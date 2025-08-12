Новини
12 Август, 2025

  • наса-
  • комета-
  • 3i/atlas-
  • хъбъл

3I/ATLAS се движи с изумителна скорост от 209 000 км/ч

НАСА публикува смразяваща актуализация за мистериозния „междузвезден обект“, препускащ през нашата Слънчева система - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

3I/ATLAS, беше забелязан за първи път на 1 юли, когато достигна 420 милиона мили от слънцето. Сега космическият телескоп Хъбъл е заснел най-ясните изображения, правени някога на 3I/ATLAS, докато той си проправя път към вътрешността на Слънчевата система, пише blitz.bg.

Тези новаторски изображения разкриват, че 3I/ATLAS се движи с изумителна скорост от 209 000 км/ч – което го прави най-бързият междузвезден обект, откриван някога.

Използвайки наблюденията на Хъбъл, астрономите успяха да направят и нова оценка за размера на леденото ядро на обекта. Преди това учени от обсерваторията Вера К. Рубин изчислиха, че извънземната комета е с диаметър приблизително 11,2 км. Но сега знаем, че 3I/ATLAS е най-много 5,6 км широк и вероятно едва 320 метра.


Учени и космически агенции по целия свят вече са почти сигурни, че обектът 3I/ATLAS е комета, а не твърдо парче скала. Това означава, че е сравнително малка буца лед, замръзнали газове и прах, заобиколена от голям облак от изпаряващ се материал, който расте с приближаването към топлината на слънцето.

Когато обектите са изключително далеч, учените оценяват размера им по това колко светлина отразяват.

Астрономите обаче първоначално не бяха сигурни за размера на 3I/ATLAS. Но благодарение на наблюденията на Хъбъл, можем да видим издайническия блясък на замръзнала комета и да получим добра оценка за истинския ѝ размер. Изображението на телескопа разкрива прахов облак, извиващ се от затоплената от слънцето страна на кометата, и намек за опашка, простираща се зад нея.

Това количество загуба на прах съвпада с това, което учените откриват при други комети на около 300 милиона мили от слънцето.

Тъй като 3I/ATLAS се приближава до слънцето и става още по-топла, опашката и праховите частици също би трябвало да стават по-изразени.

Той ще достигне най-близката си точка до слънцето в края на октомври на разстояние от 210 милиона км, преминавайки точно в орбитата на Марс. За щастие, обектът не представлява никаква заплаха за Земята и ще бъде от противоположната страна на слънцето по време на това близко сближаване.

Това е едва третият път, в който учените успяват да открият обект, приближаващ се от друга звездна система, и астрономите работят усилено, за да съберат колкото се може повече данни, докато той все още е тук.

Ръководителят на научния екип за наблюденията на Хъбъл, д-р Дейвид Джуит от Калифорнийския университет, каза:

„Никой не знае откъде е дошла кометата. Все едно зърнеш куршум от пушка за хилядна от секундата. Не можеш да проектираш това назад с каквато и да е точност, за да разбереш откъде е започнала по пътя си.“

Екстремната скорост на 3I/ATLAS спрямо слънцето също потвърждава, че вероятно е пътувала през космоса в продължение на много милиарди години. Докато кометата е преминавала покрай планети, звезди и мъглявини, „гравитационният ефект на прашката“ е добавил към нейния импулс.

Колкото по-дълго един обект се движи в космоса, толкова по-бърз ще става.

Предишни проучвания предполагат, че 3I/ATLAS вероятно е на поне осем милиарда години, което я прави най-старата комета, виждана някога. Това означава, че кометата е потенциално два пъти по-стара от нашата слънчева система, която е на 4,6 милиарда години.

3I/ATLAS следва само два други междузвездни обекта, 1I/'Oumuamua, който беше открит през 2017 г., и 2I/Borisov, открит през 2019 г.

Изследователите обаче смятат, че последните постижения в телескопните технологии означават, че скоро ще започнем да забелязваме повече междузвездни посетители.

„Този последен междузвезден турист е един от неоткритата досега популация от обекти, които нахлуват на сцената и постепенно ще се появяват", коментира д-р Джуит „Това вече е възможно, защото разполагаме с мощни възможности за изследване на небето, които не сме имали преди. Прекрачихме нов праг.“

Хъбъл е само първият мощен космически телескоп, подготвен да наблюдава пътуването на 3I/ATLAS през нашата звездна околност, като космическият телескоп Джеймс Уеб, TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) и обсерваторията Нийл Герелс Суифт също извършват наблюдения.

3I/ATLAS би трябвало да остане видим за наземните телескопи до септември, след което ще премине твърде близо до Слънцето, за да бъде наблюдаван, и се очаква да се появи отново от другата страна на Слънцето до началото на декември.


  • 1 Абе

    8 1 Отговор
    Ами ако земе да завие...

    Коментиран от #12

    09:19 12.08.2025

  • 2 Пич

    8 4 Отговор
    Учените са " почти сигурни "...!!!??? Големи учени , голямо нещо !!! Аз пък съм направо сигурен , че това е вещица на метла !!!

    Коментиран от #6

    09:20 12.08.2025

  • 3 1488

    11 1 Отговор
    "ATLAS е най-много 5,6 км широк и вероятно едва 320 метра"

    320 метра висок ?

    Коментиран от #14

    09:22 12.08.2025

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    16 0 Отговор
    И кое е "смразяващо" тук? А, мисирки смешни?

    09:23 12.08.2025

  • 5 А ГА Ю

    6 2 Отговор
    Какво е това близко сближаване? Близко оближаване е когато съм много близ-близ до близанката на момата ми.

    09:30 12.08.2025

  • 6 ВМИРИСАН ВАРЯГ

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    винаги съм се чудил на хора, които по ред причини нямат какво смислено да кажат по определена тема как държат все пак да се "разпишат". Да, благодарение на Хъбъл вече виждаме много повче. може да видим и "вещица на метла !!! ", защото и там в езотериката не всичко е ясно. Само дето ще са много близко до нас, защото вещици значи вещи жени. Т.е. жени които знаят и могат неща за които обикновенните хора са в неведение. На църквата и е било лесно, щом не разбира нещо да го обяви за дяволско творение и да го изгори. 3I/ATLAS е обект, който хората виждат за първи път и е нормално да използват " " почти сигурни "...!!!??? " ". Само Президента Радев знае кристално ясно всичко винаги. Е, веднъж изтърва Кирчо и Кокорчо в политиката, но беше грешка на растежа.

    Коментиран от #10

    09:44 12.08.2025

  • 7 На мама астрономите

    3 1 Отговор
    Виж ти: “ Колкото по-дълго един обект се движи в космоса, толкова по-бърз ще става.”

    Преобърнахме науката с краката нагоре, ама без глава.

    Тази сентенция показва, че енергия може да е печели само трябва да чакаме достатъчно дълго и да сме търпеливи.

    09:45 12.08.2025

  • 8 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Ходил да изследва звездите и се връща на Марс.Само че цивилизацията от Марс отдавна се е преместила на Земята.

    Коментиран от #13

    09:48 12.08.2025

  • 9 Историк

    4 1 Отговор
    На бас, че на този пришълец ще му се разкаже играта и това ще му е последното пътешествие. Много комети и интергалактик ейлиънс престават да съществуват, когато доближавайки земята осъзнават, че е по-добре да се изпариш, да паднеш на юпитер или слънцето, отколкото да рискуваш да попаднеш в древната евродемократична държава - България.

    09:51 12.08.2025

  • 10 Пич

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "ВМИРИСАН ВАРЯГ":

    Вашето твърдение е абсолютно невярно ! НАСА не за първи път вижда комета , и не може да каже "почти сигурни" !!! Това издава безпомощност , и лавиране поради незнание !!! А вещицата е абсолютно добра алюзия , след като "научната общност" ще направи с понятия като " почти сигурни" !!! Така че ти се обаждаш колкото да кажеш нещо. И , познавам един вещица! Истинска!!!

    09:54 12.08.2025

  • 11 Василеску

    3 0 Отговор
    Бла-бла. 8 милиарда години. + – 2-3 часа. Пълни глупости. Но пък да си купим от НАСА такива камери, които мерят 209 000 км в час от 300 000 000 км разстояние. Ако ли е пък със секстант - да сложм такива на АМ "Хемус". Когато я построят. Моля.

    10:18 12.08.2025

  • 12 Ко речи?

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Ами, ако земе да не земе?!?

    10:24 12.08.2025

  • 13 Луци

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Цъ, от Венера се е преместила на Земята и отново ще се премести към Марс.

    10:26 12.08.2025

  • 14 ДДДДД

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    Копи пейст без никаква мисъл да протече... Ту мили, ту километри. Вероятно е 320 метра зелена... Да не говорим, че не могат да я видят както трябва щом грешката в размерите е в пъти, но вече знаят на каква възраст е... Изобщо пълна каша...

    10:36 12.08.2025

  • 15 Пришълеца срещу Хищника

    0 1 Отговор
    След близко преминаване на комети (или каквото и да е там това нещо), обикновено следват епидемии (вирусни и бактериални). А НАСА твърди, че е от друга звездна система. Правете си сметката.

    10:41 12.08.2025