Борисов: Цялото доверие на ГЕРБ вече е изчерпано. КОНПИ не трябва да съществува (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов публикува изявление в официалния си профил във фейсбук с пореден призив към представителите на ГЕРБ в Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна и остра критика към Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).
"Настоявам членовете, избрани от ГЕРБ, в ОИК-Варна, да не участват в никакви заседания, свързани с отстраняването на кмета на Варна", заявява Борисов, цитиран от Dariknews.bg.
"А това че КОНПИ го искат, да го блокират, защото цялото мое доверие и това на ГЕРБ вече е изчерпано. Тази комисия не трябва да съществува, защото нищо, нищо не е останало в нея", допълва още той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чоки
11:22 23.12.2025
2 Вие сте позор! Вие сте за съд !
В съвместна декларация с Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Финландия и Швеция
11:24 23.12.2025
3 Пич
- Киро, Асене, Диляне...... дайте да ги закриваме тези, че може да дойде време и да ни подгонят всичките !!!
11:24 23.12.2025
4 тиквата
да покаже че е добродушен по душа и прощава
11:25 23.12.2025
5 "аз си възстанових ГЕРБ и силата на ГЕРБ
Ясно трябва да се каже и да се осъзнае, че за последните 6 години Мафията в България напечата над 17,5 милиарда фалшиви но истински пари в нарушение на договора с МВФ за борда, раздаде си ги и придоби собственост за милиарди с тях. Сега и доразграбва без пари останалата държавна собственост. Ударно се намаляват парите в обръщение за да се заличат следите.... Потресаващо престъпление извършиха и все още го извършват. .... 8 милиарда валутен резерв парите в обръщение трябваше да са 16 милиарда лева а те бяха 32 милиарда официално и около 40 неофициално, без да броим ваучерите за около 2 милиарда годишно .... Няма цифра на сайта на БНБ която да не е грешна, както и на статистиката... За съжаление бруталната цензура не позволява никаква възможност това с факти, аргументи и документи да се докаже но е факт .... Извърши се престъплението на века. Мафията ще влезе в еврозината със заграбените имоти и дялове вписани в централният депозитар и имотният регистър а записите в банките ще изчезнат безследно след 1 януари ...
11:25 23.12.2025
6 Теб е нужно
11:27 23.12.2025
7 Унищожаването на лЪв
Съд, Оставка и Затвор за : ГЕРБ, СДС, ПП, ДБ и ДПС.
80% от българският народ ще страда, заради вас и юрошита. Далаверата на века. Защо повишихте МРЗ, и автоматично вдигнахте осигуровките.
Има Бог, той ще ви съди.
11:27 23.12.2025
8 басинахалния циганин
11:28 23.12.2025
9 Неадекватни политици
11:28 23.12.2025
11 Дидо Д
11:29 23.12.2025
12 ЛИЛЧНИЯ ВИ ГРОБАP
по "празниците" хиляди бизнеccменни, богаташки семейства , уppодливитee и чааветaa и цялата и cckkаппaaннаа poдда щи претърпят инциденти и ще се размирришат на paззллoжeeнo, ще се надуятт и ще запъплятт чeppвeeии! Голям кeeeф!!! Ще и снимаме разлагашлщите и се телца и ще ги качваме по сайтовете за гaaвррата.!.
по "празниците" хиляди бизнеccменни, богаташки семейства , уppодливитee и чааветaa и цялата и cckkаппaaннаа poдда щи претърпят инциденти и ще се размирришат на paззллoжeeнo, ще се надуятт и ще запъплятт чeppвeeии! Голям кeeeф!!! Ще и снимаме разлагашлщите и се телца и ще ги качваме по сайтовете за гaaвррата.!.
по "празниците" хиляди бизнеccменни, богаташки семейства , уppодливитee и чааветaa и цялата и cckkаппaaннаа poдда щи претърпят инциденти и ще се размирришат на paззллoжeeнo, ще се надуятт и ще запъплятт чeppвeeии! Голям кeeeф!!! Ще и снимаме разлагашлщите и се телца и ще ги качваме по сайтовете за гaaвррата.!.
11:30 23.12.2025
13 Позора на 2026 ! Позора на ГЕРБ ...
да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел
11:30 23.12.2025
14 Много ли барут искаш гнидичко?
11:31 23.12.2025
15 След грубата грешка с оставката,
Каквото и да каже или направи Борисов , се е грешка.
Радев може а бави процеса с мандатите колкото си иска и през това време рейтингът на ГЕРБ се свлича до санитарния минимум.
Не може цяла година да убеждаваш хората колко е необходимо редовно правителство за стабилността и развитието на България и за два дни да подадеш оставка заради два незначителни митинга.
Коментиран от #28
11:31 23.12.2025
16 Лелееее
11:32 23.12.2025
17 Продажна сган сте ! Всички атлантици!
Това беше и целта на гнусните атлантици от всички възможни партии.Да влезем в 2026 година със Старият бюджет, хората не са важни и парите да отидат директно за НАТО, тенекии и Украйна..... Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Все е вреден и все нещо му хлопа в кратуната...
Коментиран от #32
11:33 23.12.2025
18 въпрос
11:37 23.12.2025
19 Жалки продажни гербеpacти
Цяла година не намериха смелост да се подпишат в една папка за премахване на мюpeто на пеевски, което углавява тази агенция антон славчев.
Сега искат закриването, за да не им се налага да избират ново мюpe и да се обясняват, защо с този си избор са ни спрени още пари от ЕС.
11:37 23.12.2025
20 цялото мое доверие и това на ГЕРБ вече е
11:38 23.12.2025
21 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
- бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
- бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
- банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
- бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
- бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
редовия гербер е неосъзната копейка !!!
бойко, кРадев и пееевски са проблема за развитието на България, да стане една нормална европейска страна.
11:39 23.12.2025
22 българина
11:39 23.12.2025
23 Борисооооов
11:39 23.12.2025
24 политик
11:40 23.12.2025
25 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
Коментиран от #63
11:41 23.12.2025
26 Червената шапчица
11:42 23.12.2025
27 тдъфлгг
11:42 23.12.2025
28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #15 от "След грубата грешка с оставката,":Още ли не си разбрал, че оставката на правителството на Сламен Желязков бе донесена и връчена на БорисОФ лично
от ЕДИН ОТ ЗАМЕСТНИЦИТЕ,
на ЕДИН ОТ ЗАМЕСТНИЦИТЕ
на Държавния секретар на ШАШт ‼️
Коментиран от #49
11:43 23.12.2025
29 Пожелавам
11:43 23.12.2025
30 ?????
Що ти трябваше на баир лозе?
Руснаците имат една много добра поговорка - крутится как уж на сковородке(върти се като смок на тиган).
11:43 23.12.2025
31 Ей тупан
11:44 23.12.2025
32 Русия е враг №1 на българите! 🇧🇬
До коментар #17 от "Продажна сган сте ! Всички атлантици!":Украинските ни братя спират московските BAPBAPИ далеч от Родината ми.
Само това е достатъчно да им помагаме с всичко, за да запазим децата и внуците си от изключително вредното влияние на Кремъл над България.
Няма по голямо дъно от продажните копейки !
Даже миpиZливите вaтници са едно ниво над тях.
Беж до сценаристчето тошко, че си скучен с лъжите си като cКопейкин.
Коментиран от #36, #38, #41, #61
11:44 23.12.2025
33 ДА Я МАХАТ..
11:44 23.12.2025
34 ООрана държава
11:45 23.12.2025
35 Пардон
11:46 23.12.2025
36 Я НЕ СЕ ИЗЛАГАЙ...
До коментар #32 от "Русия е враг №1 на българите! 🇧🇬":СЛОЖИ НА ОРАИНА ЗНАМЕТО НА ПОСТА СИ. ЩО ДИРИ ТАМ БГ. ФЛАГА.
11:47 23.12.2025
37 БСП-ОЛ са предатели !
НЕ на НАТО, НЕ на Атлантическите Нацисти
НЕ на Атлантическият вреден и опасен слугинаж. НАТО се подготвя за война ! НАТО ще ни заличи ако не му се противопоставим. Атлантизма е престъпна, вредна и опасна идеология. Атлантиците са истинският враг на народа и държавата ни. Българите в огромното си мнозинство мразим НАТО и не исповядваме фалшивите западни ценности. Нови Избори и Референдум за НАТО 2 в 1........И да се плати от бюджета по 100 лв. във ваучери на всеки гласувал на територията на България за да има висока избирателна активност ! Това е истината. Нека сме демокрация и Референдуми да има. Гласа на хората да се чуе, а не парламентарна нацистка атлантическа диктатура с живота и благосъстоянието ни да се гаври и децата и внуците ни да избива. Атлантиците са вредни, неадекватни и опасни същества според мен а БСП-ОЛ също са атлантици
11:47 23.12.2025
38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #32 от "Русия е враг №1 на българите! 🇧🇬":Един твой УкроБрат уби българин насред София❗
Друг твой УкроБрат уби българин във Великобритания ❗
А трети твой УкроБрат, син на УКРОПосланИЧКАТА в България уби свой сънародник във Виена ❗
Това ли са ти братята‼️‼️‼️
11:47 23.12.2025
39 на какво
11:49 23.12.2025
40 Толупа прави сделки,
11:49 23.12.2025
41 В огромна гешка си обаче !
До коментар #32 от "Русия е враг №1 на българите! 🇧🇬":НЕ Русия е враг №1 на българите! А Атлантизма и атлантическите продажни и корумпирани нищожества. Те са истинският враг на българите
Коментиран от #58
11:50 23.12.2025
42 ЦЯЛОТО
ВЕЧЕ ОСТАНА САМО ОМРАЗА И НЕПРИЯЗЪН.
И ПОСЛЕДНАТА ОЛИГОФРЕНИЯ,КОЯТО СЪТВОРИХТЕ Е ДА НИ ВКАРАТЕ ВЪВ ВОЙНА С РУСИЯ.
НЕ НИ СТИГА ЕВРОТИНЯТА , ЕВРОТО , ВИСОКИТЕ ЦЕНИ ,ДАНЪЦИ , НИСКИТЕ ДОХОДИ,НЕКАЧЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ,ОБРАЗОВАНИЕ , НЕКАЧЕСТВЕНИ ПЪТИЩА И ВСИЧКАТА ДРУГА МИЗЕРИЯ...
МРЪСНИ БЪЛГАРОУБИЙЦИ!
ВРЕМЕ Е ЗА ВЪЗМЕЗДИЕ!
11:51 23.12.2025
43 Домашно към урок N1
Да си отговорим на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел
11:52 23.12.2025
44 лк жх си
11:52 23.12.2025
45 Тошев
11:52 23.12.2025
46 Бай Иван
11:53 23.12.2025
48 Хасковски каунь
11:54 23.12.2025
49 Бъркаш
До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ами НЕ.
Оставката дойде доста след това и в резултат на протестите, които организира ПП-ДБ, след като разкри схемите на кражби на борисов-пеевски.
Коментиран от #51, #65
11:57 23.12.2025
50 Няма да плюете "елита на нацията" !
Коментиран от #57
11:57 23.12.2025
51 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #49 от "Бъркаш":Бъркаш, че бъркам❗
11:59 23.12.2025
52 Прав е Борисов
11:59 23.12.2025
53 Хмм
12:00 23.12.2025
54 Тома
Темпото на политическа реакция у нас е като на руска хиперзвукова ракета!
/Неизстреляна руска хиперзвукова ракета!/.
12:03 23.12.2025
55 хихи
12:03 23.12.2025
56 Малко поне ред.
12:04 23.12.2025
57 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
До коментар #50 от "Няма да плюете "елита на нацията" !":Ами те още управляват шумкарите-палачи на цвета на нацията.
Пpaceтата знаят само да крадат, рекетират и изнудват !
Затова са обучени от БКП-ДС, под зоркия поглед на Кремъл.
Едното npace е внук на ДС началник, преминал школата на руския агент Илия Павлов, издигнат от руския актив симеончо, с позивна "Царя", поет от КГБ агента Доган. Осъществил поредица от грабежи на страната, заедно с Внешторгбанк ( банката на Путин) - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, Виваком, стотици имоти, контрабанда на цигари и наркотици .
Другото npace е потомствен милиционер, член на БКП, с баща майор от МВР, станал мyтpa oт CИК, крадец на коли, охранител на байтошУ и агент "Царя". Издигнат от ДС до Премиер на Републиката.
Третото npace също е член на БКП, отявлен пРезидент на московските фашисти, издигнат от Решетников.
Коментиран от #66
12:04 23.12.2025
58 Справедлив
До коментар #41 от "В огромна гешка си обаче !":Ей, много рубли дава тая Митрофанова Но,уви от 1.01.2026 г. сме с евро.Евроатлантизма не ни е виновен ,че в България се краде.че избираме все крадливи полититици да ни управляват.Да живее Европа.
Коментиран от #60
12:05 23.12.2025
59 И Буров така бил
12:05 23.12.2025
60 Да ама фактите категорично доказват
До коментар #58 от "Справедлив":Че крадливите полититици които 36 г. ни управляват са все атлантици нали? Дали е случайност?
Коментиран от #64
12:07 23.12.2025
61 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
До коментар #32 от "Русия е враг №1 на българите! 🇧🇬":🔱А може ли да си представите, какво щеше да е сега, в тази световна обстановка, ако Великия и Героичен украински народ, не бе спрял и ударил така мощно през мyцyната рашката мечка ??‼️
Цяла заспала Европа вече щеше да е подпалена и ние щяхме да сме от първите потърпевши, като се има в предвид пробитите ни от руски агенти служби и държавни учреждения.
Както се вижда, първата работа на фашисткия режим на Путлер в окупираните територии е да мобилизира мъжете и да ги изпрати на фронта. Сега нашите синове щяха да гинат на фронта за кефа на едно побъркано диктаторче.
България НЯМА по-последователен и по-жесток враг от Руската империя, Русия, СССР и Руската федерация сега. От 1828 година до сега г. безкрайна поредица от саботажи, намеси и войни срещу нашата родина!
Коментиран от #68, #69
12:07 23.12.2025
62 Тиквун
12:07 23.12.2025
63 Простя
До коментар #25 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":Гледай родата -баща, баба, дядо ,майка кой къде е бил в номенклатурата на БКП или в ДС . От 81 година два клана ,бригади на комунисти Ви владеят . Последните 36 се пребоядисаха ,разслоиха в борба за власт и милиардите крадени с тая власт . В тях е икономиката наричана "Бизнес" , медии които са много пари и няма нещо в което за да си успешен , политиците да не са намесени. Едни до 400 фамилии живеят истински живот в това което наричат тяхна държава , а останалите или са им феодални ,работещи бедни защото плащат данъци и всичко ,за сметка на тези и на един етнос от маргинали също облагодетелстван и безнаказан развиван единствено за неуки гласоподаватели. Унищожаването и прогонването на останалите в страната продължава без война и природни трагедии. Катаклизъм и бедствие е наличието на политици създали си мнение за собствена Висша Каста . Народа също си е виновен защото им се продаваше евтино и мълчи за всичките им финансови корупционни действия вкл. в комисии , съдебна система ,здравеопазване и образование. Къде ли не ,в какво ли не са пипалата на октопода политическа мафия.
12:09 23.12.2025
64 80 години Московска робия стига !!! 🇧🇬
До коментар #60 от "Да ама фактите категорично доказват":За 36 години преход, под съветски контрол и модел, сме имали:
1) двама министър председатели, които са били бивши граждани на СССР (Андрей Луканов и Сергей Станишев)
2) един, министър-председател канадски гражданин, доведен от ДС чрез руския шапкар Радев да парадира като "западен" докато им върши работата (Кирил Петков)
3) двама министър-председатели шапкари, отгледани със СССР в сърцето още от военната академия (Стефан Янев и Гълъб Донев, и двамата назначения на руския шапкар Радев ).
4) двама министър-председатели на БСП, завършили в Москва (Сергей Станишев, Жан Виденов)
5) един министър-председател, отгледан от генерала от ДС Любен Гоцев (Бойко Борисов)
6) един президент член на Държавна сигурност (Георги Първанов, псевдоним "Гоце")
7) един проруски президент, избран от руския генерал от КГБ Решетников, с явен уклон към отделянето ни от ЕС и НАТО (Румен Радев)
8) за всичките тези години имаме пожизнени ДС-КГБ ръководители на синдикати, браншови организации, дружества с патриотични имена.
Коментиран от #67, #71, #75
12:09 23.12.2025
65 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #49 от "Бъркаш":БорисОФ след големия протест :
" За оставки ще говоря след Нова година !"🤔
9.12.2025 г. — Кристофър Смит - заместник на заместника на държавния секретар е в София🤔
10.12.2025.г БорисОФ:
"Вземал съм решение за правителството. Ще оставя Желязков да Ви го обяви!"🤔
СлучаЕност🤔 - Само ГЕРБерасти могат да мислят, че гостът е дошъл заради минералните води във Велинград‼️
Коментиран от #73
12:09 23.12.2025
66 Малко, малко са екзекутирали
До коментар #57 от "ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀":От тоя "цвета на нацията".....То и това е проблема сега, че нещо много почнаха пак да разцъфтяват
12:10 23.12.2025
67 Време ви е атлантенца да го разберете
До коментар #64 от "80 години Московска робия стига !!! 🇧🇬":най после. Вие хубаво се джавкате там пуделчета, обаче мнозинството от българите еднакво ви мразят просто щото сте атлантенца ! Ей тва явно не осъзнавате когато висока избирателна активност искате. И къв ще хо ядете на края и одея даже си нямате. Стига алтернатива на този престъпен атлантизъм да се появи реално...Сега последно щели да включват болеста "Атлантизъм" към списъка на тежките психиатрични заболявания за ТЕЛК
12:13 23.12.2025
68 Какви братя са тези бе?
До коментар #61 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Тези са убийци и изнасилвачи.
12:14 23.12.2025
69 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #61 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Ехоооо, събуди се ❗ Една четвърт от вИлИкия уронарод избяга от страната❗А ето твоите УкроБратя как ни защитават:
Един твой УкроБрат уби българин насред София❗
Друг твой УкроБрат уби българин във Великобритания ❗
А трети твой УкроБрат, син на УКРОПосланИЧКАТА в България уби свой сънародник във Виена ❗
Това ли са ти братята вИлИки укри‼️‼️‼️
12:14 23.12.2025
70 Оракула от Делфи
Днес след като ни "ожулиха" с невероятните суми от ЕК,
за 375 милиона евро по плана за въстановявяне, причината е
че не раследваме корупцията в България ,
"Банкера" от " АКАБ" се расърди, че КПКОНПИ не си гледали работата ,
сиреч защо още не са го арестували и му образуват дело???
Толкова ли е трудно да разбере този "Банкер" , че една от главните причини за това свободно падане в пропастта се дължи на неговото директно присъствие във властта!!!
А бе , кради като за световното 25 години ,вземи и се махни от тази власт и остави държавата да се развива без мафиотските ви похвати!!!
12:15 23.12.2025
71 "робия" ама само
До коментар #64 от "80 години Московска робия стига !!! 🇧🇬":в атлантическата ти кратуна. 45 години развитие и растеж и 36 години атлантически погром. Това е истината
12:15 23.12.2025
72 доник
12:17 23.12.2025
73 Бъркаш
До коментар #65 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Нещо хронологията ти куца .
Нормално за форумни списватели на хонорар 🤣🤣
8.12.2025 г. —
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов проведе среща в София със заместник помощник държавния секретар на САЩ за Европа и Евразия Кристофър Смит.
10.12.2025 г.
Мисля, че направихме един добър бюджет, остават ни 20 метра до финала – от 1 януари да влезе еврото. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в парламента
По никакъв начин няма да се съглася да я компрометираме преди всеки българин да си изтегли парите от банкомата в евро. След 1 януари ще говоря за оставки, тогава ще говоря за протести, тогава ще говоря за каквото и да е, заяви Бойко Борисов.
12:17 23.12.2025
74 Истината е такава....
Статукво се крепи на партии продажници срещу народа. Не им вярвайте, не бъдете наивни...
Това беше и целта на гнусните атлантици от всички възможни партии.Да влезем в 2026 година със Старият бюджет, хората не са важни и парите да отидат директно за НАТО, тенекии и Украйна..... Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Все е вреден и все нещо му хлопа в кратуната...
12:18 23.12.2025
75 36 години Атлантическа робия стигат
До коментар #64 от "80 години Московска робия стига !!! 🇧🇬":Стигнахме дъното верно във всяко едно отношение
12:21 23.12.2025