Новини
Свят »
Украйна »
Русия усилва натиска по фронта: Тежки сблъсъци край Покровск и Добропиля
  Тема: Украйна

Русия усилва натиска по фронта: Тежки сблъсъци край Покровск и Добропиля

12 Август, 2025 18:52, обновена 12 Август, 2025 18:56 1 501 133

  • украйна-
  • русия-
  • сблъсъци-
  • покровск-
  • добропиля

Украинските сили изпращат резерви и отбраняват ключови позиции срещу малки групи руски военни

Русия усилва натиска по фронта: Тежки сблъсъци край Покровск и Добропиля - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщиха днес, че се водят „тежки боеве“ край градовете Покровск и Добропиля в Донецка област и че са изпратили резерви с цел спиране на настъплението на малки групи руски военни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В изявление Генералният щаб на ВСУ посочи, че някои от групите, опитващи се да преминат украинските отбранителни линии в района, вече са унищожени, а други влязоха в сблъсък с украинските сили.

Първи корпус на Националната гвардия на Украйна „Азов“ е заел отбранителни позиции в района на Покровск, съобщи Укринформ, цитирайки изявление във „Фейсбук“ на бойната част.

„Ситуацията остава сложна и динамична. Противникът, опитващ се да напредне в този сектор, понася тежки загуби в жива сила и техника“, гласи изявлението. Частите на „Азов“ планират и предприемат мерки за блокиране на противниковите сили в района и ще докладват резултатите от действията си по-късно.

Укринформ съобщи също, че руските сили засилват натиска си и в района на Купянск и Новопавловка, атакувайки край административната граница между Донецка и Днепропетровска област.

„Има засилен натиск по целия сектор. Руснаците се опитват да използват последния летен месец, като въвеждат подкрепления и напредват. Опитите за навлизане засега са неуспешни, но те активно се опитват и ще продължат“, заяви говорителят на оперативно-стратегическа войскова група „Днепър“ Виктор Трегубов.

Той добави, че по цялата линия на контрол „Днепър“ руските сили „пълзят, сякаш това е последният им шанс“.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    16 65 Отговор
    Путлер иска да направи впечатление на рижата преди срещата в аляска.колко руснак ще умре е без значение!

    Коментиран от #7, #20, #29, #125, #128, #129

    18:58 12.08.2025

  • 2 Защо

    57 5 Отговор
    Защо както винаги ..ЛЪЖЕТЕ ? ЗАЩО ?

    Коментиран от #126

    19:00 12.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Героям слава

    18 61 Отговор
    Дръжте се братя украинци срещу московската напаст!

    Коментиран от #27, #67, #133

    19:01 12.08.2025

  • 5 Хей

    53 14 Отговор
    давайте по бързо , че одеса и николаев чакат 🤘🏻

    Коментиран от #10, #11

    19:02 12.08.2025

  • 6 Русия ще капитулира

    13 53 Отговор
    Украйна ще спечели войната и ще ви върнат всичките завладени украински и кримски земи.

    Коментиран от #14, #15, #55, #61

    19:02 12.08.2025

  • 7 Разбирач

    7 19 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Бори се човека за животеца си.

    19:02 12.08.2025

  • 8 БОЛШЕВИК

    38 11 Отговор
    Напред Русия!

    Коментиран от #46

    19:02 12.08.2025

  • 9 Вервам им

    41 8 Отговор
    Всеки ден загуби 😝 Утре, наркоса ще каже, че не били от стратегическо значение. Да си събере толупите от България, ега победят 🙃

    19:02 12.08.2025

  • 10 Нямате срам

    13 47 Отговор

    До коментар #5 от "Хей":

    Няма как да сте българи. Нямате българско самосъзнание. България никога не е поробвала и унищожавала чужди народи? Това го прави Русия? Най прекият пример е колко българи са останали в Русия? Под 12 000!!! Нещо да кажете защо в Русия българите изчезват? В България има около 400 000 руски граждани! С български имоти! Нещо да кажете? И вие сте от тези среди на руските пришълци? Ако сте от тях българските власти трябва да заемат последователна позиция за намаляването им като брой! В България част от българите отново извършват геноцид над собственото си коренно българско население като отнемат възможността на местните да се задомяват и да намират перспектива за развитие и живот в България и умишлено ги пъдят, както правят Тошковците. И по този начин дават на руснаците възможност да изкупуват имоти. И не само руснаците, но и европейци, Вместо българите! Нещо да кажете?

    Коментиран от #34, #57

    19:03 12.08.2025

  • 11 Град Козлодуй

    12 34 Отговор

    До коментар #5 от "Хей":

    Как да дават господине?От руснак войник не става!Там е проблема.

    Коментиран от #22

    19:04 12.08.2025

  • 12 Покровск

    9 25 Отговор
    не падна ли по Коледа ?

    19:05 12.08.2025

  • 13 ДРУГ БЪЛГАРИН

    30 10 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    МОЖЕМ ДА ОТВОРИМ САНАТОРИУМА НА ДУНАВСКИЯТ ОСТРОВ ЗА ЦЕНТАДЖИИТЕ ГРАТИС И ТРАНСПОРТА С ТРАБАНТЕРАТА НА МОНИ

    Коментиран от #44

    19:05 12.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Обърка

    18 7 Отговор

    До коментар #6 от "Русия ще капитулира":

    медикаментите

    19:06 12.08.2025

  • 16 Покровск,

    12 31 Отговор
    дето Путлер се похвали, че е превзел още миналото лято, а родните вари се по..ха от кеф!

    19:06 12.08.2025

  • 17 Ели Стоянова

    22 6 Отговор
    От къде преписа тея Глупости или сама Съчини?

    Коментиран от #32, #38

    19:06 12.08.2025

  • 18 555

    16 3 Отговор
    Я да видим този коментар ще го изтриете ли?
    "ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; ..."
    Понеже обиди и заплахи ги оставяте, а триете обикновено такива.

    Коментиран от #28

    19:07 12.08.2025

  • 19 Бай Дончо Белината

    19 5 Отговор
    РУСИЯ Е Украйна и Украйна е Русия!

    19:07 12.08.2025

  • 20 Абе

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    И за нас е без значение това че кратунатати епразна

    19:07 12.08.2025

  • 21 Зелю Хайдутин

    25 6 Отговор
    Какво стана с контраофанзивата? Върнаха ли вече Крим?

    19:07 12.08.2025

  • 22 ЗАТОВА

    11 6 Отговор

    До коментар #11 от "Град Козлодуй":

    СА НАИ ГОЛЯМАТА ДЪРЖАВА

    19:07 12.08.2025

  • 23 Факт

    19 9 Отговор
    Когато е имало война, всички българи пръснати по Света са се връщали да защитят Родината! Тия избягаха, защото знаят, че Украйна е измислена държавица, като Македония и Косово. Единствено разчитат на Запада, ама се връщат в оловни ковчези.

    Коментиран от #39

    19:08 12.08.2025

  • 24 Механик

    8 14 Отговор
    Още малко и"ЩЕ".И след три до четири деня сме в Киев.С парадните униформи в Арматите!

    Коментиран от #31, #79

    19:08 12.08.2025

  • 25 Киркин

    7 13 Отговор
    Покровск чака Путин във военна униформа !

    19:09 12.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 хихихихи

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "Героям слава":

    хероямсала.

    19:10 12.08.2025

  • 28 555

    14 2 Отговор

    До коментар #18 от "555":

    Понеже преди дни написах, че заплахи и обиди не се трият и ме блокираха да не публикувам коментари за три дни.

    19:10 12.08.2025

  • 29 маке..

    17 6 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Шизо стоенка пак е без илачи..абсолютен ад,само заедна нощ кремля направи брутален пробив в днр на 50 км..лбс-вече не съществува,масковските котли се затръшват по силно от капак на бандерски ковчег..

    19:10 12.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ако разбираш

    13 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ели Стоянова":

    Руски можеш да се информираш в интернет.Явно умствените ти способности не ти позволяват,просто недей да питаш няма кой да ти помогне.

    19:12 12.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Мдаа

    10 4 Отговор

    До коментар #10 от "Нямате срам":

    Нищо българско няма в тях. Ако някой нападне България, тези са първите дупедавци, без значение на кой.

    19:13 12.08.2025

  • 35 Атина Палада

    4 12 Отговор
    От декември тръгва продажбата на стартовите пакети с евромонетиза граждани и бизнес.
    Търговците да уведомят предварително банките какви количества ще им трябват, призова МФ.
    Остава загадка защо копейките подскачаха цяло лято.

    Коментиран от #63, #65

    19:13 12.08.2025

  • 36 Бай Дончо Белината!!

    15 5 Отговор
    ЗелениятГявол затри Украйна!

    Коментиран от #45

    19:14 12.08.2025

  • 37 ?????

    6 14 Отговор
    Преди година бяха на 6 км от Покровск !

    Коментиран от #40

    19:14 12.08.2025

  • 38 Не,бе,

    12 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ели Стоянова":

    чете УНИАН и дойчезеле, докато рови в тавата с фалшивото брашно...
    .

    19:14 12.08.2025

  • 39 болгарин..

    10 4 Отговор

    До коментар #23 от "Факт":

    А бе ти болен ли си бе..ще се върна да защитавам гушите на двата плондера,да не съм луд-бегай виж да немаш топлинен удар..добре си ми е в питер

    19:15 12.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Дякон Унуфрий Араллампиев

    13 5 Отговор
    Фронтът е пробит на много места Украинците бягат Просто това е истината

    19:16 12.08.2025

  • 43 Българин

    19 4 Отговор
    Честито братя! Фронта на ВСУ край Покровск се срина позволявайки на армията на РФ да нахлуе с 50 км. в дълбочина, а в последните 3 часа с още 30 км. или общо пробива е колосален и ВСУ са затворени в котел и обработвани от артилерия и авиация нонстоп! Това е края на ВСУ, Зеленски и фашистката хунта!

    Коментиран от #71

    19:16 12.08.2025

  • 44 Трети бъгарин

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "ДРУГ БЪЛГАРИН":

    А моели тиотворим гувата.

    19:17 12.08.2025

  • 45 Вожда ка Путин

    6 14 Отговор

    До коментар #36 от "Бай Дончо Белината!!":

    Изби 1 милион и 54 хил.ватенки до вчера.За тях не ти ли е жал бе Серсемин.

    Коментиран от #49

    19:17 12.08.2025

  • 46 Йосиф Кобзон

    5 10 Отговор

    До коментар #8 от "БОЛШЕВИК":

    ПРИСТИГАТ.

    19:17 12.08.2025

  • 47 Най Руси

    6 6 Отговор
    Мислим че Покровск е по-голем от Ню Йорк !

    19:18 12.08.2025

  • 48 Атина Палада

    10 2 Отговор
    И от къде е тази снимка горе? Прилича ми от пожарите в Калифорния,където изгоряха дървените палати на американските олигарси..

    Коментиран от #51, #60

    19:18 12.08.2025

  • 49 Димитринчо

    2 4 Отговор

    До коментар #45 от "Вожда ка Путин":

    Повечко са.

    19:18 12.08.2025

  • 50 Сатана Z

    15 5 Отговор
    Ситуацията с укри нацистите в Красноармейск( Покровск) отива към заключителния си завършек с "изуй гащи"
    Слава на Русия

    Коментиран от #53, #59

    19:19 12.08.2025

  • 51 Орк

    6 3 Отговор

    До коментар #48 от "Атина Палада":

    По-скоро е от Мухонанснск.Там е така и без война.

    19:19 12.08.2025

  • 52 Мехмед

    8 2 Отговор
    Константинопол падна за 50 дни !

    19:20 12.08.2025

  • 53 Я Пали

    4 8 Отговор

    До коментар #50 от "Сатана Z":

    Към благото там ще получиш назначение за герой в месните щурмове на фюрера ти ка Путин.

    Коментиран от #75

    19:20 12.08.2025

  • 54 Тольо Цайса -Брадъта

    8 2 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни катранени душмански !

    19:20 12.08.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Бай Дончо Белината!!

    10 6 Отговор
    България поздравява свойте руски братя!

    Коментиран от #70

    19:20 12.08.2025

  • 57 Атина Палада

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "Нямате срам":

    В РФ има 7(седем) милиона българи..Повече от колкото в България..

    Коментиран от #62

    19:21 12.08.2025

  • 58 Мишел

    11 4 Отговор
    12 км. вчера, 20 км. за последните 2 дни - това те е никакъв пробив, арухване на фронта.
    От 2 дни руската армия влезе флангово зад втората украинска отбранителна линия на Покровск и настъплението към Добропиля върви отлично. Отделно в центъра на град Покровск има повече руски щурмови групи, отколкото украински защитни.
    Още 5 украински града са пред превземане. ВСУ нямат войници да запушат пробивите.
    Вчера руската армияе превзела 127 кв.км.. и е стеснила отвора на котела с гарнизоните на Миргород и Покровск (бяха общо 13 000 военни и Зеленски им забрани изтегляне) на 8 км

    Коментиран от #80

    19:22 12.08.2025

  • 59 Знаеш ли до сега

    5 9 Отговор

    До коментар #50 от "Сатана Z":

    Колко ватенки дадоха фира около Покровск.Голямо число мойто момче.Виждал ли си превзет от руснаци град.Не остава нищо освен руини

    19:22 12.08.2025

  • 60 Жигул

    1 4 Отговор

    До коментар #48 от "Атина Палада":

    Това са новите елМосквичи ....

    Коментиран от #72

    19:24 12.08.2025

  • 61 Хохо Бохо

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Русия ще капитулира":

    Прав си, ще ги върнат на Русия

    19:24 12.08.2025

  • 62 Кои българи броиш?

    4 5 Отговор

    До коментар #57 от "Атина Палада":

    Тези в Татарстан ли?, или чувашите и балкарците?

    Коментиран от #66

    19:25 12.08.2025

  • 63 Атина Палада

    3 3 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    Дори да пишеш от моя ник!

    19:25 12.08.2025

  • 64 Пирожин

    3 2 Отговор
    Къде е Боби ?

    19:26 12.08.2025

  • 65 рубладжиски..

    8 5 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    Копейката си остава..а левчето си заминава,а шебеците от бг-то минават на изкуствена валута на една не съществуваща държава,а двата плондера дека ги командорат се кефат че ще вземат комисионни от това че излъгаха бг-тата за да изяадят млрдите си левчета из под дюшеците на светло и да ги подарът на урсулците..

    19:27 12.08.2025

  • 66 Атина Палада

    6 2 Отговор

    До коментар #62 от "Кои българи броиш?":

    Онези,кото Ленин с декрет ги преименува...

    Коментиран от #74, #76

    19:27 12.08.2025

  • 67 Мимч

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "Героям слава":

    Да се държат,ама вече много им е омекнал и се изтърват...

    19:27 12.08.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Бай Дончо Белината!!

    6 5 Отговор
    България и Русия ВЕЧНА ДРУЖБА!!!🧡🤑

    19:28 12.08.2025

  • 70 Българин

    8 7 Отговор

    До коментар #56 от "Бай Дончо Белината!!":

    Кви братя са ми тези блатни мизерници.

    Коментиран от #91

    19:28 12.08.2025

  • 71 😁.........

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Българин":

    На кого честитиш?, на братята си олиго............. ени ли?

    19:29 12.08.2025

  • 72 Атина Палада

    3 4 Отговор

    До коментар #60 от "Жигул":

    В САЩ елМосквичи ли карат?

    19:29 12.08.2025

  • 73 Атина Палада

    6 6 Отговор
    Ленин отне собственоста на руснаците, Сталин свободата,а Путин мозъка.

    19:30 12.08.2025

  • 74 Иванич

    6 1 Отговор

    До коментар #66 от "Атина Палада":

    Дедо е в Коми !Мисли,че още Живков управлява !

    19:30 12.08.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 🤔.....

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "Атина Палада":

    Я поясни?

    Коментиран от #86

    19:30 12.08.2025

  • 77 БОЛЕН ЦЕНТАК

    7 3 Отговор
    Страх ме е какво ще стане като дойде ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА.

    Коментиран от #81, #88

    19:30 12.08.2025

  • 78 Бай Дончо Белината!!

    8 4 Отговор
    РУСИЯ Е ПО ГОЛЕМИЯТ БЪЛГАРСКИ БРАТ!!!

    19:30 12.08.2025

  • 79 Димяща ушанка

    2 4 Отговор

    До коментар #24 от "Механик":

    Утре влизам в Киев!!На 300%

    19:31 12.08.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Отец Теофилий

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "БОЛЕН ЦЕНТАК":

    Има за какво...

    Коментиран от #108

    19:32 12.08.2025

  • 82 Вагнер

    2 1 Отговор
    Направихме 2 кръгчета около Покровск !

    19:33 12.08.2025

  • 83 При Покровск

    5 3 Отговор
    Погром за Путин.

    Коментиран от #87

    19:33 12.08.2025

  • 84 Копейка

    3 0 Отговор
    Тук каква ни е далаверата?

    Коментиран от #103

    19:34 12.08.2025

  • 85 Възpожденец 🇧🇬

    5 3 Отговор
    Всички московски орки са денацифицирани.
    Радостта на местните национални предатели, доброволно приели да са poби на една изостанала и вражеска на Родината ни страна, бе кратка.

    Коментиран от #89, #102, #127

    19:35 12.08.2025

  • 86 Иванич

    0 2 Отговор

    До коментар #76 от "🤔.....":

    Блондинка ли си ?

    19:35 12.08.2025

  • 87 Българин

    5 8 Отговор

    До коментар #83 от "При Покровск":

    В сумска област Азов режат тикви на руснаците.

    Коментиран от #116

    19:35 12.08.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Хгъгг

    6 3 Отговор

    До коментар #85 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    Коментиран от #95

    19:36 12.08.2025

  • 90 Солдат

    0 0 Отговор
    Играем на- пускам,пускам кърпа.....

    19:36 12.08.2025

  • 91 Хахахаха

    3 5 Отговор

    До коментар #70 от "Българин":

    Знаем ,знаем на тебе братя са ти укрофашистките бандеровци.

    Коментиран от #98

    19:36 12.08.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 МЪКЪ МЪКЪ

    3 5 Отговор
    Пак ли има затрупани натюфци.

    Коментиран от #104

    19:38 12.08.2025

  • 95 Само

    0 3 Отговор

    До коментар #89 от "Хгъгг":

    Че копейката трябва да бъде украинска за да има ефект.

    19:38 12.08.2025

  • 96 Към Киев

    4 0 Отговор
    Защо не заобиколят Покровск ?

    19:38 12.08.2025

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Димитринчо

    3 0 Отговор

    До коментар #98 от "А на тебе":

    Повечко са.

    19:40 12.08.2025

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Копейки,

    3 0 Отговор

    До коментар #84 от "Копейка":

    Професор Ханке каза да отивате в Русия.

    Коментиран от #111

    19:41 12.08.2025

  • 104 Не има

    2 3 Отговор

    До коментар #94 от "МЪКЪ МЪКЪ":

    1 милион и 64 хил малко умрели ватенки до сега.Ходи им помогни.

    Коментиран от #107, #115

    19:42 12.08.2025

  • 105 От Лисабон

    2 0 Отговор
    Тук кога да ги чакаме ?

    19:43 12.08.2025

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Димитринчо

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "Я кажи в Сумско":

    Повечко са.

    19:45 12.08.2025

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Димитринчо

    1 0 Отговор

    До коментар #104 от "Не има":

    Повечко са.

    19:46 12.08.2025

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 УДРИ С ЛОПАТАТА

    3 2 Отговор
    Аглосаксите загубихте и тази война.

    19:47 12.08.2025

  • 118 ВЗРИВЯВАЙ

    2 1 Отговор

    До коментар #109 от "А где":

    АЛЬОША

    19:47 12.08.2025

  • 119 Възпален роZов hемороид

    3 1 Отговор
    Е колко да са тежки...ВСУ бяга,а руснаците ги гонят по петите.20 км скок на марш в посока Крематорск.

    19:47 12.08.2025

  • 120 Абе

    0 1 Отговор

    До коментар #112 от "Лапуркай бре":

    Не мога ,оставям тая работа за тебе че си бил голям специалист.

    19:48 12.08.2025

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 ДЕНАЦИФИКАЦИЯ

    2 1 Отговор
    С удоволствие ще гледам как българските новофашисти ще строят отново МОЧА.

    19:50 12.08.2025

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Мишел

    1 1 Отговор
    Вчера и днес украински части атакуват Брянска област в района на селищата Климово и Белоа Березка. ВСУ са получили заповед до 15 август да превземат поне 1200 кв.км. руски земи, които да бъдат заменени с превзети от руската армия. Атакалите са отбити, но нови украински резерви се хвърлят в сраженията, Огромните украински загуби в тази операция гарантират разгрома на ВСУ .

    19:53 12.08.2025

  • 125 В.Путин

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Тази Стоянка Георгиева иска да направи впечатление на господаря си от кравешката ферма отвъд Атлантика , преди срещата в Аляска, а тва колко цент ще, получи за п.о.в.ъ.р.н.я та - Е без значение!

    19:54 12.08.2025

  • 126 Разбираемо е

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Защо":

    Не се коси това им е работата. За това им плащат, иначе ще са на борсата.

    19:56 12.08.2025

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #128 от "стоян георгиев":

    Що реши ,че смърдя бе копей.дуππ€тто ми ухае катона бебе след къпане .

    20:03 12.08.2025

  • 131 az СВО Победа80

    0 0 Отговор
    Както беше отбелязано, за украинската енергийна система пробива в района на Доброполе означава 100% спиране на 330 КВ подстанция "Белицка" в района на Красноармейск (на Киевския диалект Покровск) и прекратяване дори на теоретичната комуникация по 330 КВ подстанция между района Днепропетровск-Запорожие и 330 КВ подстанция Лозовая.

    А това накратко означава, че целият североизток на Украйна ще разчита само на на две 330 КВ подстанции - Нижин и Кременчук, които с лекота могат да бъдат "изключени" с помощтта на 3000 кг. ФАБ/ОДАБ....

    Тази седмица добрите новини валят като проливен дъжд!
    🤣🤣🤣

    20:03 12.08.2025

  • 132 С една дума!

    1 0 Отговор
    Руските Въоръжени Сили, много Добре Пилят ВСУ,край...,,ДоброПиля"...!

    20:03 12.08.2025

  • 133 Ами да се ,,държат",ама...

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Героям слава":

    ...то веч не останаха ,,дръжки",за които Укрите да се...държат...!

    20:05 12.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания