Спортът по ТВ в сряда (13 август)

Спортът по ТВ в сряда (13 август)

13 Август, 2025 06:25 310 0

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (13 август) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

13.00 Снукър: Мастърс на Саудитска Арабия, осминафинал Евроспорт 1

15.00 Колоездене: Обиколка на Полша, втори етап, жени Евроспорт 2

16.45 Колоездене: Обиколка на Дания, втори етап, мъже Евроспорт 2

18.00 Тенис, турнир в Синсинати МАХ Спорт 1

19.30 Снукър: Мастърс на Саудитска Арабия, осминафинал Евроспорт 1

21.45 Болтън – Шефийлд Уензди Диема спорт

21.45 Хъдърсфийлд – Лестър Нова спорт

22.00 ПСЖ – Тотнъм МАХ Спорт 3, Би Ти Ви Екшън

22.00 Бирмингам – Шефийлд Юнайтед Диема спорт 2

01.00 Боливар – Сиенсиано МАХ Спорт 4

03.30 Фламенго – Интернасионал МАХ Спорт 4


