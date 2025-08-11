Доналд Тръмп: Украйна и Русия ще трябва да направят териториални отстъпки една на друга, само така тази война ще свърши

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че както Украйна, така и Русия ще трябва да направят териториални отстъпки една на друга, за да се сложи край на войната, предадоха световните агенции. Той посочи, че преговорите му с руския президент Владимир Путин ще имат за цел да проучат възможността за сключване на споразумение, отбеляза Ройтерс, цитирана от БТА.
Тръмп заяви на пресконференция в Белия дом, че предстоящата му среща с Путин в петък в Аляска ще бъде "проучвателна“, за да се установи дали Путин е готов да постигне споразумение. Американският президент смята, че ще разбере в рамките на две минути дали е възможен напредък.
"Ще отида да говоря с Владимир Путин и ще му кажа, че трябва да сложи край на тази война. Трябва да я прекрати“, каза Тръмп.
Той обясни, че бъдеща среща може да включва и украинския президент Володимир Зеленски и да се превърне в тристранна среща между САЩ, Украйна и Русия.
Президентът на САЩ уточни, че след преговорите с Путин ще разговаря и с европейските лидери, като целта му е бързо прекратяване на кръвопролитния конфликт. Той каза, че "веднага след срещата" ще се обади на Зеленски, обръща внимание ДПА.
Тръмп е говорил и преди за размяна на територии, но нито Русия, нито Украйна са проявявали интерес към подобен ход като част от мирно споразумение, припомня Ройтарс.
Лидерите на европейски страни се опасяват, че големи отстъпки към Русия биха могли да създадат проблеми за сигурността на Запада в бъдеще. В момента Москва контролира около една пета от украинската територия, докато Украйна няма контрол върху почти никаква руска територия, отбелязва световната агенция.
"Ще има размяна на територии“, каза Тръмп. „Знам това от Русия и от разговори с всички - за доброто на Украйна“, допълни той. Президентът отбеляза, че Русия е окупирала "много ценна територия“, но "ще се опитаме да си върнем част от тази територия“.
Европейските лидери и украинският президент Володимир Зеленски изявиха намерение да разговарят с Доналд Тръмп и преди срещата му с Путин.
Украйна и нейните европейски съюзници се опасяват, че Тръмп, който иска да си припише заслугите за постигането на мир и се надява да сключи изгодни бизнес сделки с Москва, може да се съюзи с Путин и да договори сделка, която да бъде силно неблагоприятна за Киев, отбелязва Ройтерс.
Германия обяви, че в сряда ще има поредица от видеоконферентни разговори на високо равнище, за да се подготви за срещата между Тръмп и Путин. Предвидени са разговори между европейските лидери, Зеленски, Тръмп и американския вицепрезидент Джей Ди Ванс.
Зеленски заяви днес, че отстъпки към Москва няма да я убедят да прекрати военните действия и че е необходимо да се засили натискът върху Кремъл.
"Русия отказва да спре убийствата и затова не трябва да получава никакви награди или ползи“, написа Зеленски в социалната мрежа "Екс".
По-късно той проведе отделни телефонни разговори с лидерите на Индия и Саудитска Арабия – две страни, които поддържат отношения с Москва.
Външните министри на Европейския съюз обсъдиха подкрепата си за Киев и предстоящата среща по време на видеоконферентен разговор днес.
"Междувременно работим по налагането на още санкции срещу Русия, по увеличаване на военната помощ за Украйна, както и за покриване на бюджетните нужди на страната и нейния процес на присъединяване към ЕС“, написа върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас след разговорите.
1 Роберт ДеНиро жега
Та след като Чайна клекна, Путин остава без гръб.
Коментиран от #30, #47
20:26 11.08.2025
2 БОЛШЕВИК
Коментиран от #42, #52, #141
20:26 11.08.2025
3 Архимандрисандрит Бибиян
20:26 11.08.2025
4 ЩО ЗА НАГЛОСТ СОРОС НЯ
20:26 11.08.2025
5 Охо Бохо
20:26 11.08.2025
6 Вдигай белия флаг
20:27 11.08.2025
7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Ядосан трябва да си и да накажеш Zеления наркоман...
20:28 11.08.2025
8 БОЗА
Коментиран от #23
20:28 11.08.2025
9 Последния Софиянец
20:28 11.08.2025
10 Тръмп
Коментиран от #16
20:29 11.08.2025
11 Денацификатор
Коментиран от #15, #39, #109, #130
20:29 11.08.2025
12 Ганя Путинофила
Коментиран от #82
20:29 11.08.2025
13 нннн
20:29 11.08.2025
14 Наивник
Крим без конфликт бе отстъпен на РФ и 8 години след това последва ограничена на фронт от хиляда километра военна три годишна операция. Докато се печели територия чрез агресия ще има агресивна война.
20:29 11.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Последния Софиянец
До коментар #10 от "Тръмп":Росен Желязков отпуска 1 000 000 000 на Райнметал да строи завод за снаряди в Сопот.
20:31 11.08.2025
17 Ганя Путинофила
Коментиран от #83
20:31 11.08.2025
18 Пожелание
20:33 11.08.2025
19 Русия ще капитулира
20:33 11.08.2025
20 Злобното Джуджи
20:34 11.08.2025
21 Америка сгреши още 1990г
20:35 11.08.2025
22 Наивник
20:36 11.08.2025
23 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #8 от "БОЗА":Не Глупостта на Горбачов е неизмерима Тръмп има нужда от пари да закърпи бюджета Септември месец и подкрепа в предстоящата гражданска война Силите са изравнени и ако Путин му помогне щатите може и да прескочат трапа Колкото и да е чудно единственият човек на който може да вярва е Путин
Коментиран от #27
20:36 11.08.2025
24 Шопо
20:37 11.08.2025
25 Швейк
20:38 11.08.2025
26 умвнмвжин
20:38 11.08.2025
27 БОЗА
До коментар #23 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Той и зеленясълия може да оцелее единствено в Русия...и започна да го разбира със страшна сила из тез деня,затова е паникьосан...всички пътища водят,към Москва(а съответно и Китай и БРИКС),за момента... ;-)
Коментиран от #72
20:40 11.08.2025
28 Ами
Тя е по лекарствата ... да му даде нещо за затягане.
Все пак в петък ще се среща с Путин в Русия :)
20:40 11.08.2025
29 Кривоверен алкаш
20:40 11.08.2025
30 Тръмл, ставаш смешен
До коментар #1 от "Роберт ДеНиро жега":Колко пъти казваш едно и също на Путлер и на него не му дреме от казаното!
Коментиран от #45
20:40 11.08.2025
31 Доналд Тръмп
20:40 11.08.2025
32 Наивник
20:40 11.08.2025
33 .......
20:43 11.08.2025
34 Нямаш право
20:43 11.08.2025
35 Нортроп Груман
20:44 11.08.2025
36 12345
Коментиран от #71
20:44 11.08.2025
37 Мишел
Досега си давал оръжие и си бутал Украйна във войната срещу Русия, затова Путин няма да обърне внимание на твоите приказки.
20:45 11.08.2025
38 Точно така
20:45 11.08.2025
39 Град Козлодуй
До коментар #11 от "Денацификатор":Дано се оправи човека!
20:45 11.08.2025
40 Баба Яга
20:45 11.08.2025
41 БгТопИдиот🇧🇬
20:46 11.08.2025
42 Хахахаха
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":Да живееш в русия!
20:47 11.08.2025
43 Орколюб
Коментиран от #49
20:47 11.08.2025
44 Райнметал
Коментиран от #69
20:47 11.08.2025
45 Така де
До коментар #30 от "Тръмл, ставаш смешен":Кво да прави човека? Гледа да изкара някоя пара от Путин. А Путин има доста, особено от олигарсите му.
20:49 11.08.2025
46 Прогноза 😁
20:49 11.08.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Механик
Демек, не чакайте нищо.
Друг е въпросът до колко Путин би се повлиял от Тръмп.
Според мен, никак.
Путин ви каза какви са условията за мир в Украина още преди почти 4 години. Не мисля, че сега той ще ги промени, освен ако добави още условия.
Коментиран от #64
20:51 11.08.2025
49 По точно
До коментар #43 от "Орколюб":По-скоро ще започне да дава оръжие на Путин.
20:51 11.08.2025
50 1000+
20:54 11.08.2025
51 Въпрос
Откъде накъде Украйна ще дава нещо нейно на агресора?
Коментиран от #53, #58, #92
20:55 11.08.2025
52 Европеец
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":И Ника и коментара ти ми харесват..... А бай Дончо е крайно време да представя да се прави на много велик и да се бърка във вътрешните работи на Русия.....
20:55 11.08.2025
53 Дядо Дончо
До коментар #51 от "Въпрос":Оранжевият похотлив блъфьор иска с чужда пита помен да прави!
20:56 11.08.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 ПО ВАЖНО Е
Коментиран от #59, #60
20:57 11.08.2025
57 Ндйдкд
До коментар #54 от "Мцлцлцгл":Да не вземе путин д си върне аляска
20:58 11.08.2025
58 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #51 от "Въпрос":Половината "нейна" територия е ПОДАРЪК от руските ръководители🤔🤔
Да беше прочел малко история❗
Коментиран от #62, #66
20:59 11.08.2025
59 Йдйьфк
До коментар #56 от "ПО ВАЖНО Е":Извинявай сгреших вместо + натиснах -
20:59 11.08.2025
60 Путлер каквото и да каже
До коментар #56 от "ПО ВАЖНО Е":все е дърта лъжа ...Патологичен лъжец и пoдлец е .
20:59 11.08.2025
61 Рублевка
21:00 11.08.2025
62 Подарък не се връща ...
До коментар #58 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Това знаеш ли го ?
Коментиран от #120
21:00 11.08.2025
63 Бай Орков
21:00 11.08.2025
64 Ганчев
До коментар #48 от "Механик":Киев за три дни не се получи.Никак.Орките минали през полето вместо по шосето.Ахмак сила развил скорост.На изток.
21:02 11.08.2025
65 И колко пъти вече с този
21:02 11.08.2025
66 Отвори
До коментар #58 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Устенца.
Коментиран от #122
21:03 11.08.2025
67 Браво
21:04 11.08.2025
68 ще му кажа,
21:04 11.08.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 66655
21:04 11.08.2025
71 Ами
До коментар #36 от "12345":Пропусна - "Ей това чукане чаках" :)
21:04 11.08.2025
72 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #27 от "БОЗА":Ами реалните икономики победиха машината на Гутенберг Не може да вземаш дългове без край Украйна трябва да си плати за предателството Европа за глупостта И те така те
21:04 11.08.2025
73 Българин
Коментиран от #89, #93
21:05 11.08.2025
74 Абсурдистан
21:06 11.08.2025
75 Му ха ха ха
21:06 11.08.2025
76 Абе вие олигофрени ли сте?
Коментиран от #81
21:06 11.08.2025
77 Рублевка
Коментиран от #94
21:06 11.08.2025
78 МНОГОПОЛЮСЕН СВЯТ
21:06 11.08.2025
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Ъъъъъъъ
Това, което каза още е, че след срещата с Путин, той ще се обади първо на Зеленсми, с едва след това ще се чуе е урсулинаците. И може би най-важното:
"Следващата среща ще бъде със Зеленски или Путин и Зеленски. Ще сложа Зеленски и Путин в една стая, може би ще бъда там, може би не. И мисля, че проблемът ще бъде решен. Мога да отида и да кажа: "Успех “. И това ще е краят на нашето участие“, добави американският президент.
21:07 11.08.2025
81 43215
До коментар #76 от "Абе вие олигофрени ли сте?":С тия ,,специални операции"😄 от по три,четири години,очертаващо се и повече, май няма да останат орки в Московията!Американците и по точно Клоуна няма да ги спасяват дълго!
Коментиран от #105
21:07 11.08.2025
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Прокопи
Коментиран от #103
21:09 11.08.2025
85 БАЙ ---ХОЙ
ПЕТКОВЦИ, ЛУДИ. КАЛИНКИ, ЩЕ. ВИ. НАКАРА. ДА. МУ. ВЪРНЕТЕ АЛЯСКА. И. ПАРИ. ЩЕ. ВИ. ИСКА.
АЛОООО, АМЕРИКАНСКИТЕ. БИЗНЕСМЕНИ. В. БЕЛИЯ. ДОМ. КРАСИВИТЕ. И. ПРОДУКТИВНИТЕ.
ИЗБУХНА. НЕИСТОВ. СМЯХ. В. ЗАЛАТА. НА. СВЕТА
21:09 11.08.2025
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Механик
21:10 11.08.2025
88 И да де
21:10 11.08.2025
89 Българин
До коментар #73 от "Българин":При това мразим русия безплатно.
21:10 11.08.2025
90 БАЙ ---ХОЙ
ПЕРКОВЦИ, ЛУДИ. КАЛИНКИ, ЩЕ. ВИ. НАКАРА. ДА. МУ. ВЪРНЕТЕ АЛЯСКА. И. ПАРИ. ЩЕ. ВИ. ИСКА.
АЛОООО, АМЕРИКАНСКИТЕ. БИЗНЕСМЕНИ. В. БЕЛИЯ. ДОМ. КРАСИВИТЕ. И. ПРОДУКТИВНИТЕ.
ИЗБУХНА. НЕИСТОВ. СМЯХ. В. ЗАЛАТА. НА. СВЕТА
СРАМ. И. ПОЗОР. ЗА. САЩ.
21:10 11.08.2025
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 🇷🇺🇧🇬
До коментар #73 от "Българин":🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬
21:11 11.08.2025
94 Тихо пръдиляк!
До коментар #77 от "Рублевка":Ще мриееш.
21:11 11.08.2025
95 В В.П.
21:12 11.08.2025
96 Цвете
21:13 11.08.2025
97 В В.П.
21:14 11.08.2025
98 Рублевка
Коментиран от #102
21:14 11.08.2025
99 Цвете
21:14 11.08.2025
100 ха, ха, ха...
21:15 11.08.2025
101 В В.П.
Коментиран от #117
21:15 11.08.2025
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Ъъъъъъъ
До коментар #84 от "Прокопи":"Кажи и на евреина Натаняхо, Дончо!"
Никакъв шанс! Дори напротив! Чувам, че американците ще се включат в прочистването на Газа. Все повече държави заявяват намерение да признаят Палестина следващия месец и Израел трябва да приключи с това преди срещата на ООН, за да няма какво да се признава.
Коментиран от #111
21:16 11.08.2025
104 В В.П.
21:19 11.08.2025
105 А колко трябва
До коментар #81 от "43215":Ко ти казват? Все си мисля, че ако бе българка и европейка, трябваше да ти пука, че САЩ унищожава Европа, а не за СВО на Русия срещу фашизма.
21:19 11.08.2025
106 Рублевка
Коментиран от #113
21:21 11.08.2025
107 Ъъъъъъъъ
Не точно: Каза следното:
"Разбирам се със Зеленски, но не съм съгласен с това, което прави. Напълно не съм съгласен. Това е война, която не трябваше да се случва. Той има разрешение да води война и да убива, но се нуждае от разрешение за размяна на територии. РСЗМЯНАТА НА ТЕРИТОРИИ ЩЕ СЕ СЛУЧИ! Русия окупира някои от най-ценните територии и ние ще се опитаме да върнем част от тези територии на Украйна“
21:22 11.08.2025
108 В В.П.
21:22 11.08.2025
109 Това е....
До коментар #11 от "Денацификатор":Чудесно, прекрасно......
21:24 11.08.2025
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Ъъъъ
До коментар #103 от "Ъъъъъъъ":Същото може да се случи и с Украйна. 🤔
21:25 11.08.2025
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Щом е така....
До коментар #106 от "Рублевка":Хващай пътя за далечния изток, там да строиш новият свят.
21:26 11.08.2025
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Рублевка
21:27 11.08.2025
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 В В.П.
21:29 11.08.2025
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #62 от "Подарък не се връща ...":Назаем брашно и по Великден си го търсят❗
Това явно не си го чувал в ЦДГ❕
А твоето са приказки от детската градина.
Ако си завършил поне средно- ще знаеш, че
и дарение и завещание може да се развали‼️
21:29 11.08.2025
121 Перо
21:30 11.08.2025
122 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #66 от "Отвори":Не ми цитирай какво чуваш вечер от спалнята на Вашите❗
21:31 11.08.2025
123 Роберт ДеНиро жега
До коментар #47 от "Си Ти Гу Туря":Седай на него 🍌
21:31 11.08.2025
124 В В.П.
21:32 11.08.2025
125 Защо Путин
Доналд, САЩ я запали фитила на войната! Майда а е ваше дели! Оправяйте се!
Ама на равни начала!
21:33 11.08.2025
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 В В.П.
.
21:35 11.08.2025
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 В В.П.
21:36 11.08.2025
130 С огромно задоволство....
До коментар #11 от "Денацификатор":Посрещаме тази новина, дано всеки ден да има такива.
21:37 11.08.2025
131 В В.П.
21:37 11.08.2025
132 Злобното Джуджи
Свалете самольота на Путин и всичко свършва !!!
21:38 11.08.2025
133 БгТопИдиот🇧🇬
21:38 11.08.2025
134 Рублевка
В същото време в Украйна се шири беззаконие. Изборите са забранени от диктатора Зеленски. Страната е загубила НАД ПОЛОВИНАТА СИ НАСЕЛЕНИЕ! ЗЕЛЕНСКИ УНИЩОЖАВА МИЛИОНИ ХУБАВИ БЕЛИ ХОРА!
21:38 11.08.2025
135 Нищо не
21:39 11.08.2025
136 Сателит
21:39 11.08.2025
137 В В.П.
Коментиран от #157
21:41 11.08.2025
138 Хахаха
21:49 11.08.2025
139 Рублевка
Само съвместно САЩ и РФ са гаранция за мира против локалните диктатури!
Коментиран от #150
21:52 11.08.2025
140 Тоя сенил
21:59 11.08.2025
141 Това образувание
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":ни е обявило за вражеска държава. Така чи смрт за рушлямабат.
22:01 11.08.2025
142 срещата щяла да е "проучвателна"
22:05 11.08.2025
143 Механик
Няма да има РАЗМЯНА. Ще има искания от руска страна и укрите ще трябва да дават. Е това е реалността.
Коментиран от #154
22:06 11.08.2025
144 Българин
Коментиран от #153
22:07 11.08.2025
145 нннн
22:07 11.08.2025
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 рушлямабат
Коментиран от #159
22:08 11.08.2025
148 4444
Коментиран от #155
22:08 11.08.2025
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 Механик
До коментар #139 от "Рублевка":САЩ не могат да бъдат гарант за мир. САЩ са паразити, които над 80 години под разни егиди, вкл. на ООН и НАТО, плячкосват 2/3 от света.
САЩ са ВОЙНА и ако сега рузнаците отново (както по времто на ВСВ) се направят, че нищо не знаят, това ще е само едно отлагане на нова световна война. Това ще е време, което ще бъде дадено на западните чакали да се превъоръжат. Щото западналите сега са останали на изпарения. Укрия ги разоръжи/
Коментиран от #158
22:12 11.08.2025
151 А50
22:14 11.08.2025
152 Защо Украйна да Прави Отстъпки?
Русия трябва да изтегли войските си от Украйна и Украйна да се върне в международно признатите граници от 1993г и тази война веднага ще свърши...!!!
Коментиран от #156
22:15 11.08.2025
153 Лъже
До коментар #144 от "Българин":Защо лъжеш,че си българин?
22:18 11.08.2025
154 Ди Менцията
До коментар #143 от "Механик":Тръмп странно е обявил, че в петък 15 август отива в Русия да се срещне с Путин, като срещата е в Аляска.
Излиза, че вече е разменил Аляска с Русия за да спре войната.
22:19 11.08.2025
155 Ми НЕ
До коментар #148 от "4444":НЕ Е С УБИИЦИТЕ НА ПУТИН
22:29 11.08.2025
156 Украйна
До коментар #152 от "Защо Украйна да Прави Отстъпки?":Трябва да отстъпи Киев и останалите си територии в Русия по логиката на това че тя е руска държава на Северна с руснаци които говорят литературен руски език и ме в диалект
22:30 11.08.2025
157 За редуция
До коментар #137 от "В В.П.":Са руслямватенкете.
22:31 11.08.2025
158 Умен си
До коментар #150 от "Механик":Ако спреш да ползваш онова, което САЩ са дали последните 80 години на света, ще заживееш в пещера с овцете.
22:31 11.08.2025
159 Путин ви покани - спасявайте се
До коментар #147 от "рушлямабат":Чемодан - вокзал - велика Русия
22:33 11.08.2025