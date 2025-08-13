Новини
Reuters: Системата за противоракетна отбрана на САЩ „Златен купол“ ще бъде от четири слоя

13 Август, 2025 06:25, обновена 13 Август, 2025 06:31 1 015 27

Един от тях ще е сателитен, а три наземни, сочат данните на агенцията

Reuters: Системата за противоракетна отбрана на САЩ „Златен купол“ ще бъде от четири слоя - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американската система за противоракетна отбрана „Златен купол“, която беше обявена по-рано от президента на САЩ Доналд Тръмп, вероятно ще се състои от четири слоя - един сателитен и три наземни, съобщи Reuters.

Според агенцията в космоса ще бъде разположена сензорна и насочваща система, която ще отговаря за ранното предупреждение за изстрелвания и проследяване на вражески ракети, както и за „противоракетна отбрана“. Още три наземни слоя ще се състоят от ракети-прехващачи, радарна мрежа и „вероятно лазери“.

Според правителствена презентация, с която медията разполага, проектът предвижда и разполагането на „11 батареи с малък обсег“ в континенталната част на САЩ, както и в щата Аляска и Хавай. Освен това се планира създаването на ново ракетно поле в Средния Запад (регион от 12 щата в централната и североизточната част на САЩ) за ракетите-прехващачи от следващо поколение, разработвани от американския военен концерн Lockheed Martin.

Според слайдове, показани в презентация пред представители на американския военно-промишлен комплекс в Хънтсвил, Алабама, разполагането на системата трябва да приключи до 2028 г. В същото време, както стана ясно от изображенията, все още има несигурност относно основните характеристики на системата, включително общия брой пускови установки, ракети-прехващачи, наземни станции и ракетни бази.

На 20 май Тръмп обяви, че Съединените щати са взели решение за структурата на своята система за противоракетна отбрана „Златен купол“. Администрацията предлага да отпусне около 175 милиарда долара за нея. Според Тръмп създаването на новата система ще отнеме малко под три години.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 8 гласа.
  • 1 Ний ша Ва упрайм

    13 2 Отговор
    3-4 ореха и тия при динозаврите

    Коментиран от #15

    06:37 13.08.2025

  • 2 Швейк

    6 3 Отговор
    Сигурно само единият от сателитите струва колкото целия военен бюджет на Русия.

    Коментиран от #4

    06:42 13.08.2025

  • 3 РЕЙГЪН

    3 6 Отговор
    Моята система за космически.щит унищожи навремето комунистическия СССР.

    Коментиран от #5

    06:45 13.08.2025

  • 4 Рабоп

    4 15 Отговор

    До коментар #2 от "Швейк":

    Богата и можеща страна е САЩ. Затова в САЩ имат милион километри асфалт, а в Русия асфалт ще намериш само в центъра на Москва.

    Липсата на асфалт на Русия на нас ни се продава като висша православна ценност, защото пуснакът има по-важни неща от асфалта, а именно да пие и да лежи пиян в кален окоп в Украйна.

    Коментиран от #10

    06:46 13.08.2025

  • 5 Ха ха

    6 9 Отговор

    До коментар #3 от "РЕЙГЪН":

    Смешното е, че Рейгън нищо подобно не направи. Само слуховете за тази система срутиха СССР. Пълен смях са руските болшевики.

    Коментиран от #8, #16

    06:47 13.08.2025

  • 6 Изкукуригал

    10 3 Отговор
    Тръмп много гледа междузвездни войни ама мечетата ще му изключат защитата на черната планета

    06:50 13.08.2025

  • 7 САЩ...НАЙ МОГЪЩИТЕ

    2 5 Отговор
    Тръмп си прави квот си иска. Нема кой да го спре...

    06:54 13.08.2025

  • 8 РЕЙГЪН

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "Ха ха":

    Срина СССР икономически.....а системата космически.щит и днес съществува.

    06:58 13.08.2025

  • 9 Размишления

    7 1 Отговор
    Какво стана с предишната програма която имаше такава цел?Май удари греда.Освен това защо си мислите че опонентите ви ще ви позволят да го завършите знаейки какви сатанисти сте?

    07:10 13.08.2025

  • 10 САМ ТЪМП

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Рабоп":

    ПРИЗНА за разпадналата инфраструктура на САЩ . За свръхзвуковите /16пъти/ракети , асфалта няма значение .

    07:10 13.08.2025

  • 11 Хакай

    8 0 Отговор
    Още милиарди за отбрана, незнам кой ще ти плаща лихвите по дълга който е прецедент в историята.

    07:13 13.08.2025

  • 12 САЩ НЯМАТ КАТО РУСКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ !

    9 3 Отговор
    ПРИ КОНФЛИКТ И ЗАДЕЙСТВАНЕ ЧРЕЗ ДАТЧИЦИ( БЕЗ ЧОВЕШКА НАМЕСА ) НА РУСКАТА АВТ. С-МА " ПЕРИМЕТЪР-М", САМО= 12 БР.
    🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС Х 20 МГТ.-
    SS-29 Sarmaт 15А28-РС-28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. , СКОРОСТ НАД 33М !!!,
    С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ. ЗА 9 МИНУТИ, СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА
    БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА )
    ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
    (ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
    ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
    КОМЕНТИРАЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И С ВИДЕО, ИЗЛЪЧЕНО ПО btv !!!
    РУСКИЯ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
    ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
    ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
    =58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
    засечена по целия свят)..ДНЕС, ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
    НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "..САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
    ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ )

    07:15 13.08.2025

  • 14 Факти

    0 7 Отговор
    Пак пари на вятъра. По-лесно е да проведат една бърза спецоперация над Москва и Пхенян и готово. После слагат марионетни правителства и ги правят демокрации. Хората толкова бързо ще свикнат с хубавото, че няма да има връщане назад. Така проблемът се решава кардинално и завинаги. Другите ядрени сили не са агресивни и не плащат света с унищожение. САЩ с това местоположение просто няма кой друг да ги нападне. Остават само някакви иcлямски терористи, но за тях купол не е нужен, а само политическа воля. Могат да им изтрият организациите за нула време.

    07:16 13.08.2025

  • 15 Аха...

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ний ша Ва упрайм":

    Аха...

    07:17 13.08.2025

  • 16 БгТопИдиот🇧🇬

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ха ха":

    ИМПЕРАТОРА занули "великото" МАТЮ+ пудели.

    07:17 13.08.2025

  • 17 Факти

    3 1 Отговор
    1945г. - 1989 г. са златните години в равитието на БЪЛГАРИЯ ! На 32-ро място в света по развитие ! Днес сме извън първите 100 ! В челото сме по смъртност , корупция , бедност ! Държава без перспектива , пред закриване ! Само съюз с РУСИЯ е спасението !

    07:46 13.08.2025

  • 18 Госあ

    4 1 Отговор
    тоо купол още от сега се знае, че е безполезен срещу китайски и руски ракети. Ще свърши работа като европейците и японците нападнат краварника 😂

    07:53 13.08.2025

  • 19 Дон Курионе

    4 1 Отговор
    Много филми гледат тези американци, и най-важното е, че си вярват. С две три хипер перални и няколко супер хипер крилати лопати, от златния щит ще остане само златното покритие.

    08:00 13.08.2025

  • 20 Бат Путин

    1 1 Отговор
    Дончо,петия слой е важен,а ти имаш само четири.

    Коментиран от #24

    08:05 13.08.2025

  • 21 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 2 Отговор
    Тази прехвалена система ще бъде нещо подобно на хартиения еврейски Железен купол,
    ще има цели четири слоя - хартия, картон, велпапе и мукава...

    08:06 13.08.2025

  • 22 Перо

    4 2 Отговор
    И Израел има “железен” купол, който арабите го пробиха хиляди пъти с допотопни ракети от WWll!

    08:07 13.08.2025

  • 23 БеГемот

    0 0 Отговор
    Мисля че са случили на име.... хахаха...

    08:08 13.08.2025

  • 24 Неподписан

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Бат Путин":

    В нужник съм.Чувам разговор на английски език воден в предверието:"Тоалетната хартия е свършила".

    08:11 13.08.2025

  • 25 Колко

    0 0 Отговор
    Време ще работи? Кога се очаква колапс, ако въобще може да сработи?

    08:15 13.08.2025

  • 26 ДА НЕ СТАНЕ

    0 0 Отговор
    Като със железния купол. Силно пропусклив.

    08:25 13.08.2025

  • 27 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    То железния купул не издържа, че златния ли!
    Всеки знае, че желязото е по-твърдо от златото.

    08:33 13.08.2025