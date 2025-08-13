Новини
Испански рефер поряза Лудогорец

Испански рефер поряза Лудогорец

13 Август, 2025 06:30 1 419 10

Положението бе изключително спорно и на повторенията приличаше на дузпа, но главният арбитър подмина с лекота ситуацията

Четвърт час преди края на двубоя между Ференцварош и Лудогорец от третия предварителен кръг на Шампионската лига българският шампион можеше да получи дузпа за избутване в гръб на Чочев от Гертенман, с което предотврати голова ситуация, но испанският рефер удари сериозно рамо на домакините и не посочи бялата точка.

Положението бе изключително спорно и на повторенията приличаше на дузпа, но главният арбитър подмина с лекота ситуацията.

Вижте повече във видеото.


  • 1 Aлфа Bълкът

    7 1 Отговор
    КАРМА...

    06:45 13.08.2025

  • 2 Тото 1 и Тото 2

    2 5 Отговор
    Имаше и гол , и дузпа !

    07:17 13.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дядо Мраз

    10 2 Отговор
    Така става , когато не им свирят българСКИ съдии. Не е лесно да се побеждава тогава , нали ?

    07:19 13.08.2025

  • 5 Какво

    1 0 Отговор
    толкова риват, нали не са български отбор.

    07:57 13.08.2025

  • 6 Всичко

    0 0 Отговор
    Се връща на този свят

    08:07 13.08.2025

  • 7 Левскар

    0 0 Отговор
    Аз си мислех,че само в България съдиите са купени...

    08:17 13.08.2025

  • 8 Ричард Естес

    0 0 Отговор
    Как ли щеше да отсъди съдията , ако на терена бяха Тигрите с Бойко ? Сигур самия ВАР щеше да се самокоригира от страх ?!

    08:28 13.08.2025

  • 9 Удавената Риба

    0 0 Отговор
    Испанския рефер с какво е ПОРЯЗАЛ Лудогорец ? С ножче , с брадва , с трион , със стъкло ? С какво ?

    08:32 13.08.2025

  • 10 хер ФЛИК

    0 0 Отговор
    Порязването не значи ли да "слезеш на земята" ? И да видиш какво е от другата страна !

    08:33 13.08.2025

