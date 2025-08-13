Унгарски коментатор сам призна гола на Чочев във вратата на Ференцварош

Коментаторът на унгарската телевизия призна, че голът на Ивайло Чочев е редовен“. Това стана ясно след двубоя между Ференцварош и Лудогорец, в който унгарците спечелиха с 3:0 и продължиха към плейофите за Шампионска лига, където ще спорят с азербайджанския гранд Карабах.

Още в петата минута в Будапеща Ивайло Чочев засече с глава центриране от свободен удар отдясно и прати топката с глава зад гърба на Денес Дибуш, но страничният рефер вдигна засада, макар да беше на три метра встрани от линията на удара на българския халф.

След преглед на ВАР съдиите в стаята също прецениха, че Бенче Йотвош не покрива линията, макар самите повторения на унгарското излъчване далеч да не удостовериха това.