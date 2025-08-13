Reuters: Системата за противоракетна отбрана на САЩ „Златен купол“ ще бъде от четири слоя

Американската система за противоракетна отбрана „Златен купол“, която беше обявена по-рано от президента на САЩ Доналд Тръмп, вероятно ще се състои от четири слоя - един сателитен и три наземни, съобщи Reuters.
Според агенцията в космоса ще бъде разположена сензорна и насочваща система, която ще отговаря за ранното предупреждение за изстрелвания и проследяване на вражески ракети, както и за „противоракетна отбрана“. Още три наземни слоя ще се състоят от ракети-прехващачи, радарна мрежа и „вероятно лазери“.
Според правителствена презентация, с която медията разполага, проектът предвижда и разполагането на „11 батареи с малък обсег“ в континенталната част на САЩ, както и в щата Аляска и Хавай. Освен това се планира създаването на ново ракетно поле в Средния Запад (регион от 12 щата в централната и североизточната част на САЩ) за ракетите-прехващачи от следващо поколение, разработвани от американския военен концерн Lockheed Martin.
Според слайдове, показани в презентация пред представители на американския военно-промишлен комплекс в Хънтсвил, Алабама, разполагането на системата трябва да приключи до 2028 г. В същото време, както стана ясно от изображенията, все още има несигурност относно основните характеристики на системата, включително общия брой пускови установки, ракети-прехващачи, наземни станции и ракетни бази.
На 20 май Тръмп обяви, че Съединените щати са взели решение за структурата на своята система за противоракетна отбрана „Златен купол“. Администрацията предлага да отпусне около 175 милиарда долара за нея. Според Тръмп създаването на новата система ще отнеме малко под три години.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #15
06:37 13.08.2025
2 Швейк
Коментиран от #4
06:42 13.08.2025
3 РЕЙГЪН
Коментиран от #5
06:45 13.08.2025
4 Рабоп
До коментар #2 от "Швейк":Богата и можеща страна е САЩ. Затова в САЩ имат милион километри асфалт, а в Русия асфалт ще намериш само в центъра на Москва.
Липсата на асфалт на Русия на нас ни се продава като висша православна ценност, защото пуснакът има по-важни неща от асфалта, а именно да пие и да лежи пиян в кален окоп в Украйна.
Коментиран от #10
06:46 13.08.2025
5 Ха ха
До коментар #3 от "РЕЙГЪН":Смешното е, че Рейгън нищо подобно не направи. Само слуховете за тази система срутиха СССР. Пълен смях са руските болшевики.
Коментиран от #8, #16
06:47 13.08.2025
6 Изкукуригал
06:50 13.08.2025
7 САЩ...НАЙ МОГЪЩИТЕ
06:54 13.08.2025
8 РЕЙГЪН
До коментар #5 от "Ха ха":Срина СССР икономически.....а системата космически.щит и днес съществува.
06:58 13.08.2025
9 Размишления
07:10 13.08.2025
10 САМ ТЪМП
До коментар #4 от "Рабоп":ПРИЗНА за разпадналата инфраструктура на САЩ . За свръхзвуковите /16пъти/ракети , асфалта няма значение .
07:10 13.08.2025
11 Хакай
07:13 13.08.2025
12 САЩ НЯМАТ КАТО РУСКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ !
🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС Х 20 МГТ.-
SS-29 Sarmaт 15А28-РС-28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. , СКОРОСТ НАД 33М !!!,
С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ. ЗА 9 МИНУТИ, СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА
БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА )
ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
(ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
КОМЕНТИРАЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И С ВИДЕО, ИЗЛЪЧЕНО ПО btv !!!
РУСКИЯ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
=58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
засечена по целия свят)..ДНЕС, ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "..САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ )
07:15 13.08.2025
13 САЩ НЯМАТ КАТО РУСКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ !
🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС Х 20 МГТ.-
SS-29 Sarmaт 15А28-РС-28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. , СКОРОСТ НАД 33М !!!,
С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ. ЗА 9 МИНУТИ, СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА
БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА )
ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
(ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
КОМЕНТИРАЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И С ВИДЕО, ИЗЛЪЧЕНО ПО btv !!!
РУСКИЯ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
=58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
засечена по целия свят)..ДНЕС, ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "..САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ )
07:15 13.08.2025
14 Факти
07:16 13.08.2025
15 Аха...
До коментар #1 от "Ний ша Ва упрайм":Аха...
07:17 13.08.2025
16 БгТопИдиот🇧🇬
До коментар #5 от "Ха ха":ИМПЕРАТОРА занули "великото" МАТЮ+ пудели.
07:17 13.08.2025
17 Факти
07:46 13.08.2025
18 Госあ
07:53 13.08.2025
19 Дон Курионе
08:00 13.08.2025
20 Бат Путин
Коментиран от #24
08:05 13.08.2025
21 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
ще има цели четири слоя - хартия, картон, велпапе и мукава...
08:06 13.08.2025
22 Перо
08:07 13.08.2025
23 БеГемот
08:08 13.08.2025
24 Неподписан
До коментар #20 от "Бат Путин":В нужник съм.Чувам разговор на английски език воден в предверието:"Тоалетната хартия е свършила".
08:11 13.08.2025
25 Колко
08:15 13.08.2025
26 ДА НЕ СТАНЕ
08:25 13.08.2025
27 Я пък тоя
Всеки знае, че желязото е по-твърдо от златото.
08:33 13.08.2025