Новини
Любопитно »
Кой има имен ден днес, 13 август 2025 г. Честито!

13 Август, 2023 07:37, обновена 12 Август, 2025 21:16 14 630 11

Кой има имен ден днес, 13 август 2025 г. Честито!

  • максим изповедник-
  • имен ден-
  • църква-
  • почит

Православната църква отбелязва пренасянето на мощите на преподобния Максим Изповедник

Кой има имен ден днес, 13 август 2025 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 13 август Православната църква отбелязва пренасянето на мощите на преподобния Максим Изповедник от мястото на неговото заточение и смърт в Константинопол.

Паметта на светеца се празнува на 21 януари и на 13 август. Св. Максим Изповедник (ок. 580-662 г.) е един от най-големите и авторитетни църковни отци и учители на Православието. Той е пламенен защитник на чистотата на православната вяра, запечатал верността си към нея с мъченическия подвиг на изповедничеството.

На този ден празнуват всички с името Максим. Преподобният Максим Изповедник e от Цариград. Получил високо образование, заемал висша длъжност в двореца на император Ираклий (VII в.). При върлуване ереста на монотелитите отишъл в Рим и по негово внушение папа Мартин свикал събора в Латерана против ереста.

Това като научил император Констанс II, приемник на Ираклий, оклеветил Максим и поискал да го изпратят в Цариград. Като не успял, заповядал през нощта да го хванат и отведат. Изправен на съд, бил оклеветен в държавна измяна и вражда против царя.

Нанесли му побой, тъй че земята около се оросила от кръвта му. Отрязали му езика, отсекли му дясната ръка и го влачили по улиците на града. Заточен в Херсон, починал в 622 година. Преподобни Максим Изповедник е един от най-големите и авторитетни църковни отци и учители на Православието.

Той е пламенен защитник на чистотата на православната вяра, запечатал верността си към нея с мъченическия подвиг на изповедничеството. В своето богословие свети Максим разработва православното учение за двете воли, съответстващи на двете естества - Божествено и човешко, в Богочовешката Личност на Сина Божий Иисус Христос, и така става изразител на догматическата истина на Вселенската църква срещу монотелитската ерес.

Неговото учение по този важен въпрос залегнало в основата на вероопределението на VI Вселенски събор (681 г. сл. Р. Хр.). Преподобни Максим Изповедник е бил един от най-високообразованите мъже на своето време.

Той е блестящ познавач на главните направления на древногръцката философия, от чието идейно наследство учителите на Църквата черпели изразни средства за по-ясното и точно формулиране на християнското богооткровено учение.

Дълбоко ерудиран и проникнат от духа на светоотеческото богословие, познаващ отлично богатото идейно съдържание на Христовото учение, духовното наследство и дълбоките корени на Църковното предание, св. Максим се проявил като плодовит християнски мислител и авторитетен учител на истините на вярата.

Имен ден празнуват днес всички с името Максим.


Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    14 3 Отговор
    Някой разбра ли нещо от т. нар. "статия"?
    Имам чувството, че я е писал изкуствен интелект без интелект.

    Коментиран от #2, #3, #5

    07:42 13.08.2023

  • 2 Гаглей

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    Еми да квои е на статията? Даже е много изчерпателна

    08:39 13.08.2023

  • 3 Гост

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    Статията е добра, но кисненето пред екранни устройства ви нарушава конгнютивните способности. Това ви пречи да внимавате в смисъла на сложност ставните изречения и ви прави неспособни да задържате вниманието си върху по-дълги текстове.

    Коментиран от #4

    08:44 13.08.2023

  • 4 Гост

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Извинявам се за автокоректора.

    08:45 13.08.2023

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гост666

    2 4 Отговор
    Поредния измислен светия .

    08:32 13.08.2024

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ☢️☢️☢️☢️

    1 0 Отговор
    Ха на здраве и весела радиация. Тоест празнуване .

    06:18 13.08.2025

  • 9 Гост666

    1 0 Отговор
    Поредната скука и фантазия история за един светнат .

    06:19 13.08.2025

  • 10 Татра

    0 0 Отговор
    Най добре се живее без църква и светци и подобни празници .

    06:20 13.08.2025

  • 11 Анонимен

    0 0 Отговор
    Да са живи и здрави!

    06:31 13.08.2025