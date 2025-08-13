Новини
Тами Брус: Това няма да са точно "преговори" за Украйна, не Тръмп поиска срещата с Путин

Тами Брус: Това няма да са точно "преговори" за Украйна, не Тръмп поиска срещата с Путин

13 Август, 2025 06:41, обновена 13 Август, 2025 06:46 2 639 23

Целта е да се разбере какво се случва, какво е възможно, заяви говорителят на Държавния департамент на САЩ

Тами Брус: Това няма да са точно "преговори" за Украйна, не Тръмп поиска срещата с Путин - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Говорителят на Държавния департамент Тами Брус очерта позицията си, че Вашингтон не разглежда предстоящата среща в Анкъридж, Аляска, между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин като преговори за Украйна.

„Нека ви напомня, че президентът не нарича това преговори. Той не е поискал тази среща“, каза Брус на редовен брифинг пред журналисти.

„Той отбеляза, че целта е да се разбере какво се случва, какво е възможно. Така че мисля, че преговори е грешната дума“, подчерта Брус.

В отговор на въпрос дали САЩ са готови да използват инструменти за натиск върху Русия, представител на Държавния департамент отбеляза, че „той Тръмп разполага с много инструменти“. „Но не знам какъв подход ще предприеме“, подчерта Брус.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Вашето Мнение

    22 22 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето Мнение":

    В този смисъл боцко и шишко са подготвили по едно кученце за Путин и въртят опашки, а кирето и ицето заслужено трябва да отдъхват на остров Белене.

    06:51 13.08.2025

  • 3 Елементарно е!

    60 50 Отговор
    Естествено, че няма да са преговори за Украйна. Фашистът Путлер отдавна знае, че няма излизане от блатото в което на гази с тази безсмислена война.

    06:58 13.08.2025

  • 4 Избират говорители по кухина

    48 18 Отговор
    А кой поиска срещата? Не знаела какво се случва, кой подпали Украйна, кой ги помпа с оръжие?

    07:04 13.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Като гледам,

    43 47 Отговор
    Уиткоф се домъкна в Москва- по молба на Тръмп, а не някой от Москва се е натискал да ходи във Вашингтон. Така че е ясно кой се е молел за среща.

    07:11 13.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Очаквам

    12 19 Отговор
    Тръмпито като кацне в Аляска да се заоглежда и се пита - Кой съм аз, какво правя тука, къв е тоя Руски турист в Аляска?!! Май не съм си пил хапчетата

    07:18 13.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Добрееее

    31 25 Отговор
    На всички отдавна е е ясно, че първоначалните "цели" на "СВО" са само параван за империализма на Русия и бункерния фюрер, а именно да се откраднат окупираните територии на Украйна.
    Путлер няма с какво друго да оправдае 1 милион убити и осакатени рашисти.
    Затова няма да има мир след тези "преговори".

    07:26 13.08.2025

  • 11 праведен

    21 33 Отговор
    Тръмпито е в еднопосочна улица без изход и само Путин може да му помогне да си върне малко уважението след толкова много изречени лъжи и фукни.Нащо боко тъпото е същото по форма и съдържание аз,аз,аз,аз,аз АЗ.

    07:27 13.08.2025

  • 12 Факти

    18 20 Отговор
    1945г. - 1989 г. са златните години в равитието на БЪЛГАРИЯ ! На 32-ро място в света по развитие ! Днес сме извън първите 100 ! В челото сме по смъртност , корупция , бедност ! Държава без перспектива , пред закриване ! Само съюз с РУСИЯ е спасението !

    07:32 13.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Уса

    10 3 Отговор
    Никой в САЩ не се интересува от Украйна само приказки и крокодилски сълзи докато вървят сделките

    07:37 13.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Дон Курионе

    11 0 Отговор
    А кой ги иска тези преговори за мир откакто стъпи в длъжност, марсианците на Мъск ли? Защо са му на Путин преговори като мори целия запад бавно като чума с чипове от перални и крилати лопати. Русия завземала Украйна. Не е вярно, защото откакто българите оставиха онези земи, оттогава россите са на тях исторически. Украйна държава никога не е съществувала, досущ днешната Северна Маймунодония.

    07:52 13.08.2025

  • 17 Ами да

    8 0 Отговор
    Усрия е само разядката... основното в менюто е делбата на света!!!

    07:54 13.08.2025

  • 18 мдаааа... Русия воюва с НАТЮ + пудели

    11 0 Отговор
    С кого воюва Русия, а??!!
    И щом САЩ , Британия , ЕС и съюзниците им , например Япония, Израел , Южна Корея, Австралия... , въоръжават Украйна и плащат на наемници да воюват за нея , изпращат свои действащи военни да обучават украинци на украинска територия и обслужват сложна западна техника , дават разузнавателни данни..., с кого всъщност воюва Русия ? С неонацистка профашистка антидемократична бандеровска Украйна , или с наглосакскоюдейският запад и васалите му ? 4 години наглосакскоюдейският запад не може да победи , Русия! Напротив, лидерът на наглосакскоюдейският проект САЩ , Тръмп се чуди как да измъкне юдеите владеещи колонията си САЩ , от блатото в което са се набутали . Отърва ги от персите . Сега се чуди как да ги отърве от руснаците !

    08:00 13.08.2025

  • 19 Е тъй де.....

    6 0 Отговор
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече е разбрал, че страната му и Украйна са загубили от Русия и иска да прекрати този конфликт... иска срещи и мир!!!

    08:06 13.08.2025

  • 20 вен серемос

    7 0 Отговор
    Тромпета,моли Путин за среща.НЕ обратното!.Империята Русия никога не е молила някоя страна ,особено СОЩ/съединени овчарски щати/.Сощ са с колониален и робовладелски манталитет.СОЩ, предизвикаха 260 войни в света.А, Русия спечели ВСВ без ничия помощ.Вторият фронт беше открит на 06.12.1942 г. ,когато Червената Армия и Първа Българска Армия громяхя Хитлер и пътуваха за Берлин.Това е ИСТИНАТА!!!Пишете ИСТИНАТА мисирки!

    08:08 13.08.2025

  • 21 Я пък тоя

    5 0 Отговор
    Хахахаха, да се разбере какво се случва!
    А ве, не знаете ли какво се случва, попитайте баба Пена от Горно нанадолнище, тя знае какво се случва.
    Всички знаят какво става, Путин и Тръмп не знаят. Това дори не е виц.
    И тая е като Кая Калас, Мелани и Урсула.

    08:11 13.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Броутро

    0 0 Отговор
    проусръински бУУУ.....клУци

    Как спахте ???!

    Сънувахте ли Аляска ???!

    08:31 13.08.2025