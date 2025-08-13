Китай "прогонил" американски военен кораб от плитчината Скарбъро

Китайската армия обяви днес, че "е прогонила" американския ескадрен миноносец "Хигинс" от водите на оспорваната плитчина Скарбъро в Южнокитайско море, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Военният кораб на САЩ навлязъл днес във въпросната акватория "без разрешението на китайското правителство", се казва в изявлението на китайското командване на Южния театър.
Индо-тихоокеанското командване на САЩ и американското посолство в Пекин към този момент не са отговорили на запитването на Ройтерс за коментар по случая.
Китай твърди, че почти цялото Южнокитайско море е негово независимо от претенциите за изключителни икономически зони в тези води на Бруней, Индонезия, Малайзия, Филипините и Виетнам, посочва Ройтерс.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето Мнение
06:53 13.08.2025
2 Хахаха
07:00 13.08.2025
3 Така трябва
07:06 13.08.2025
4 Тая
07:08 13.08.2025
5 Злобното Джуджи
07:11 13.08.2025
6 Aлфа Bълкът
Коментиран от #9, #11
07:18 13.08.2025
7 Факти
07:36 13.08.2025
9 Кравария убер алесссс
До коментар #6 от "Aлфа Bълкът":Коте, ти знаеш ли как се местят заводи? А в кравария има ли кой да бачка в тия заводи? Дръпнат ли ръчната китайците и краварчетата излизат на бунтове.
Коментиран от #14
07:39 13.08.2025
10 Госあ
07:43 13.08.2025
11 Госあ
До коментар #6 от "Aлфа Bълкът":Кои заводи ше си изнесе ? За маратонки найки ? Голема загуба. Технологичното производство в Китай е предимно японско, и някои европейски страни имат. Или Фолксваген и Мерцедес ше се изнесат, като половината от продажбите на едните и една четвърт на другите са в Китай ? А ?
Коментиран от #15
07:46 13.08.2025
12 Коко Н
Последната помощ,която изпратиха е решение на Байдън и прехвърлиха на Европа помощта за Украина,която досега е дала по- голямата част.
Европа се еманципира и съюзът между Германия и Франция набира сила.Следващите 10 години са решаващи.
07:50 13.08.2025
13 Оги
07:52 13.08.2025
14 Aлфа Bълкът
До коментар #9 от "Кравария убер алесссс":Мишле в Индия, как къде и те няма да се местят заводите, а производството.
Заводите няма как да се местят, те сами ще загубят производствения си капацитет с времето като остареят технологично. Едно такова предприятия изкарва около 30г макс. Пък и на китайците им станаха високи заплатите вече, по-големи от на руснаците.
07:57 13.08.2025
15 Aлфа Bълкът
До коментар #11 от "Госあ":Шуши, САЩ изнесе ли се, партньорите му дали ще стоят?
08:01 13.08.2025
16 долу сащ
08:11 13.08.2025
17 Древен
А що дири там тва кравешко корито- в южно китайското море...?
Много ясно че ще бъдат наритани...
Особено сега...
$@Ш са пред колапс и финансов фалит...
Дълг над 37трлн.$ , невиждана инфлация /
преди я изнасяха чрез ценните си книжа но сега ДеДоларизацията прави безсмислени инвестиции в ДЦК на $@Ш/
Та за края на хехемонията - хехемонът ще е на колене...
08:31 13.08.2025