Испански рефер поряза Лудогорец

Четвърт час преди края на двубоя между Ференцварош и Лудогорец от третия предварителен кръг на Шампионската лига българският шампион можеше да получи дузпа за избутване в гръб на Чочев от Гертенман, с което предотврати голова ситуация, но испанският рефер удари сериозно рамо на домакините и не посочи бялата точка.

Положението бе изключително спорно и на повторенията приличаше на дузпа, но главният арбитър подмина с лекота ситуацията.

Вижте повече във видеото.