТО. В същото време Зеленски подчертава: Никакви споразумения не трябва да предвиждат допълнителни териториални отстъпки.

Европейските лидери, включително Еманюел Макрон, Доналд Туск и Фридрих Мерц, обявиха по -рано недопустимостта на промяна на международно признатите граници със сила. Те планират да се срещнат с Тръмп още в сряда, за да представят аргументите си преди срещите му с Путин.

Самият Тръмп заяви, че на срещата на върха с руския президент, ще се опита да постигне частично връщане на украинските земи. Той обаче критикува позицията на Киев относно необходимостта от конституционно одобрение на всякакви териториални промени.

НАТО подчертава, че фактическата ''окупация'' на територии не може да бъде призната законно. Украинските власти напомнят, че Русия продължава да прехвърля войски и се готви за нови офанзиви, така че е преждевременно да се говори за готовността на Кремъл да прекрати войната.

Днес Русия контролира около 20% от територията на Украйна в границите от 1991 г. Международните партньори на Украйна, включително Великобритания и Канада, призовават да се избягва налагането на каквито и да било решения на Киев, като подчертават, че споразумението за мир трябва да бъде постигнато с участието на самата Украйна, а не зад гърба и.

Среща на върха между Тръмп и Путин

Срещата на върха между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска, насрочена за 15 август, ще бъде първата среща между президентите на САЩ и Русия на американска земя от 1988 г. Събитието ще се проведе на фона на активни дискусии за евентуален край на войната в Украйна. Тръмп многократно е намеквал за варианта за "размяна на територии“ като условие за мир, което предизвика безпокойство в Киев и европейските столици.

Украинският президент Володимир Зеленски няма да участва официално в преговорите, но според Тръмп ще информира другите лидери за резултатите от тях. Европейски държави, включително Франция, Германия, Полша, Великобритания, Италия и Финландия, подчертаха в съвместно изявление, че никакви мирни споразумения не могат да бъдат приети без участието на Украйна.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    47 1 Отговор
    Няма да е само тези територии, предполагам ще има разоръжаване и демилитаризирана зона.

    Коментиран от #7, #10

    10:15 12.08.2025

  • 2 Предателството към народа

    25 4 Отговор
    Дрогажа ще отстъпи още и незавзетите територии-- само и само да угоди на господаря си в САЩ....

    10:17 12.08.2025

  • 3 Тръмп

    17 0 Отговор
    Ще ни свири без ръце на срещата в Аляска

    10:17 12.08.2025

  • 4 ти да видиш

    29 0 Отговор
    зеленияпор, ще прецака Бай Дончо и масрафа, ще го платят европейците, т. е. всички ние!

    10:17 12.08.2025

  • 5 Последния Софиянец

    23 0 Отговор
    Бандеровците ще го провесят

    10:18 12.08.2025

  • 6 Пич

    17 1 Отговор
    Кожицата му е мила....

    10:18 12.08.2025

  • 7 Това е само предположение

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Ши видим ко ши стани.Кои кот зел,зел.Май дотам,а?

    10:19 12.08.2025

  • 8 Нещо не се връзва

    27 0 Отговор
    Е нали украинците печелеха бе-каки отстъпени територии сега....????

    10:19 12.08.2025

  • 9 Я пък тоя

    31 2 Отговор
    Няма как да стане. Напомпване с оръжие, влизане в НАТО. Тия идиоти ли са?
    Колко пъти им се каза - НИКАКВО НАТО!
    Нали за това започна СВО.
    Безмоз,ъчни крет,ени

    Коментиран от #13, #46

    10:20 12.08.2025

  • 10 Дякон Унуфрий Араллампиев

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Без буферна зона няма да мине Говоря го от две години Въпросът е до къде и на колко ешалона ще бъде Щатите ще прекратят финансирането на Нато това вече го знае всеки Една буферна зона ще е добре и за Европа Както беше след Потсдам Същата работа Усмивката на Рейгън замръзна

    10:21 12.08.2025

  • 11 Антиватник

    6 15 Отговор
    Ключът е доставките на оръжие да не спират!

    Коментиран от #54

    10:22 12.08.2025

  • 12 Инна

    25 1 Отговор
    И накъде отиват европейците с тяхното „мнение“? От какво са недоволни??
    Русия предложи ли изграждане на колективна европейска сигурност? Направи го. Да се вземат предвид интересите на всички европейци. Така ли беше? Така беше. Отказаха ли? Отказаха. Е, трябваше да попитам „има ли възрастни вкъщи?“ И да реша с тях. Те започнаха да хленчат. Вие не знаете как да преговаряте, така че ще преговаряме с тези, които знаят.

    Коментиран от #23

    10:22 12.08.2025

  • 13 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    16 18 Отговор

    До коментар #9 от "Я пък тоя":

    Бавноразвивщият днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция? Благодаря предварително!

    Коментиран от #18, #48, #59

    10:22 12.08.2025

  • 14 Небинарен модерен ляв

    10 1 Отговор
    Чея Суджа ?Чеи будут Харков ,Херсон ,Николаев и Одеса ?

    10:23 12.08.2025

  • 15 Инж1

    9 4 Отговор
    Има прекалена фиксация върху териториите!!! За какво са им на руснаците тези полуразрушени градчета и селца??? Въпросът с териториите е толкова често коментиран, за да може да се раздели украинското общество и да се отслаби подкрепата от ЕС и НАТО.

    10:24 12.08.2025

  • 16 Е КАК ТАКА..........

    10 1 Отговор
    ПРЕДИ МАЛКО ,......НЕМА ДА ОТСТЪПВАМ И САНТИМ,.....СЕГА.....ОТСТЪПВАМ И Д.ПЕ ДАВАМ ...."СТРАШНИ" СТЕ ОТ ФАКти

    10:24 12.08.2025

  • 17 дедо..

    17 3 Отговор
    Зеления и урсулците са в партер..само чакат сапунчето,подадено от двете велики сили

    10:24 12.08.2025

  • 18 Град Дуп Ница

    6 3 Отговор

    До коментар #13 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    А оригинален енергичен тайландски масаж с метални тръби скоро правили ли са ти ?

    10:24 12.08.2025

  • 19 ДДДДД

    15 1 Отговор
    Украйна не е член нито на ес, нито на нато. Та тия, уж лидери, да не се изказват без някой да ги е питал, а и нищо не зависи от тях. Да вземат да се загрижат повече за гражданите си, а не за лобистките си интереси.

    10:25 12.08.2025

  • 20 Световна война

    4 16 Отговор
    Тази среща няма да има никаква стойност пред света, ако е включено признаване на руската окупация на украинските и кримските земи. Тръмп по-скоро много ще се изложи, той вече се изложи. Украйна няма да даде никакви земи, нито Крим. Така че е време народите и държавите да се научат да се обединят и противопоставят на олигофренията на Америка и Русия.

    Коментиран от #25

    10:25 12.08.2025

  • 21 смешкофци

    15 1 Отговор
    въртят сучат бръмбарите ако може да мине метър
    ама Мечока им е казал ясно условията

    и след като клекнат зелковците
    народа им и заспалия ес народ
    ще разберат че ненужно е било всичко като жертви, похарчени пари по бунекера, инфлация

    Коментиран от #33

    10:25 12.08.2025

  • 22 Обективни истини

    7 4 Отговор
    Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж.

    10:26 12.08.2025

  • 23 Глупаво

    2 9 Отговор

    До коментар #12 от "Инна":

    Много глупав опит за манипулация!
    Русия и сигурност!?

    10:27 12.08.2025

  • 24 604

    10 2 Отговор
    Раша си взима каквото е решила...а рептилите може са хапят отзад и туй то....смешници...

    10:27 12.08.2025

  • 25 Той

    10 1 Отговор

    До коментар #20 от "Световна война":

    И какво ще направят, те дефакто са руски вече, там са руските войски, ти ако толкова си се загрижил заради някаква си оСрайна ходи да в защитаваш. Айде заминавай.....

    10:27 12.08.2025

  • 26 Когато зимата сняг забръска

    3 0 Отговор
    Ник Механик дедовият ми ще изтръска.

    10:28 12.08.2025

  • 27 Ганя Путинофила

    4 9 Отговор
    Не барайте путен!
    Той най добре утилизира уснята!
    Готви нови попълнения!

    10:28 12.08.2025

  • 28 име

    7 1 Отговор
    Киевската хунта е готова да хване еднопосочнен път към сибирски санаториум.

    10:29 12.08.2025

  • 29 6135

    8 1 Отговор
    Минималното 3 руснаците да си вземат всичко до Днепър и черноморието.
    На запад може да има демилитаризирана зона. Останалото - украинско, но без армия, ЕС и НАТО.

    10:29 12.08.2025

  • 30 Тръмп не мисли доброто

    5 0 Отговор
    на Европа!

    10:30 12.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Мухаа ха!

    11 0 Отговор
    Клоунчета,кайчета,акушерки ,стърмърчета! Салфетката, салфеткатааа! Тя е истината.Всички вие ,ще бъдете само запознати с начертаното и написаното.С гриф ,горе в ляво: За изпълнение! " На Доналд,изобщо не му трябва да върне отново таралежа под задните си части.Таралеж с бодли от стотици милиарди,от неговия джоб.При условие,че има огромен шанс,да получи втори таралеж - китайски в южноазиатски регион.Европейските народи,който винаги са били каймака на човешкото развитие,днес се оказват най - търпеливото и безропотно стадо.Акушерката отново стартира пореден пакет санкции!? Санкции,който на практика,ще смачкват необратимо европейският бизнес,а не- Русия.А всичко тръгна от мъгливия Албион.Със подготвения от там Мегдан в Незалежная, в последствие подкрепян от бидоня и нюландката с курабииките и стотици милиарди кеш.

    10:31 12.08.2025

  • 33 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "смешкофци":

    Рейкявик върна България петдесет години назад Вчера гледах един далекопровод НЯМА НИТО ЕДИН ПРАВ СТЪЛБ Всички са с ОГРОМЕН наклон предпоставка за авария Обрасли в основата с дървета по три метра Иначе приказки големи НИЕ СМЕ В ЕВРОПА Благодаря не пуша

    10:32 12.08.2025

  • 34 мошЕто

    6 0 Отговор
    Работата отива на изуй гащи , от доста време го пиша , но наближава деня , в който и неумните тука ще го видят и разберат ...Путин ще си вземе това , което е решил, а зеля няма друг избор , освен да отстъпи , защото иначе пердахът ще е още по-зле от досега .

    10:32 12.08.2025

  • 35 Дон Корлеоне

    1 6 Отговор
    Хаяско няма да хвърчи до Аляска.Страх.Ще хвърли топа в бункера.

    Коментиран от #37, #52

    10:34 12.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 дон-чО ,

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Дон Корлеоне":

    Стой на сянка , че от рано те е напекло и днес... !

    10:36 12.08.2025

  • 38 Мишел

    6 1 Отговор
    Русия не иска примирие, а траен мир. Затова ще поиска сега тези 4 области целите. Ако Украина не се съгласи, специалната операция продължава и следващия път исканите области стават 6,7,8 итн. до постигане на съгласие. Условията на мира диктува победителя, победените нямат думата.

    10:36 12.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Димитринчо

    1 3 Отговор
    Не са един милион убитите руснаци повечко са.

    Коментиран от #47

    10:36 12.08.2025

  • 41 Копейка

    0 3 Отговор
    На нас тук каква ни е далаверата?

    Коментиран от #45

    10:38 12.08.2025

  • 42 Еволюция Толи

    4 1 Отговор
    Има напредък в преписването на чужди статии. Явно г рандовете са свършили.
    В противен случай щеше да пише: бившият президент на УСА и д иктато ра П утин. Има смекчаване на тона от всички страни...май страх лозе пази стана. 3 пъти беше изтрит този коментар ..Тодоре къде си бееее :)

    10:38 12.08.2025

  • 43 Факти

    1 5 Отговор
    Има си Будапещенски Меморандум от 1994 г. подписан ит САЩ и Русия. Те я притиснаха да си предаде ядрените оръжия и гарантираха границите й. Русия е ясна - тя е подла и сключва договори само за да печели време, след което ги нарушава. Ако САЩ обаче направят същото ще изгубят доверието на Европа. Украйна ще продължи да се защитава с наша помощ. Всички видяхме, че Русия е слаба.

    10:38 12.08.2025

  • 44 ....

    0 0 Отговор
    .....

    10:39 12.08.2025

  • 45 съсел ,

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Копейка":

    Че ставаш още по- проЗСт ! И това , ако не е далавера за теб , здраве му кажи !

    10:39 12.08.2025

  • 46 Теб пита ли та накой бе?

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Я пък тоя":

    Да ни са гласиш за Анкарийдж да въриш там акъл да даваш?Кот стани,стани.Има кой да го реши.Путя,кат ни иска,войната си продължава.Тва е.Кой си ти да определиш кой на НАТО и кой не?България кат фляна в НАТО,ти къде беше да кажеш НЕ/НЕТ.Нямаши та на мегдана.Оня смо.т.льо дет запали знамето на НАТО на паметника Левски(преди колко години беше,ама се помни),ти беше ли до него?

    10:40 12.08.2025

  • 47 Да верно

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "Димитринчо":

    4 кватрилиона са поразените Орки пък Бандерите след всеки убит възкръсват трима...демек на плюс са. Украйна скоро ще е 100.000.000 ;)

    10:40 12.08.2025

  • 48 Денят, в който

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    зеленияпор се съгласява да отстъпи територии.
    А аз имах резервация за Крим с украински туроператор.

    10:41 12.08.2025

  • 49 КУ-КУ

    3 0 Отговор
    Вече не съществува Украйна.
    Едната част е за Русия другата ще бъде за евреите

    10:42 12.08.2025

  • 50 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 1 Отговор
    За да прекратим всички спекулации да е ясно че Нато не може да си позволи месечните загуби при конвенционална война с Русия За Русия загубите на жива сила не са проблем Там хората никога не свършват Най добре е всеки да си вземе парчето от баницата и да си трае За който няма парче пак да си трае И те така те

    10:42 12.08.2025

  • 51 Зеления

    5 1 Отговор
    А вчера по телевизията се кълнеше, че няма да има никакви териториални отстъпки, понеже територията била записана в Конституцията. Пак там е записано, че Украйна е независима, неутрална и неатомна държава. А на практика? Т.е., какво пише в Конституцията и какво плямпа този палячо няма никакво значение. Колкото по-бързо бяха осъзнали в каква игра ги въвлякоха, толкова повече територия щяха да запазят. Не говоря вече за животите. Гледали ли сте скоро репортажи от украинските гробища? До хорозонта.... Това са реалностите. Ние също сме прифронтова държава. Добре, че Путин не е Бени. Досега здрав военен завод да не е останал. Летища също. Четирите военни бази също няма да коментирам. Скептик съм обаче за всичко, което повечето хора се надяват да се случи - траен мир! Европа вече обяви, че се готви за война. Така че съвсем скоро и на територията на ЕС.

    10:43 12.08.2025

  • 52 Дон Корлеоне

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Дон Корлеоне":

    Палячовската гомноУкрайна отново става Новоросия ,а в момента цената на живота на хохохола е на цената на 2 царвула .

    10:44 12.08.2025

  • 53 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Ще бъде допуснат от близо да следи срещата .Има ангажирано место в Магадан

    10:44 12.08.2025

  • 54 Мишел

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Антиватник":

    САЩ не са доставяли тежко оръжие от октомври 2024. Австралийските ръждясали абрамси и празните складове на НатО не могат да компенсират липсите на доставки. Ще става още по зле, защото Китай спря/ограничи редкоземните за САЩ и НатО, а без тях не може да се произвеждат оръжия. Комедия финита.

    10:46 12.08.2025

  • 55 Факти

    0 2 Отговор
    Добре, че сме в НАТО, че наглите руснаци щяха да решат, че Черноморието ни е тяхно. 17 милиона кв.км имат и пак не им стигат. Толкова много земя и ресурси, а живеят като скотове. Няма по-алчно и просто племе от тях.

    10:46 12.08.2025

  • 56 Смешник

    1 0 Отговор
    Няма къде да ходи Зеления Отдръпне ли се чичо Дончо Путин ще завземе Украйна за нула време

    10:47 12.08.2025

  • 57 Механик

    0 0 Отговор
    Абе, ми кво стана с "плана за победата и мир чрез сила"?
    До къде се докараха натюфците, а? От "ша нанасяме стратегическо поражение на Москва" се стигна до "моля ви, дайте малко вазелин, че много боли".
    А па Укра още повече ще я боли. На нея вече и вазелин не помага.

    10:49 12.08.2025

  • 58 Какви са тези лъжи

    0 0 Отговор
    Зеленски каза, че няма да отстъпва никакви територии.

    10:50 12.08.2025

  • 59 Мишел

    0 9 Отговор

    До коментар #13 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Това ви остана : Да поставяте на Русия срокове и цели и да празнувате победи, че не ги е постигнала.

    10:52 12.08.2025

  • 60 Елементарно Уотсън!

    9 0 Отговор
    На всички отдавна е е ясно, че първоначалните "цели" на "СВО" са само параван за империализма на Русия и бункерния фюрер, а именно да се откраднат окупираните територии на Украйна.
    Путлер няма с какво друго да оправдае 1 милион убити и осакатени рашисти.

    10:52 12.08.2025

  • 61 Стига манипулации

    0 0 Отговор
    Зеленски няма правомощия да отстъпи територии. Това може да стане само на общоукраински референдум.

    10:53 12.08.2025

  • 62 000

    0 0 Отговор
    Одеса!

    10:53 12.08.2025

  • 63 Вицът на деня

    0 0 Отговор
    Укпайна е горда страна със смери патпиоти,нищо нява да отстъхят и правилно

    10:53 12.08.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

