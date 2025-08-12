НАСА публикува смразяваща актуализация за мистериозния „междузвезден обект“, препускащ през нашата Слънчева система

3I/ATLAS, беше забелязан за първи път на 1 юли, когато достигна 420 милиона мили от слънцето. Сега космическият телескоп Хъбъл е заснел най-ясните изображения, правени някога на 3I/ATLAS, докато той си проправя път към вътрешността на Слънчевата система, пише blitz.bg.

Тези новаторски изображения разкриват, че 3I/ATLAS се движи с изумителна скорост от 209 000 км/ч – което го прави най-бързият междузвезден обект, откриван някога.

Използвайки наблюденията на Хъбъл, астрономите успяха да направят и нова оценка за размера на леденото ядро на обекта. Преди това учени от обсерваторията Вера К. Рубин изчислиха, че извънземната комета е с диаметър приблизително 11,2 км. Но сега знаем, че 3I/ATLAS е най-много 5,6 км широк и вероятно едва 320 метра.

Учени и космически агенции по целия свят вече са почти сигурни, че обектът 3I/ATLAS е комета, а не твърдо парче скала. Това означава, че е сравнително малка буца лед, замръзнали газове и прах, заобиколена от голям облак от изпаряващ се материал, който расте с приближаването към топлината на слънцето.

Когато обектите са изключително далеч, учените оценяват размера им по това колко светлина отразяват.

Астрономите обаче първоначално не бяха сигурни за размера на 3I/ATLAS. Но благодарение на наблюденията на Хъбъл, можем да видим издайническия блясък на замръзнала комета и да получим добра оценка за истинския ѝ размер. Изображението на телескопа разкрива прахов облак, извиващ се от затоплената от слънцето страна на кометата, и намек за опашка, простираща се зад нея.

Това количество загуба на прах съвпада с това, което учените откриват при други комети на около 300 милиона мили от слънцето.

Тъй като 3I/ATLAS се приближава до слънцето и става още по-топла, опашката и праховите частици също би трябвало да стават по-изразени.

Той ще достигне най-близката си точка до слънцето в края на октомври на разстояние от 210 милиона км, преминавайки точно в орбитата на Марс. За щастие, обектът не представлява никаква заплаха за Земята и ще бъде от противоположната страна на слънцето по време на това близко сближаване.

Това е едва третият път, в който учените успяват да открият обект, приближаващ се от друга звездна система, и астрономите работят усилено, за да съберат колкото се може повече данни, докато той все още е тук.

Ръководителят на научния екип за наблюденията на Хъбъл, д-р Дейвид Джуит от Калифорнийския университет, каза:

„Никой не знае откъде е дошла кометата. Все едно зърнеш куршум от пушка за хилядна от секундата. Не можеш да проектираш това назад с каквато и да е точност, за да разбереш откъде е започнала по пътя си.“

Екстремната скорост на 3I/ATLAS спрямо слънцето също потвърждава, че вероятно е пътувала през космоса в продължение на много милиарди години. Докато кометата е преминавала покрай планети, звезди и мъглявини, „гравитационният ефект на прашката“ е добавил към нейния импулс.

Колкото по-дълго един обект се движи в космоса, толкова по-бърз ще става.

Предишни проучвания предполагат, че 3I/ATLAS вероятно е на поне осем милиарда години, което я прави най-старата комета, виждана някога. Това означава, че кометата е потенциално два пъти по-стара от нашата слънчева система, която е на 4,6 милиарда години.

3I/ATLAS следва само два други междузвездни обекта, 1I/'Oumuamua, който беше открит през 2017 г., и 2I/Borisov, открит през 2019 г.

Изследователите обаче смятат, че последните постижения в телескопните технологии означават, че скоро ще започнем да забелязваме повече междузвездни посетители.

„Този последен междузвезден турист е един от неоткритата досега популация от обекти, които нахлуват на сцената и постепенно ще се появяват", коментира д-р Джуит „Това вече е възможно, защото разполагаме с мощни възможности за изследване на небето, които не сме имали преди. Прекрачихме нов праг.“

Хъбъл е само първият мощен космически телескоп, подготвен да наблюдава пътуването на 3I/ATLAS през нашата звездна околност, като космическият телескоп Джеймс Уеб, TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) и обсерваторията Нийл Герелс Суифт също извършват наблюдения.

3I/ATLAS би трябвало да остане видим за наземните телескопи до септември, след което ще премине твърде близо до Слънцето, за да бъде наблюдаван, и се очаква да се появи отново от другата страна на Слънцето до началото на декември.