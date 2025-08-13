Тами Брус: Това няма да са точно "преговори" за Украйна, не Тръмп поиска срещата с Путин

Говорителят на Държавния департамент Тами Брус очерта позицията си, че Вашингтон не разглежда предстоящата среща в Анкъридж, Аляска, между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин като преговори за Украйна.
„Нека ви напомня, че президентът не нарича това преговори. Той не е поискал тази среща“, каза Брус на редовен брифинг пред журналисти.
„Той отбеляза, че целта е да се разбере какво се случва, какво е възможно. Така че мисля, че преговори е грешната дума“, подчерта Брус.
В отговор на въпрос дали САЩ са готови да използват инструменти за натиск върху Русия, представител на Държавния департамент отбеляза, че „той Тръмп разполага с много инструменти“. „Но не знам какъв подход ще предприеме“, подчерта Брус.
2 Вашето Мнение
До коментар #1 от "Вашето Мнение":В този смисъл боцко и шишко са подготвили по едно кученце за Путин и въртят опашки, а кирето и ицето заслужено трябва да отдъхват на остров Белене.
06:51 13.08.2025
3 Елементарно е!
06:58 13.08.2025
4 Избират говорители по кухина
07:04 13.08.2025
6 Като гледам,
07:11 13.08.2025
8 Очаквам
07:18 13.08.2025
10 Добрееее
Путлер няма с какво друго да оправдае 1 милион убити и осакатени рашисти.
Затова няма да има мир след тези "преговори".
07:26 13.08.2025
11 праведен
07:27 13.08.2025
12 Факти
07:32 13.08.2025
14 Уса
07:37 13.08.2025
16 Дон Курионе
07:52 13.08.2025
17 Ами да
07:54 13.08.2025
18 мдаааа... Русия воюва с НАТЮ + пудели
И щом САЩ , Британия , ЕС и съюзниците им , например Япония, Израел , Южна Корея, Австралия... , въоръжават Украйна и плащат на наемници да воюват за нея , изпращат свои действащи военни да обучават украинци на украинска територия и обслужват сложна западна техника , дават разузнавателни данни..., с кого всъщност воюва Русия ? С неонацистка профашистка антидемократична бандеровска Украйна , или с наглосакскоюдейският запад и васалите му ? 4 години наглосакскоюдейският запад не може да победи , Русия! Напротив, лидерът на наглосакскоюдейският проект САЩ , Тръмп се чуди как да измъкне юдеите владеещи колонията си САЩ , от блатото в което са се набутали . Отърва ги от персите . Сега се чуди как да ги отърве от руснаците !
08:00 13.08.2025
19 Е тъй де.....
08:06 13.08.2025
20 вен серемос
08:08 13.08.2025
21 Я пък тоя
А ве, не знаете ли какво се случва, попитайте баба Пена от Горно нанадолнище, тя знае какво се случва.
Всички знаят какво става, Путин и Тръмп не знаят. Това дори не е виц.
И тая е като Кая Калас, Мелани и Урсула.
08:11 13.08.2025
23 Броутро
Как спахте ???!
Сънувахте ли Аляска ???!
08:31 13.08.2025