Война по оста Реал Мадрид – Барселона заради чуждия терен

Реал Мадрид излезе с официална позиция, в която остро се противопоставя на предложението двубоят от 17-ия кръг на Ла Лига между Виляреал и Барселона да се проведе извън територията на Испания.

От клуба подчертават, че мярката е взета без предварително уведомяване или консултация с останалите участници в първенството, като това нарушава основния принцип на териториална взаимност в двубоите на разменено гостуване (един мач у дома и един на чужд терен). Според „белия балет“ решението би променило конкурентния баланс и би дало неоправдано спортно предимство на замесените отбори.

„Интегритетът на състезанието изисква всички мачове да се играят при еднакви условия за всички отбори. Едностранната промяна на този режим нарушава равенството, компрометира легитимността на резултатите и създава опасен прецедент, който допуска изключения, продиктувани от интереси, различни от спортните,“ заявяват от Реал Мадрид.

Клубът настоява, че всяка подобна промяна трябва да има изричното и единодушно съгласие на всички клубове, както и да отговаря на националните и международните правила.

В защита на тази позиция Реал Мадрид вече е предприел три конкретни действия:

Обръщение към ФИФА с искане да не се разрешава провеждането на мача без съгласието на всички клубове в Ла Лига.

Искане към УЕФА да призове Испанската футболна федерация (RFEF) да оттегли или отхвърли предложението, позовавайки се на критериите от 2018 г., които забраняват провеждането на официални мачове от вътрешни първенства извън страната, освен при доказани изключителни обстоятелства – каквито тук липсват.

Апел към Висшия спортен съвет на Испания да не дава необходимото административно разрешение без пълно единодушие между клубовете.

Реал Мадрид потвърждава своя ангажимент към спазването на правилата, които гарантират честността и правилното функциониране на официалните състезания, и заявява готовност да защитава тези принципи пред всички компетентни органи.