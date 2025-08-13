Reuters: Системата за противоракетна отбрана на САЩ „Златен купол“ ще бъде от четири слоя

Американската система за противоракетна отбрана „Златен купол“, която беше обявена по-рано от президента на САЩ Доналд Тръмп, вероятно ще се състои от четири слоя - един сателитен и три наземни, съобщи Reuters.

Според агенцията в космоса ще бъде разположена сензорна и насочваща система, която ще отговаря за ранното предупреждение за изстрелвания и проследяване на вражески ракети, както и за „противоракетна отбрана“. Още три наземни слоя ще се състоят от ракети-прехващачи, радарна мрежа и „вероятно лазери“.

Според правителствена презентация, с която медията разполага, проектът предвижда и разполагането на „11 батареи с малък обсег“ в континенталната част на САЩ, както и в щата Аляска и Хавай. Освен това се планира създаването на ново ракетно поле в Средния Запад (регион от 12 щата в централната и североизточната част на САЩ) за ракетите-прехващачи от следващо поколение, разработвани от американския военен концерн Lockheed Martin.

Според слайдове, показани в презентация пред представители на американския военно-промишлен комплекс в Хънтсвил, Алабама, разполагането на системата трябва да приключи до 2028 г. В същото време, както стана ясно от изображенията, все още има несигурност относно основните характеристики на системата, включително общия брой пускови установки, ракети-прехващачи, наземни станции и ракетни бази.

На 20 май Тръмп обяви, че Съединените щати са взели решение за структурата на своята система за противоракетна отбрана „Златен купол“. Администрацията предлага да отпусне около 175 милиарда долара за нея. Според Тръмп създаването на новата система ще отнеме малко под три години.