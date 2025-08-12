Новини
Спорт »
Световен футбол »
Карабах разпиля Шкендия и чака победителя от Лудогорец - Ференцварош

Карабах разпиля Шкендия и чака победителя от Лудогорец - Ференцварош

12 Август, 2025 22:17 459 0

  • карабах-
  • шкендия-
  • лудогорец-
  • ференцварош-
  • футбол

На реванша Карабах спечели с 5:1 и с общ резултат 6:1 се класира за плейофа за влизане в групите на турнира

Карабах разпиля Шкендия и чака победителя от Лудогорец - Ференцварош - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ФК Карабах (Азербайджан) не срещна трудности и елиминира Шкендия (Северна Македония) в третия квалификационен кръг на Шампионска лига. На реванша Карабах спечели с 5:1 и с общ резултат 6:1 се класира за плейофа за влизане в групите на турнира. Там тимът от Азербайджан очаква победителя от двубоя между Ференцварош и Лудогорец.

Изненадващо Шкендия поведе с гол на Фабрис Тамба в 10-а минута, но след това Карабах не остави съмнения в превъзходството си и още до почивката водеше с 4:1 след автогол на Клисман Цаке и попадения на Кади, Ахундзаде и Марко Янкович от дузпа.

Леандро Андраде добави още едно попадение в 59-ата минута за крайното 5:1.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ