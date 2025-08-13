Треньорът на Лудогорец: Бяхме по-добри, отмениха ни редовен гол и не ни дадоха дузпа

Наставникът на Лудогорец Руи Мота бе разочарован и ядосан от противоречивото съдийство на двубоя срещу Ференцварош в мач реванш от третия предварителен кръг на Шампионската лига, загубен от "орлите" с 0:3. Претенциите на българския шампион са за отменен гол при резултат 0:0, както и за несвирена дузпа през второто полувреме.
"Допуснахме три гола и не вкарахме. Отбелязахме, но бе отменено попадението. Това бе редовен гол, така мисля и при евентуално признаване щеше да е различен мачът. Имаше Чочев след това друга възможност и вратарят спаси. Бяхме по-добри в този етап, но с първата си ситуация отбелязаха. Това е тежко за преглъщане. Бяхме по-добри цялостни от Ференцварош. Трябва да имаме предвид и ситуацията с Чочев, беше изблъскан и трябваше да получим дузпа. Но е нужно и да бъдем по-твърди в защита. Тежка загуба, но днес не бяха по-добри", заяви той.
"Футболистите реагираха правилно и цялостно изиграхме силен мач. До 38-а минута бяхме по-добри, но трябваше да реагираме и го направихме. Играхме добре, не създадохме много чисти ситуации, трябва да бъдем честни. Но това е нещо, върху което да работим и да следваме нашия път", добави специалистът.
"Сега е лесно да говорим, но причината за загубата не е централният нападател. Анализирахме добре първия мач и подготовката ни за сблъсъка бе добра. Ако бяхме вкарали първи гол, нещата щяха да са съвсем различни. Моето усещане е, че малко не ни достигна. Футболистите оставиха всичко на терена и направиха това, което искахме. Тежка загуба за преглъщане. Трябва да превъзмогнем поражението и да се възстановим. Това искаме, но трябва да сме готови за тези моменти. Футболистите трябва да знаят, че това е моментът, върху който да стъпим и да станем по-добри. Тъжни сме от отпадането от ШЛ, но ще дадем всичко от себе си, за да достигнем основната фаза на Лига Европа", завърши Руи Мота.
1 Да усети Домуса какво значи неправда!
07:01 13.08.2025
2 Да бе
07:11 13.08.2025
3 Йеронимус БОШ
07:24 13.08.2025
4 свиреп ОХЛЮВ
Все пак не сме в нашето първенство и нещата си идват по местата.
07:26 13.08.2025
5 сайко килър
07:27 13.08.2025
6 Наско
07:46 13.08.2025
7 Ами
07:49 13.08.2025
8 Хасковски каунь
07:58 13.08.2025
9 ШЕФА
08:02 13.08.2025
10 Някой
За засада може да има. Под наклон е давано, от където може да лъже. Пак на мач на ЦСКА 1948 срещу Берое, дадоха абсурден гол и ВАР с неправилно сложени линии не от най-предната част на игра с която може да играе. Прави се на прав ъгъл надолу. Те дори на сгънатото му стъпало са сложили на стъпването най-към центъра, а дори коляното му е в засада. Засада с поне 15см изкараха гол.
08:06 13.08.2025
11 Някой
08:07 13.08.2025
13 Рахман
Съдията се подигра с труда на Лудогорец и нищо като санкция за това.
08:29 13.08.2025
14 сидероДРОМОС
08:30 13.08.2025