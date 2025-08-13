Новини
Китай "прогонил" американски военен кораб от плитчината Скарбъро

Китай "прогонил" американски военен кораб от плитчината Скарбъро

13 Август, 2025 07:48

Ескадреният миноносец "Хигинс" навлязъл в оспорваната морска територия

Китай "прогонил" американски военен кораб от плитчината Скарбъро - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китайската армия обяви днес, че "е прогонила" американския ескадрен миноносец "Хигинс" от водите на оспорваната плитчина Скарбъро в Южнокитайско море, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Военният кораб на САЩ навлязъл днес във въпросната акватория "без разрешението на китайското правителство", се казва в изявлението на китайското командване на Южния театър.

Индо-тихоокеанското командване на САЩ и американското посолство в Пекин към този момент не са отговорили на запитването на Ройтерс за коментар по случая.

Китай твърди, че почти цялото Южнокитайско море е негово независимо от претенциите за изключителни икономически зони в тези води на Бруней, Индонезия, Малайзия, Филипините и Виетнам, посочва Ройтерс.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето Мнение

    30 12 Отговор
    Краварите стават все по-жалки.

    06:53 13.08.2025

  • 2 Хахаха

    13 10 Отговор
    Ха ха ха смехория

    07:00 13.08.2025

  • 3 Така трябва

    24 7 Отговор
    Браво

    07:06 13.08.2025

  • 4 Тая

    14 8 Отговор
    Лодчица къде се е заблудила лашкана от течението?!?

    07:08 13.08.2025

  • 5 Злобното Джуджи

    6 17 Отговор
    Иран твърди че е победил САЩ и Израел, а Русия твърди че пабедила в Сирия, Аляска и Украйна 😁

    07:11 13.08.2025

  • 6 Aлфа Bълкът

    8 18 Отговор
    Онова дебилче Иво Христов от 7-8г предрича война между САЩ и Китай, която всяка година започва от догодина. А САЩ след като си изнесат бизнеса от Китай, така ще им запалят чергата, такава война ще им спретнат срещу гореспоменатите държави + Тайван, без да намесват, Индия, Япония, Южна Корея, че ще им стопират икономиката с 20г.

    Коментиран от #9, #11

    07:18 13.08.2025

  • 7 Факти

    13 6 Отговор
    1945г. - 1989 г. са златните години в равитието на БЪЛГАРИЯ ! На 32-ро място в света по развитие ! Днес сме извън първите 100 ! В челото сме по смъртност , корупция , бедност ! Държава без перспектива , пред закриване ! Само съюз с РУСИЯ е спасението !

    07:36 13.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Кравария убер алесссс

    16 6 Отговор

    До коментар #6 от "Aлфа Bълкът":

    Коте, ти знаеш ли как се местят заводи? А в кравария има ли кой да бачка в тия заводи? Дръпнат ли ръчната китайците и краварчетата излизат на бунтове.

    Коментиран от #14

    07:39 13.08.2025

  • 10 Госあ

    7 7 Отговор
    Присветкали са им с некое лазерче или звукова вълна и краварите са угаснали. Най вероятно са се изнесли на гребане

    07:43 13.08.2025

  • 11 Госあ

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Aлфа Bълкът":

    Кои заводи ше си изнесе ? За маратонки найки ? Голема загуба. Технологичното производство в Китай е предимно японско, и някои европейски страни имат. Или Фолксваген и Мерцедес ше се изнесат, като половината от продажбите на едните и една четвърт на другите са в Китай ? А ?

    Коментиран от #15

    07:46 13.08.2025

  • 12 Коко Н

    0 2 Отговор
    Еднополюсният свят,който градиха янките пропада.Отиват да се разберат докъде могат да допуснат Русия.
    Последната помощ,която изпратиха е решение на Байдън и прехвърлиха на Европа помощта за Украина,която досега е дала по- голямата част.
    Европа се еманципира и съюзът между Германия и Франция набира сила.Следващите 10 години са решаващи.

    07:50 13.08.2025

  • 13 Оги

    4 3 Отговор
    Е чие да е Южнокитайско море? Ме се казва Филипинско, Виетнамско или Малайзийско, а най-малко Американско.

    07:52 13.08.2025

  • 14 Aлфа Bълкът

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Кравария убер алесссс":

    Мишле в Индия, как къде и те няма да се местят заводите, а производството.
    Заводите няма как да се местят, те сами ще загубят производствения си капацитет с времето като остареят технологично. Едно такова предприятия изкарва около 30г макс. Пък и на китайците им станаха високи заплатите вече, по-големи от на руснаците.

    07:57 13.08.2025

  • 15 Aлфа Bълкът

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Госあ":

    Шуши, САЩ изнесе ли се, партньорите му дали ще стоят?

    08:01 13.08.2025

  • 16 долу сащ

    3 2 Отговор
    искам един истински русофоб и натовец като ген Атанасов, Кичашки Паси и цялата плеяда на Посолството да обясни какво ще стане ако НАТО поканят Тайван да влезе в НАТО???? , АКО НЕ МОГАТ ДА СЕ СЕТЯТ ЩЕ ИМ КАЖА, същото като в Украйна, затова не го правят. НО С УКРАЙНА ГО НАПРАВИХА, ТАКА ЧЕ ЗА ВСИЧКИ УБИТИ СА ВИНОВНИ НАТО, Националната Американска Терористична Организация!

    08:11 13.08.2025

  • 17 Древен

    0 0 Отговор
    Мдаа...
    А що дири там тва кравешко корито- в южно китайското море...?
    Много ясно че ще бъдат наритани...
    Особено сега...
    $@Ш са пред колапс и финансов фалит...
    Дълг над 37трлн.$ , невиждана инфлация /
    преди я изнасяха чрез ценните си книжа но сега ДеДоларизацията прави безсмислени инвестиции в ДЦК на $@Ш/
    Та за края на хехемонията - хехемонът ще е на колене...

    08:31 13.08.2025

Новини по държави:
