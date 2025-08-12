Русия усилва натиска по фронта: Тежки сблъсъци край Покровск и Добропиля

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщиха днес, че се водят „тежки боеве“ край градовете Покровск и Добропиля в Донецка област и че са изпратили резерви с цел спиране на настъплението на малки групи руски военни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В изявление Генералният щаб на ВСУ посочи, че някои от групите, опитващи се да преминат украинските отбранителни линии в района, вече са унищожени, а други влязоха в сблъсък с украинските сили.

Първи корпус на Националната гвардия на Украйна „Азов“ е заел отбранителни позиции в района на Покровск, съобщи Укринформ, цитирайки изявление във „Фейсбук“ на бойната част.

„Ситуацията остава сложна и динамична. Противникът, опитващ се да напредне в този сектор, понася тежки загуби в жива сила и техника“, гласи изявлението. Частите на „Азов“ планират и предприемат мерки за блокиране на противниковите сили в района и ще докладват резултатите от действията си по-късно.

Укринформ съобщи също, че руските сили засилват натиска си и в района на Купянск и Новопавловка, атакувайки край административната граница между Донецка и Днепропетровска област.

„Има засилен натиск по целия сектор. Руснаците се опитват да използват последния летен месец, като въвеждат подкрепления и напредват. Опитите за навлизане засега са неуспешни, но те активно се опитват и ще продължат“, заяви говорителят на оперативно-стратегическа войскова група „Днепър“ Виктор Трегубов.

Той добави, че по цялата линия на контрол „Днепър“ руските сили „пълзят, сякаш това е последният им шанс“.