Доналд Тръмп: Украйна и Русия ще трябва да направят териториални отстъпки една на друга, само така тази война ще свърши
Доналд Тръмп: Украйна и Русия ще трябва да направят териториални отстъпки една на друга, само така тази война ще свърши

11 Август, 2025 20:23, обновена 11 Август, 2025 21:36 2 878 159

Американският президент допълни, че срещата му с руския държавен глава в Аляска ще бъде проучвателна

Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че както Украйна, така и Русия ще трябва да направят териториални отстъпки една на друга, за да се сложи край на войната, предадоха световните агенции. Той посочи, че преговорите му с руския президент Владимир Путин ще имат за цел да проучат възможността за сключване на споразумение, отбеляза Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп заяви на пресконференция в Белия дом, че предстоящата му среща с Путин в петък в Аляска ще бъде "проучвателна“, за да се установи дали Путин е готов да постигне споразумение. Американският президент смята, че ще разбере в рамките на две минути дали е възможен напредък.

"Ще отида да говоря с Владимир Путин и ще му кажа, че трябва да сложи край на тази война. Трябва да я прекрати“, каза Тръмп.

Той обясни, че бъдеща среща може да включва и украинския президент Володимир Зеленски и да се превърне в тристранна среща между САЩ, Украйна и Русия.

Президентът на САЩ уточни, че след преговорите с Путин ще разговаря и с европейските лидери, като целта му е бързо прекратяване на кръвопролитния конфликт. Той каза, че "веднага след срещата" ще се обади на Зеленски, обръща внимание ДПА.

Тръмп е говорил и преди за размяна на територии, но нито Русия, нито Украйна са проявявали интерес към подобен ход като част от мирно споразумение, припомня Ройтарс.

Лидерите на европейски страни се опасяват, че големи отстъпки към Русия биха могли да създадат проблеми за сигурността на Запада в бъдеще. В момента Москва контролира около една пета от украинската територия, докато Украйна няма контрол върху почти никаква руска територия, отбелязва световната агенция.

"Ще има размяна на територии“, каза Тръмп. „Знам това от Русия и от разговори с всички - за доброто на Украйна“, допълни той. Президентът отбеляза, че Русия е окупирала "много ценна територия“, но "ще се опитаме да си върнем част от тази територия“.

Европейските лидери и украинският президент Володимир Зеленски изявиха намерение да разговарят с Доналд Тръмп и преди срещата му с Путин.

Украйна и нейните европейски съюзници се опасяват, че Тръмп, който иска да си припише заслугите за постигането на мир и се надява да сключи изгодни бизнес сделки с Москва, може да се съюзи с Путин и да договори сделка, която да бъде силно неблагоприятна за Киев, отбелязва Ройтерс.

Германия обяви, че в сряда ще има поредица от видеоконферентни разговори на високо равнище, за да се подготви за срещата между Тръмп и Путин. Предвидени са разговори между европейските лидери, Зеленски, Тръмп и американския вицепрезидент Джей Ди Ванс.

Зеленски заяви днес, че отстъпки към Москва няма да я убедят да прекрати военните действия и че е необходимо да се засили натискът върху Кремъл.

"Русия отказва да спре убийствата и затова не трябва да получава никакви награди или ползи“, написа Зеленски в социалната мрежа "Екс".

По-късно той проведе отделни телефонни разговори с лидерите на Индия и Саудитска Арабия – две страни, които поддържат отношения с Москва.

Външните министри на Европейския съюз обсъдиха подкрепата си за Киев и предстоящата среща по време на видеоконферентен разговор днес.

"Междувременно работим по налагането на още санкции срещу Русия, по увеличаване на военната помощ за Украйна, както и за покриване на бюджетните нужди на страната и нейния процес на присъединяване към ЕС“, написа върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас след разговорите.


