Кой има имен ден днес, 13 август 2025 г. Честито!

На 13 август Православната църква отбелязва пренасянето на мощите на преподобния Максим Изповедник от мястото на неговото заточение и смърт в Константинопол.
Паметта на светеца се празнува на 21 януари и на 13 август. Св. Максим Изповедник (ок. 580-662 г.) е един от най-големите и авторитетни църковни отци и учители на Православието. Той е пламенен защитник на чистотата на православната вяра, запечатал верността си към нея с мъченическия подвиг на изповедничеството.
На този ден празнуват всички с името Максим. Преподобният Максим Изповедник e от Цариград. Получил високо образование, заемал висша длъжност в двореца на император Ираклий (VII в.). При върлуване ереста на монотелитите отишъл в Рим и по негово внушение папа Мартин свикал събора в Латерана против ереста.
Това като научил император Констанс II, приемник на Ираклий, оклеветил Максим и поискал да го изпратят в Цариград. Като не успял, заповядал през нощта да го хванат и отведат. Изправен на съд, бил оклеветен в държавна измяна и вражда против царя.
Нанесли му побой, тъй че земята около се оросила от кръвта му. Отрязали му езика, отсекли му дясната ръка и го влачили по улиците на града. Заточен в Херсон, починал в 622 година. Преподобни Максим Изповедник е един от най-големите и авторитетни църковни отци и учители на Православието.
Той е пламенен защитник на чистотата на православната вяра, запечатал верността си към нея с мъченическия подвиг на изповедничеството. В своето богословие свети Максим разработва православното учение за двете воли, съответстващи на двете естества - Божествено и човешко, в Богочовешката Личност на Сина Божий Иисус Христос, и така става изразител на догматическата истина на Вселенската църква срещу монотелитската ерес.
Неговото учение по този важен въпрос залегнало в основата на вероопределението на VI Вселенски събор (681 г. сл. Р. Хр.). Преподобни Максим Изповедник е бил един от най-високообразованите мъже на своето време.
Той е блестящ познавач на главните направления на древногръцката философия, от чието идейно наследство учителите на Църквата черпели изразни средства за по-ясното и точно формулиране на християнското богооткровено учение.
Дълбоко ерудиран и проникнат от духа на светоотеческото богословие, познаващ отлично богатото идейно съдържание на Христовото учение, духовното наследство и дълбоките корени на Църковното предание, св. Максим се проявил като плодовит християнски мислител и авторитетен учител на истините на вярата.
Имен ден празнуват днес всички с името Максим.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Механик
Имам чувството, че я е писал изкуствен интелект без интелект.
Коментиран от #2, #3, #5
07:42 13.08.2023
2 Гаглей
До коментар #1 от "Механик":Еми да квои е на статията? Даже е много изчерпателна
08:39 13.08.2023
3 Гост
До коментар #1 от "Механик":Статията е добра, но кисненето пред екранни устройства ви нарушава конгнютивните способности. Това ви пречи да внимавате в смисъла на сложност ставните изречения и ви прави неспособни да задържате вниманието си върху по-дълги текстове.
Коментиран от #4
08:44 13.08.2023
4 Гост
До коментар #3 от "Гост":Извинявам се за автокоректора.
08:45 13.08.2023
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гост666
08:32 13.08.2024
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ☢️☢️☢️☢️
06:18 13.08.2025
9 Гост666
06:19 13.08.2025
10 Татра
06:20 13.08.2025
11 Анонимен
06:31 13.08.2025