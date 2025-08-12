Русия усилва натиска по фронта: Тежки сблъсъци край Покровск и Добропиля

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщиха днес, че се водят „тежки боеве“ край градовете Покровск и Добропиля в Донецка област и че са изпратили резерви с цел спиране на настъплението на малки групи руски военни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
В изявление Генералният щаб на ВСУ посочи, че някои от групите, опитващи се да преминат украинските отбранителни линии в района, вече са унищожени, а други влязоха в сблъсък с украинските сили.
Първи корпус на Националната гвардия на Украйна „Азов“ е заел отбранителни позиции в района на Покровск, съобщи Укринформ, цитирайки изявление във „Фейсбук“ на бойната част.
„Ситуацията остава сложна и динамична. Противникът, опитващ се да напредне в този сектор, понася тежки загуби в жива сила и техника“, гласи изявлението. Частите на „Азов“ планират и предприемат мерки за блокиране на противниковите сили в района и ще докладват резултатите от действията си по-късно.
Укринформ съобщи също, че руските сили засилват натиска си и в района на Купянск и Новопавловка, атакувайки край административната граница между Донецка и Днепропетровска област.
„Има засилен натиск по целия сектор. Руснаците се опитват да използват последния летен месец, като въвеждат подкрепления и напредват. Опитите за навлизане засега са неуспешни, но те активно се опитват и ще продължат“, заяви говорителят на оперативно-стратегическа войскова група „Днепър“ Виктор Трегубов.
Той добави, че по цялата линия на контрол „Днепър“ руските сили „пълзят, сякаш това е последният им шанс“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стоян георгиев
18:58 12.08.2025
2 Защо
19:00 12.08.2025
4 Героям слава
19:01 12.08.2025
5 Хей
19:02 12.08.2025
6 Русия ще капитулира
19:02 12.08.2025
7 Разбирач
До коментар #1 от "стоян георгиев":Бори се човека за животеца си.
19:02 12.08.2025
8 БОЛШЕВИК
19:02 12.08.2025
9 Вервам им
19:02 12.08.2025
10 Нямате срам
До коментар #5 от "Хей":Няма как да сте българи. Нямате българско самосъзнание. България никога не е поробвала и унищожавала чужди народи? Това го прави Русия? Най прекият пример е колко българи са останали в Русия? Под 12 000!!! Нещо да кажете защо в Русия българите изчезват? В България има около 400 000 руски граждани! С български имоти! Нещо да кажете? И вие сте от тези среди на руските пришълци? Ако сте от тях българските власти трябва да заемат последователна позиция за намаляването им като брой! В България част от българите отново извършват геноцид над собственото си коренно българско население като отнемат възможността на местните да се задомяват и да намират перспектива за развитие и живот в България и умишлено ги пъдят, както правят Тошковците. И по този начин дават на руснаците възможност да изкупуват имоти. И не само руснаците, но и европейци, Вместо българите! Нещо да кажете?
19:03 12.08.2025
11 Град Козлодуй
До коментар #5 от "Хей":Как да дават господине?От руснак войник не става!Там е проблема.
19:04 12.08.2025
12 Покровск
19:05 12.08.2025
13 ДРУГ БЪЛГАРИН
До коментар #3 от "Българин":МОЖЕМ ДА ОТВОРИМ САНАТОРИУМА НА ДУНАВСКИЯТ ОСТРОВ ЗА ЦЕНТАДЖИИТЕ ГРАТИС И ТРАНСПОРТА С ТРАБАНТЕРАТА НА МОНИ
19:05 12.08.2025
15 Обърка
До коментар #6 от "Русия ще капитулира":медикаментите
19:06 12.08.2025
16 Покровск,
19:06 12.08.2025
17 Ели Стоянова
19:06 12.08.2025
18 555
"ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; ..."
Понеже обиди и заплахи ги оставяте, а триете обикновено такива.
19:07 12.08.2025
19 Бай Дончо Белината
19:07 12.08.2025
20 Абе
До коментар #1 от "стоян георгиев":И за нас е без значение това че кратунатати епразна
19:07 12.08.2025
21 Зелю Хайдутин
19:07 12.08.2025
22 ЗАТОВА
До коментар #11 от "Град Козлодуй":СА НАИ ГОЛЯМАТА ДЪРЖАВА
19:07 12.08.2025
23 Факт
19:08 12.08.2025
24 Механик
19:08 12.08.2025
25 Киркин
19:09 12.08.2025
27 хихихихи
До коментар #4 от "Героям слава":хероямсала.
19:10 12.08.2025
28 555
До коментар #18 от "555":Понеже преди дни написах, че заплахи и обиди не се трият и ме блокираха да не публикувам коментари за три дни.
19:10 12.08.2025
29 маке..
До коментар #1 от "стоян георгиев":Шизо стоенка пак е без илачи..абсолютен ад,само заедна нощ кремля направи брутален пробив в днр на 50 км..лбс-вече не съществува,масковските котли се затръшват по силно от капак на бандерски ковчег..
19:10 12.08.2025
32 Ако разбираш
До коментар #17 от "Ели Стоянова":Руски можеш да се информираш в интернет.Явно умствените ти способности не ти позволяват,просто недей да питаш няма кой да ти помогне.
19:12 12.08.2025
34 Мдаа
До коментар #10 от "Нямате срам":Нищо българско няма в тях. Ако някой нападне България, тези са първите дупедавци, без значение на кой.
19:13 12.08.2025
35 Атина Палада
Търговците да уведомят предварително банките какви количества ще им трябват, призова МФ.
Остава загадка защо копейките подскачаха цяло лято.
19:13 12.08.2025
36 Бай Дончо Белината!!
19:14 12.08.2025
37 ?????
19:14 12.08.2025
38 Не,бе,
До коментар #17 от "Ели Стоянова":чете УНИАН и дойчезеле, докато рови в тавата с фалшивото брашно...
.
19:14 12.08.2025
39 болгарин..
До коментар #23 от "Факт":А бе ти болен ли си бе..ще се върна да защитавам гушите на двата плондера,да не съм луд-бегай виж да немаш топлинен удар..добре си ми е в питер
19:15 12.08.2025
42 Дякон Унуфрий Араллампиев
19:16 12.08.2025
43 Българин
19:16 12.08.2025
44 Трети бъгарин
До коментар #13 от "ДРУГ БЪЛГАРИН":А моели тиотворим гувата.
19:17 12.08.2025
45 Вожда ка Путин
До коментар #36 от "Бай Дончо Белината!!":Изби 1 милион и 54 хил.ватенки до вчера.За тях не ти ли е жал бе Серсемин.
19:17 12.08.2025
46 Йосиф Кобзон
До коментар #8 от "БОЛШЕВИК":ПРИСТИГАТ.
19:17 12.08.2025
47 Най Руси
19:18 12.08.2025
48 Атина Палада
19:18 12.08.2025
49 Димитринчо
До коментар #45 от "Вожда ка Путин":Повечко са.
19:18 12.08.2025
50 Сатана Z
Слава на Русия
19:19 12.08.2025
51 Орк
До коментар #48 от "Атина Палада":По-скоро е от Мухонанснск.Там е така и без война.
19:19 12.08.2025
52 Мехмед
19:20 12.08.2025
53 Я Пали
До коментар #50 от "Сатана Z":Към благото там ще получиш назначение за герой в месните щурмове на фюрера ти ка Путин.
19:20 12.08.2025
54 Тольо Цайса -Брадъта
19:20 12.08.2025
56 Бай Дончо Белината!!
19:20 12.08.2025
57 Атина Палада
До коментар #10 от "Нямате срам":В РФ има 7(седем) милиона българи..Повече от колкото в България..
19:21 12.08.2025
58 Мишел
От 2 дни руската армия влезе флангово зад втората украинска отбранителна линия на Покровск и настъплението към Добропиля върви отлично. Отделно в центъра на град Покровск има повече руски щурмови групи, отколкото украински защитни.
Още 5 украински града са пред превземане. ВСУ нямат войници да запушат пробивите.
Вчера руската армияе превзела 127 кв.км.. и е стеснила отвора на котела с гарнизоните на Миргород и Покровск (бяха общо 13 000 военни и Зеленски им забрани изтегляне) на 8 км
19:22 12.08.2025
59 Знаеш ли до сега
До коментар #50 от "Сатана Z":Колко ватенки дадоха фира около Покровск.Голямо число мойто момче.Виждал ли си превзет от руснаци град.Не остава нищо освен руини
19:22 12.08.2025
60 Жигул
До коментар #48 от "Атина Палада":Това са новите елМосквичи ....
19:24 12.08.2025
61 Хохо Бохо
До коментар #6 от "Русия ще капитулира":Прав си, ще ги върнат на Русия
19:24 12.08.2025
62 Кои българи броиш?
До коментар #57 от "Атина Палада":Тези в Татарстан ли?, или чувашите и балкарците?
19:25 12.08.2025
63 Атина Палада
До коментар #35 от "Атина Палада":Дори да пишеш от моя ник!
19:25 12.08.2025
64 Пирожин
19:26 12.08.2025
65 рубладжиски..
До коментар #35 от "Атина Палада":Копейката си остава..а левчето си заминава,а шебеците от бг-то минават на изкуствена валута на една не съществуваща държава,а двата плондера дека ги командорат се кефат че ще вземат комисионни от това че излъгаха бг-тата за да изяадят млрдите си левчета из под дюшеците на светло и да ги подарът на урсулците..
19:27 12.08.2025
66 Атина Палада
До коментар #62 от "Кои българи броиш?":Онези,кото Ленин с декрет ги преименува...
Коментиран от #74, #76
19:27 12.08.2025
67 Мимч
До коментар #4 от "Героям слава":Да се държат,ама вече много им е омекнал и се изтърват...
19:27 12.08.2025
69 Бай Дончо Белината!!
19:28 12.08.2025
70 Българин
До коментар #56 от "Бай Дончо Белината!!":Кви братя са ми тези блатни мизерници.
Коментиран от #91
19:28 12.08.2025
71 😁.........
До коментар #43 от "Българин":На кого честитиш?, на братята си олиго............. ени ли?
19:29 12.08.2025
72 Атина Палада
До коментар #60 от "Жигул":В САЩ елМосквичи ли карат?
19:29 12.08.2025
73 Атина Палада
19:30 12.08.2025
74 Иванич
До коментар #66 от "Атина Палада":Дедо е в Коми !Мисли,че още Живков управлява !
19:30 12.08.2025
76 🤔.....
До коментар #66 от "Атина Палада":Я поясни?
Коментиран от #86
19:30 12.08.2025
77 БОЛЕН ЦЕНТАК
19:30 12.08.2025
78 Бай Дончо Белината!!
19:30 12.08.2025
79 Димяща ушанка
До коментар #24 от "Механик":Утре влизам в Киев!!На 300%
19:31 12.08.2025
81 Отец Теофилий
До коментар #77 от "БОЛЕН ЦЕНТАК":Има за какво...
19:32 12.08.2025
82 Вагнер
19:33 12.08.2025
83 При Покровск
19:33 12.08.2025
84 Копейка
19:34 12.08.2025
85 Възpожденец 🇧🇬
Радостта на местните национални предатели, доброволно приели да са poби на една изостанала и вражеска на Родината ни страна, бе кратка.
19:35 12.08.2025
86 Иванич
До коментар #76 от "🤔.....":Блондинка ли си ?
19:35 12.08.2025
87 Българин
До коментар #83 от "При Покровск":В сумска област Азов режат тикви на руснаците.
19:35 12.08.2025
89 Хгъгг
До коментар #85 от "Възpожденец 🇧🇬":Срещнеш ли копейка трепИ!
19:36 12.08.2025
90 Солдат
19:36 12.08.2025
91 Хахахаха
До коментар #70 от "Българин":Знаем ,знаем на тебе братя са ти укрофашистките бандеровци.
19:36 12.08.2025
94 МЪКЪ МЪКЪ
19:38 12.08.2025
95 Само
До коментар #89 от "Хгъгг":Че копейката трябва да бъде украинска за да има ефект.
19:38 12.08.2025
96 Към Киев
19:38 12.08.2025
99 Димитринчо
До коментар #98 от "А на тебе":Повечко са.
19:40 12.08.2025
103 Копейки,
До коментар #84 от "Копейка":Професор Ханке каза да отивате в Русия.
19:41 12.08.2025
104 Не има
До коментар #94 от "МЪКЪ МЪКЪ":1 милион и 64 хил малко умрели ватенки до сега.Ходи им помогни.
19:42 12.08.2025
105 От Лисабон
19:43 12.08.2025
113 Димитринчо
До коментар #80 от "Я кажи в Сумско":Повечко са.
19:45 12.08.2025
115 Димитринчо
До коментар #104 от "Не има":Повечко са.
19:46 12.08.2025
117 УДРИ С ЛОПАТАТА
19:47 12.08.2025
118 ВЗРИВЯВАЙ
До коментар #109 от "А где":АЛЬОША
19:47 12.08.2025
119 Възпален роZов hемороид
19:47 12.08.2025
120 Абе
До коментар #112 от "Лапуркай бре":Не мога ,оставям тая работа за тебе че си бил голям специалист.
19:48 12.08.2025
122 ДЕНАЦИФИКАЦИЯ
19:50 12.08.2025
124 Мишел
19:53 12.08.2025
125 В.Путин
До коментар #1 от "стоян георгиев":Тази Стоянка Георгиева иска да направи впечатление на господаря си от кравешката ферма отвъд Атлантика , преди срещата в Аляска, а тва колко цент ще, получи за п.о.в.ъ.р.н.я та - Е без значение!
19:54 12.08.2025
126 Разбираемо е
До коментар #2 от "Защо":Не се коси това им е работата. За това им плащат, иначе ще са на борсата.
19:56 12.08.2025
130 стоян георгиев
До коментар #128 от "стоян георгиев":Що реши ,че смърдя бе копей.дуππ€тто ми ухае катона бебе след къпане .
20:03 12.08.2025
131 az СВО Победа80
А това накратко означава, че целият североизток на Украйна ще разчита само на на две 330 КВ подстанции - Нижин и Кременчук, които с лекота могат да бъдат "изключени" с помощтта на 3000 кг. ФАБ/ОДАБ....
Тази седмица добрите новини валят като проливен дъжд!
🤣🤣🤣
20:03 12.08.2025
132 С една дума!
20:03 12.08.2025
133 Ами да се ,,държат",ама...
До коментар #4 от "Героям слава":...то веч не останаха ,,дръжки",за които Укрите да се...държат...!
20:05 12.08.2025