Ботев Пловдив официално привлече национал на България

Ботев Пловдив официализира привличането на Симеон Петров. Националът на България премина успешно медицинските прегледи и се присъединява към "канарчетата" със свободен трансфер, след като преустанови отношенията си с унгарския Фехервар.

Тимът му отпадна от местния елит, след като Фехервар го закупи от отбора на ЦСКА 1948. Футболистът беше спряган за преминаване в редиците на ЦСКА, но в крайна сметка е склонил на офертата на "жълто-черните".