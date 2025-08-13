Треньорът на Лудогорец: Бяхме по-добри, отмениха ни редовен гол и не ни дадоха дузпа

Наставникът на Лудогорец Руи Мота бе разочарован и ядосан от противоречивото съдийство на двубоя срещу Ференцварош в мач реванш от третия предварителен кръг на Шампионската лига, загубен от "орлите" с 0:3. Претенциите на българския шампион са за отменен гол при резултат 0:0, както и за несвирена дузпа през второто полувреме.

"Допуснахме три гола и не вкарахме. Отбелязахме, но бе отменено попадението. Това бе редовен гол, така мисля и при евентуално признаване щеше да е различен мачът. Имаше Чочев след това друга възможност и вратарят спаси. Бяхме по-добри в този етап, но с първата си ситуация отбелязаха. Това е тежко за преглъщане. Бяхме по-добри цялостни от Ференцварош. Трябва да имаме предвид и ситуацията с Чочев, беше изблъскан и трябваше да получим дузпа. Но е нужно и да бъдем по-твърди в защита. Тежка загуба, но днес не бяха по-добри", заяви той.

"Футболистите реагираха правилно и цялостно изиграхме силен мач. До 38-а минута бяхме по-добри, но трябваше да реагираме и го направихме. Играхме добре, не създадохме много чисти ситуации, трябва да бъдем честни. Но това е нещо, върху което да работим и да следваме нашия път", добави специалистът.

"Сега е лесно да говорим, но причината за загубата не е централният нападател. Анализирахме добре първия мач и подготовката ни за сблъсъка бе добра. Ако бяхме вкарали първи гол, нещата щяха да са съвсем различни. Моето усещане е, че малко не ни достигна. Футболистите оставиха всичко на терена и направиха това, което искахме. Тежка загуба за преглъщане. Трябва да превъзмогнем поражението и да се възстановим. Това искаме, но трябва да сме готови за тези моменти. Футболистите трябва да знаят, че това е моментът, върху който да стъпим и да станем по-добри. Тъжни сме от отпадането от ШЛ, но ще дадем всичко от себе си, за да достигнем основната фаза на Лига Европа", завърши Руи Мота.