Ботев Пловдив официално привлече национал на България

Ботев Пловдив официално привлече национал на България

12 Август, 2025 21:59 524 1

  • симеон петров-
  • ботев пловдив-
  • футбол-
  • национал

Тимът му отпадна от местния елит, след като Фехервар го закупи от отбора на ЦСКА 1948

Ботев Пловдив официално привлече национал на България - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ботев Пловдив официализира привличането на Симеон Петров. Националът на България премина успешно медицинските прегледи и се присъединява към "канарчетата" със свободен трансфер, след като преустанови отношенията си с унгарския Фехервар.

Тимът му отпадна от местния елит, след като Фехервар го закупи от отбора на ЦСКА 1948. Футболистът беше спряган за преминаване в редиците на ЦСКА, но в крайна сметка е склонил на офертата на "жълто-черните".


