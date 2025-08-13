Тами Брус: Това няма да са точно "преговори" за Украйна, не Тръмп поиска срещата с Путин

Говорителят на Държавния департамент Тами Брус очерта позицията си, че Вашингтон не разглежда предстоящата среща в Анкъридж, Аляска, между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин като преговори за Украйна.

„Нека ви напомня, че президентът не нарича това преговори. Той не е поискал тази среща“, каза Брус на редовен брифинг пред журналисти.

„Той отбеляза, че целта е да се разбере какво се случва, какво е възможно. Така че мисля, че преговори е грешната дума“, подчерта Брус.

В отговор на въпрос дали САЩ са готови да използват инструменти за натиск върху Русия, представител на Държавния департамент отбеляза, че „той Тръмп разполага с много инструменти“. „Но не знам какъв подход ще предприеме“, подчерта Брус.