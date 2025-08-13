Новини
Треньорът на Лудогорец: Бяхме по-добри, отмениха ни редовен гол и не ни дадоха дузпа

13 Август, 2025 06:45 1 193 14

Футболистите реагираха правилно и цялостно изиграхме силен мач

Треньорът на Лудогорец: Бяхме по-добри, отмениха ни редовен гол и не ни дадоха дузпа - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Наставникът на Лудогорец Руи Мота бе разочарован и ядосан от противоречивото съдийство на двубоя срещу Ференцварош в мач реванш от третия предварителен кръг на Шампионската лига, загубен от "орлите" с 0:3. Претенциите на българския шампион са за отменен гол при резултат 0:0, както и за несвирена дузпа през второто полувреме.

"Допуснахме три гола и не вкарахме. Отбелязахме, но бе отменено попадението. Това бе редовен гол, така мисля и при евентуално признаване щеше да е различен мачът. Имаше Чочев след това друга възможност и вратарят спаси. Бяхме по-добри в този етап, но с първата си ситуация отбелязаха. Това е тежко за преглъщане. Бяхме по-добри цялостни от Ференцварош. Трябва да имаме предвид и ситуацията с Чочев, беше изблъскан и трябваше да получим дузпа. Но е нужно и да бъдем по-твърди в защита. Тежка загуба, но днес не бяха по-добри", заяви той.

"Футболистите реагираха правилно и цялостно изиграхме силен мач. До 38-а минута бяхме по-добри, но трябваше да реагираме и го направихме. Играхме добре, не създадохме много чисти ситуации, трябва да бъдем честни. Но това е нещо, върху което да работим и да следваме нашия път", добави специалистът.

"Сега е лесно да говорим, но причината за загубата не е централният нападател. Анализирахме добре първия мач и подготовката ни за сблъсъка бе добра. Ако бяхме вкарали първи гол, нещата щяха да са съвсем различни. Моето усещане е, че малко не ни достигна. Футболистите оставиха всичко на терена и направиха това, което искахме. Тежка загуба за преглъщане. Трябва да превъзмогнем поражението и да се възстановим. Това искаме, но трябва да сме готови за тези моменти. Футболистите трябва да знаят, че това е моментът, върху който да стъпим и да станем по-добри. Тъжни сме от отпадането от ШЛ, но ще дадем всичко от себе си, за да достигнем основната фаза на Лига Европа", завърши Руи Мота.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да усети Домуса какво значи неправда!

    11 2 Отговор
    Само той няма да лъже, накрая и него нагласиха, хак да му е!

    07:01 13.08.2025

  • 2 Да бе

    9 0 Отговор
    Не сте били по добри и резултата го показва.Мача си беше равностоен а Лудогорец има слаба защита това се вижда.Унгарците и те не са нещо особенно Карабах ще ги отстрани.

    07:11 13.08.2025

  • 3 Йеронимус БОШ

    7 0 Отговор
    С всеки изминал мач се питам - кога ще бъде изгонен и този треньор ? И защо махнаха преднишния , за да ТУРЯТ тоз ?

    07:24 13.08.2025

  • 4 свиреп ОХЛЮВ

    7 1 Отговор
    Да загубиш така убедително и то от отбор , които е средняк , си е много лоша атестация !
    Все пак не сме в нашето първенство и нещата си идват по местата.

    07:26 13.08.2025

  • 5 сайко килър

    7 1 Отговор
    Когато един отбор е по-добър , би трябвало да не губи с 3-0 !

    07:27 13.08.2025

  • 6 Наско

    4 0 Отговор
    Футболът се играе на голове не на статистики и кой бил по добрия

    07:46 13.08.2025

  • 7 Ами

    6 1 Отговор
    така е като съдията не е "наш" човек, да дава продължения докато не вкарат гол и почти всеки мач , дузпа....

    07:49 13.08.2025

  • 8 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Тамън да ги бием, и те взеха та ни фкараха три гола.

    07:58 13.08.2025

  • 9 ШЕФА

    6 0 Отговор
    Чудесно ги прекараха селяндурите на Домуса,това не ви е България да уреждате всеки мач !

    08:02 13.08.2025

  • 10 Някой

    0 0 Отговор
    Дузпа имаше - умишлено бутане. На мач от първенството ЦСКА 1948 със Септември за вторите дадоха дузпа с вдигнат втори жълт картон и червен, за по-незабележимо бутане с ръце в гръб. Възмущавах се на картона, че такива бутания има много при корнери, а в ситуацията не бе корнер.
    За засада може да има. Под наклон е давано, от където може да лъже. Пак на мач на ЦСКА 1948 срещу Берое, дадоха абсурден гол и ВАР с неправилно сложени линии не от най-предната част на игра с която може да играе. Прави се на прав ъгъл надолу. Те дори на сгънатото му стъпало са сложили на стъпването най-към центъра, а дори коляното му е в засада. Засада с поне 15см изкараха гол.

    08:06 13.08.2025

  • 11 Някой

    0 0 Отговор
    Иначе играч на ключови ситуации е пак Чочев. И за отменения гол и за недадената дузпа.

    08:07 13.08.2025

  • 13 Рахман

    0 0 Отговор
    Добре дошли в Европа, където не ощетяват, не лъжат и не гледат сам собствените си интереси.
    Съдията се подигра с труда на Лудогорец и нищо като санкция за това.

    08:29 13.08.2025

  • 14 сидероДРОМОС

    0 0 Отговор
    Този МОТА здраво се оМОТА !

    08:30 13.08.2025

