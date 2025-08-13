Испански рефер поряза Лудогорец

Четвърт час преди края на двубоя между Ференцварош и Лудогорец от третия предварителен кръг на Шампионската лига българският шампион можеше да получи дузпа за избутване в гръб на Чочев от Гертенман, с което предотврати голова ситуация, но испанският рефер удари сериозно рамо на домакините и не посочи бялата точка.
Положението бе изключително спорно и на повторенията приличаше на дузпа, но главният арбитър подмина с лекота ситуацията.
Вижте повече във видеото.
