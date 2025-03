Новак Джокович и Анди Мъри тренират заедно в Индиан Уелс (ВИДЕО)

Новак Джокович и Анди Мъри продължават съвместната си работа и на предстоящия Мастърс в Индиън Уелс. Сърбинът вече е в Калифорния, където проведе тренировка пред погледите на множество зрители. Пристигането му стана непосредствено преди началото на основната схема на турнира.

Мъри отново се присъединява към екипа на Джокович, след като в Доха ролята на треньор на сърбина изпълняваше Фернандо Вердаско, който дори му беше партньор на двойки.

Досега сътрудничеството между Джокера и сър Анди изглежда успешно. На Australian Open Джокович достигна до полуфиналите, елиминирайки Карлос Алкарас по пътя си. Срещу Александър Зверев той загуби първия сет след тайбрек, но бе принуден да се оттегли заради контузия.

