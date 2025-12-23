Новини
България »
Всички градове »
Борисов: Цялото доверие на ГЕРБ вече е изчерпано. КОНПИ не трябва да съществува (ВИДЕО)

Борисов: Цялото доверие на ГЕРБ вече е изчерпано. КОНПИ не трябва да съществува (ВИДЕО)

23 Декември, 2025 11:20 1 937 75

  • бойко борисов-
  • кпконпи-
  • съществуване-
  • доверие-
  • изчерпано

Нищо не е останало в тази комисия, коментира още лидерът на ГЕРБ

Борисов: Цялото доверие на ГЕРБ вече е изчерпано. КОНПИ не трябва да съществува (ВИДЕО) - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов публикува изявление в официалния си профил във фейсбук с пореден призив към представителите на ГЕРБ в Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна и остра критика към Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

"Настоявам членовете, избрани от ГЕРБ, в ОИК-Варна, да не участват в никакви заседания, свързани с отстраняването на кмета на Варна", заявява Борисов, цитиран от Dariknews.bg.

"А това че КОНПИ го искат, да го блокират, защото цялото мое доверие и това на ГЕРБ вече е изчерпано. Тази комисия не трябва да съществува, защото нищо, нищо не е останало в нея", допълва още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чоки

    53 1 Отговор
    Ти много неща каза ама Шиши дава ли? Да няма някое Барселонско дело възобновено за Коледа?

    11:22 23.12.2025

  • 2 Вие сте позор! Вие сте за съд !

    40 14 Отговор
    Последната атлантическа олигофрения от вчера: България обяви Русия за най-голямата дългосрочна заплаха за сигурността в евроатлантическата зона
    В съвместна декларация с Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Финландия и Швеция

    11:24 23.12.2025

  • 3 Пич

    37 1 Отговор
    Борисов:
    - Киро, Асене, Диляне...... дайте да ги закриваме тези, че може да дойде време и да ни подгонят всичките !!!

    11:24 23.12.2025

  • 4 тиквата

    42 0 Отговор
    кво се прави на добрия човечец
    да покаже че е добродушен по душа и прощава

    11:25 23.12.2025

  • 5 "аз си възстанових ГЕРБ и силата на ГЕРБ

    24 0 Отговор
    А иначе .....
    Ясно трябва да се каже и да се осъзнае, че за последните 6 години Мафията в България напечата над 17,5 милиарда фалшиви но истински пари в нарушение на договора с МВФ за борда, раздаде си ги и придоби собственост за милиарди с тях. Сега и доразграбва без пари останалата държавна собственост. Ударно се намаляват парите в обръщение за да се заличат следите.... Потресаващо престъпление извършиха и все още го извършват. .... 8 милиарда валутен резерв парите в обръщение трябваше да са 16 милиарда лева а те бяха 32 милиарда официално и около 40 неофициално, без да броим ваучерите за около 2 милиарда годишно .... Няма цифра на сайта на БНБ която да не е грешна, както и на статистиката... За съжаление бруталната цензура не позволява никаква възможност това с факти, аргументи и документи да се докаже но е факт .... Извърши се престъплението на века. Мафията ще влезе в еврозината със заграбените имоти и дялове вписани в централният депозитар и имотният регистър а записите в банките ще изчезнат безследно след 1 януари ...

    11:25 23.12.2025

  • 6 Теб е нужно

    30 0 Отговор
    КОНПИ да разследва! Теб.....

    11:27 23.12.2025

  • 7 Унищожаването на лЪв

    22 4 Отговор
    и валутен борд, беше целта ви. И я постигнахте СТО МИЛИАРДА лева от 2021 до 2028. Сто процента увеличение на цени храни от юли 2020 г. 31% увеличение ток от 2024 до 2025. 6 лева кубик вода в Шумен. Лекарства само за година 30%. Имотен балон, чудовищна инфлация, чудовищен дефицит. Забрана на Референдуми. Фалшифицирани данни за инфляция и дефицит.
    Съд, Оставка и Затвор за : ГЕРБ, СДС, ПП, ДБ и ДПС.
    80% от българският народ ще страда, заради вас и юрошита. Далаверата на века. Защо повишихте МРЗ, и автоматично вдигнахте осигуровките.
    Има Бог, той ще ви съди.

    11:27 23.12.2025

  • 8 басинахалния циганин

    20 0 Отговор
    винетуу тууу бегай у леу бе тиквоч

    11:28 23.12.2025

  • 9 Неадекватни политици

    7 11 Отговор
    Водят света в грешна и опасна посока. В настоящият момент правилният ход е експроприация на въоръженията и финансовата олигархия, разпускане на НАТО и ЕС като империалистически военни съюзи .... Всичко друго е разруха и смърт. Лишаване на младите от бъдеще и просперитет а вероятно и от право на живот

    11:28 23.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дидо Д

    20 0 Отговор
    Боко го е страх КПК да не го подпука някой ден хаха

    11:29 23.12.2025

  • 12 ЛИЛЧНИЯ ВИ ГРОБАP

    3 3 Отговор
    по "празниците" хиляди бизнеccменни, богаташки семейства , уppодливитee и чааветaa и цялата и cckkаппaaннаа poдда щи претърпят инциденти и ще се размирришат на paззллoжeeнo, ще се надуятт и ще запъплятт чeppвeeии! Голям кeeeф!!! Ще и снимаме разлагашлщите и се телца и ще ги качваме по сайтовете за гaaвррата.!.
    по "празниците" хиляди бизнеccменни, богаташки семейства , уppодливитee и чааветaa и цялата и cckkаппaaннаа poдда щи претърпят инциденти и ще се размирришат на paззллoжeeнo, ще се надуятт и ще запъплятт чeppвeeии! Голям кeeeф!!! Ще и снимаме разлагашлщите и се телца и ще ги качваме по сайтовете за гaaвррата.!.
    по "празниците" хиляди бизнеccменни, богаташки семейства , уppодливитee и чааветaa и цялата и cckkаппaaннаа poдда щи претърпят инциденти и ще се размирришат на paззллoжeeнo, ще се надуятт и ще запъплятт чeppвeeии! Голям кeeeф!!! Ще и снимаме разлагашлщите и се телца и ще ги качваме по сайтовете за гaaвррата.!.
    по "празниците" хиляди бизнеccменни, богаташки семейства , уppодливитee и чааветaa и цялата и cckkаппaaннаа poдда щи претърпят инциденти и ще се размирришат на paззллoжeeнo, ще се надуятт и ще запъплятт чeppвeeии! Голям кeeeф!!! Ще и снимаме разлагашлщите и се телца и ще ги качваме по сайтовете за гaaвррата.!.

    11:30 23.12.2025

  • 13 Позора на 2026 ! Позора на ГЕРБ ...

    18 8 Отговор
    Колко неадекватен трябва да си верно да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    11:30 23.12.2025

  • 14 Много ли барут искаш гнидичко?

    7 0 Отговор
    Къде го искаш последно ?

    11:31 23.12.2025

  • 15 След грубата грешка с оставката,

    10 2 Отговор
    с която Борисов хвърли ГЕРБ в киреча, сега следва единствено едно нещо- трупане на негативи баш преди избори.
    Каквото и да каже или направи Борисов , се е грешка.

    Радев може а бави процеса с мандатите колкото си иска и през това време рейтингът на ГЕРБ се свлича до санитарния минимум.

    Не може цяла година да убеждаваш хората колко е необходимо редовно правителство за стабилността и развитието на България и за два дни да подадеш оставка заради два незначителни митинга.

    Коментиран от #28

    11:31 23.12.2025

  • 16 Лелееее

    18 0 Отговор
    Ти, ли, ти ли? Постановки от 1001 нощ. Никога няма да забравиш ареста от пп-ъ. Сега да се правиш на защитник на Свобода за Благо е много тъпо, защото ти си инициатора да свалят корумпето от кметския стол, лично аз съм "ЗА". Но, не се прави на защитник, защото ти личи от 200 км, елементаран си, селски.

    11:32 23.12.2025

  • 17 Продажна сган сте ! Всички атлантици!

    12 7 Отговор
    Статукво се крепи на партии продажници срещу народа. Не им вярвайте, не бъдете наивни...
    Това беше и целта на гнусните атлантици от всички възможни партии.Да влезем в 2026 година със Старият бюджет, хората не са важни и парите да отидат директно за НАТО, тенекии и Украйна..... Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Все е вреден и все нещо му хлопа в кратуната...

    Коментиран от #32

    11:33 23.12.2025

  • 18 въпрос

    12 2 Отговор
    Само да попитам .Защо след като влязохме в Шенген , тази година износа спадна драстично .Нали обратното трябваше да е ?

    11:37 23.12.2025

  • 19 Жалки продажни гербеpacти

    13 0 Отговор
    Колко лицемерно от тиkвоча и неговата шайка бандюхи .
    Цяла година не намериха смелост да се подпишат в една папка за премахване на мюpeто на пеевски, което углавява тази агенция антон славчев.
    Сега искат закриването, за да не им се налага да избират ново мюpe и да се обясняват, защо с този си избор са ни спрени още пари от ЕС.

    11:37 23.12.2025

  • 20 цялото мое доверие и това на ГЕРБ вече е

    10 0 Отговор
    изчерпано.....хохохохо ..... И от времето на Барселона гейт или как? От времето когато пари изнасяхте за Ербил и Ливан или как? От времето когато Алексей Петров си отвори устата и беше застрелян или как? ... или още от времето когато архива в училището на с. Чуковейзер се намери? ...

    11:38 23.12.2025

  • 21 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    11 1 Отговор
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
    - бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
    - бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко, кРадев и пееевски са проблема за развитието на България, да стане една нормална европейска страна.

    11:39 23.12.2025

  • 22 българина

    11 0 Отговор
    Това ли е темата ? Мен повече ме интересува какво става с милиардите от борда и със златния резерв ? Голама тишина по темата , а парите от борда могат да построят още една България .

    11:39 23.12.2025

  • 23 Борисооооов

    10 0 Отговор
    Про тивняк си бе ееей туълуп

    11:39 23.12.2025

  • 24 политик

    13 1 Отговор
    Знаете ли че НН в Хасково се разпадна и върви същия процес в Кърджали ?

    11:40 23.12.2025

  • 25 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    8 0 Отговор
    Единственият лидер на парламентарно представена партия в България, който е членувал в Българската комунистическа партия, е Бойко Борисов.

    Коментиран от #63

    11:41 23.12.2025

  • 26 Червената шапчица

    7 0 Отговор
    Какво ли знае КОНПИ за крадливия му зъг, а?!

    11:42 23.12.2025

  • 27 тдъфлгг

    5 0 Отговор
    Про тивняк си бе ееей туълуп

    11:42 23.12.2025

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "След грубата грешка с оставката,":

    Още ли не си разбрал, че оставката на правителството на Сламен Желязков бе донесена и връчена на БорисОФ лично
    от ЕДИН ОТ ЗАМЕСТНИЦИТЕ,
    на ЕДИН ОТ ЗАМЕСТНИЦИТЕ
    на Държавния секретар на ШАШт ‼️

    Коментиран от #49

    11:43 23.12.2025

  • 29 Пожелавам

    7 0 Отговор
    Следващите включвания на този от килията на бай Ставри

    11:43 23.12.2025

  • 30 ?????

    6 0 Отговор
    Баце, Баце!
    Що ти трябваше на баир лозе?
    Руснаците имат една много добра поговорка - крутится как уж на сковородке(върти се като смок на тиган).

    11:43 23.12.2025

  • 31 Ей тупан

    6 0 Отговор
    Ще кажеш ли коя е Мата Хари

    11:44 23.12.2025

  • 32 Русия е враг №1 на българите! 🇧🇬

    6 9 Отговор

    До коментар #17 от "Продажна сган сте ! Всички атлантици!":

    Украинските ни братя спират московските BAPBAPИ далеч от Родината ми.
    Само това е достатъчно да им помагаме с всичко, за да запазим децата и внуците си от изключително вредното влияние на Кремъл над България.
    Няма по голямо дъно от продажните копейки !
    Даже миpиZливите вaтници са едно ниво над тях.
    Беж до сценаристчето тошко, че си скучен с лъжите си като cКопейкин.

    Коментиран от #36, #38, #41, #61

    11:44 23.12.2025

  • 33 ДА Я МАХАТ..

    5 0 Отговор
    ЗАЩОТО ТИ ВЕЧЕ СИ НИКОЙ. И МОЖЕ ДА ТИ ОТНЕМАТ И ИМУЩЕСТВО И КАЛЦУНИТЕ. И ТЯ ТУУУТКАЩ СЕ БЕЗ БОГ НЕ Е СВЪРШИЛА РАБОТА ЗАЩОТО ВИЕ С БЛИЗНЕТО НЕ ПОЗВОЛЯВАХТЕ. ПЪРВО ОТ ВАС ТРЯБВАШЕ ДА ЗАПОЧНАТ.

    11:44 23.12.2025

  • 34 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Бойко стенд ъп комика, клега на зеленски и също толкова нагъл лъжец

    11:45 23.12.2025

  • 35 Пардон

    2 0 Отговор
    Към ГЕРБ , и не нужни сте.

    11:46 23.12.2025

  • 36 Я НЕ СЕ ИЗЛАГАЙ...

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Русия е враг №1 на българите! 🇧🇬":

    СЛОЖИ НА ОРАИНА ЗНАМЕТО НА ПОСТА СИ. ЩО ДИРИ ТАМ БГ. ФЛАГА.

    11:47 23.12.2025

  • 37 БСП-ОЛ са предатели !

    4 2 Отговор
    Атлантиците са гнус.....всички до един
    НЕ на НАТО, НЕ на Атлантическите Нацисти
    НЕ на Атлантическият вреден и опасен слугинаж. НАТО се подготвя за война ! НАТО ще ни заличи ако не му се противопоставим. Атлантизма е престъпна, вредна и опасна идеология. Атлантиците са истинският враг на народа и държавата ни. Българите в огромното си мнозинство мразим НАТО и не исповядваме фалшивите западни ценности. Нови Избори и Референдум за НАТО 2 в 1........И да се плати от бюджета по 100 лв. във ваучери на всеки гласувал на територията на България за да има висока избирателна активност ! Това е истината. Нека сме демокрация и Референдуми да има. Гласа на хората да се чуе, а не парламентарна нацистка атлантическа диктатура с живота и благосъстоянието ни да се гаври и децата и внуците ни да избива. Атлантиците са вредни, неадекватни и опасни същества според мен а БСП-ОЛ също са атлантици

    11:47 23.12.2025

  • 38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #32 от "Русия е враг №1 на българите! 🇧🇬":

    Един твой УкроБрат уби българин насред София❗
    Друг твой УкроБрат уби българин във Великобритания ❗
    А трети твой УкроБрат, син на УКРОПосланИЧКАТА в България уби свой сънародник във Виена ❗
    Това ли са ти братята‼️‼️‼️

    11:47 23.12.2025

  • 39 на какво

    5 0 Отговор
    ви прилича лицето от снимката, с ръцете в джобовете? На мен ми прилича на герой от Кръстника.

    11:49 23.12.2025

  • 40 Толупа прави сделки,

    6 0 Отговор
    преди изборите!Ще прави сглобка с розовите ПП-ДБ след изборите!Да отърве пандиз и на дявола ще се продаде!

    11:49 23.12.2025

  • 41 В огромна гешка си обаче !

    6 2 Отговор

    До коментар #32 от "Русия е враг №1 на българите! 🇧🇬":

    НЕ Русия е враг №1 на българите! А Атлантизма и атлантическите продажни и корумпирани нищожества. Те са истинският враг на българите

    Коментиран от #58

    11:50 23.12.2025

  • 42 ЦЯЛОТО

    8 0 Отговор
    НИ ДОВЕРИЕ И ТЪРПЕНИЕ КЪМ ВАС СЕ ИЗЧЕРПА ОТДАВНА.
    ВЕЧЕ ОСТАНА САМО ОМРАЗА И НЕПРИЯЗЪН.
    И ПОСЛЕДНАТА ОЛИГОФРЕНИЯ,КОЯТО СЪТВОРИХТЕ Е ДА НИ ВКАРАТЕ ВЪВ ВОЙНА С РУСИЯ.
    НЕ НИ СТИГА ЕВРОТИНЯТА , ЕВРОТО , ВИСОКИТЕ ЦЕНИ ,ДАНЪЦИ , НИСКИТЕ ДОХОДИ,НЕКАЧЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ,ОБРАЗОВАНИЕ , НЕКАЧЕСТВЕНИ ПЪТИЩА И ВСИЧКАТА ДРУГА МИЗЕРИЯ...
    МРЪСНИ БЪЛГАРОУБИЙЦИ!
    ВРЕМЕ Е ЗА ВЪЗМЕЗДИЕ!

    11:51 23.12.2025

  • 43 Домашно към урок N1

    3 1 Отговор
    (и за Радев, и за Борисов ).....
    Да си отговорим на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    11:52 23.12.2025

  • 44 лк жх си

    5 0 Отговор
    иска боко да я закрият ,защото ще го погнат от комисията.....

    11:52 23.12.2025

  • 45 Тошев

    4 0 Отговор
    То никога не е работило. Ако беше започнало някаква работа , а и до я довърши поне на половина ,то кметовете и на най-малките населени места от ГЕРБ и ДПС отдавна щяха да съм към края на присъдите си и с отнети имоти ,апартаменти ,вилаети ,ниви ,гори и язовири . заедно с тях и всичките Ви шефове на ВиК ,енергийни комисии и данъчни не излизащи от страх на терен в махалите с незаконните строежи и лимузините пред тях собственост на безработни и неуки хора. След това вече можеше и някой от приближените си царедворци крадящи с Вашето име на уста - " Оня крадне милиони и трупа милиарди , хайде и аз малко -само до девето коляно да има. И така за управлението си затрихте нвад 4 милиона бройка народ. Сега какво доверие чакате ? Само от крадящите и настанени в номенклатурата Ви може да го очаквате и ще бъдете изметени ,щом Вие не можахте изобщо и не искахте да ги контролирате поне мъничко в алчността им. Вашите действия и тези на административната Ви номенклатура Ви съсипаха. Дебелия приятел от 20 години ,е само пиронче в ковчега.

    11:52 23.12.2025

  • 46 Бай Иван

    6 0 Отговор
    Баце, няма да минат твоите номера, не и този път! Тоя филм вече сме го гледали няколко пъти. МАРШ У ЗАЙЧАРНИКА!

    11:53 23.12.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Хасковски каунь

    3 1 Отговор
    Уж започва да се отдалечава от Шопарко

    11:54 23.12.2025

  • 49 Бъркаш

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ами НЕ.
    Оставката дойде доста след това и в резултат на протестите, които организира ПП-ДБ, след като разкри схемите на кражби на борисов-пеевски.

    Коментиран от #51, #65

    11:57 23.12.2025

  • 50 Няма да плюете "елита на нацията" !

    4 1 Отговор
    Вижте кат Народният съд не си е свършил до край работата след ВСВ и още страдаме 80 години по късно...

    Коментиран от #57

    11:57 23.12.2025

  • 51 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Бъркаш":

    Бъркаш, че бъркам❗

    11:59 23.12.2025

  • 52 Прав е Борисов

    4 0 Отговор
    По добе Народен съд да му проведем от колкото на КОНПИ да разчитаме ... Ама не знам, дали знае какво точно си пожелава

    11:59 23.12.2025

  • 53 Хмм

    4 0 Отговор
    "добрият самарянин"

    12:00 23.12.2025

  • 54 Тома

    2 0 Отговор
    Уникално, само за 20 години управляващите, в лицето на една мутра, успяха да генерират заключение за КПКОНПИ, което дете от детската градина би направило още преди да влезе в Първи клас.
    Темпото на политическа реакция у нас е като на руска хиперзвукова ракета!
    /Неизстреляна руска хиперзвукова ракета!/.

    12:03 23.12.2025

  • 55 хихи

    1 0 Отговор
    Кой ми с.а в гащите?

    12:03 23.12.2025

  • 56 Малко поне ред.

    3 0 Отговор
    Държавата е пробита.Щом е на високо, първо бухалка по главата,ако не му харесва да напуска.Нека другите управници да си правят изводи и да си работят нещо друго.

    12:04 23.12.2025

  • 57 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "Няма да плюете "елита на нацията" !":

    Ами те още управляват шумкарите-палачи на цвета на нацията.
    Пpaceтата знаят само да крадат, рекетират и изнудват !
    Затова са обучени от БКП-ДС, под зоркия поглед на Кремъл.

    Едното npace е внук на ДС началник, преминал школата на руския агент Илия Павлов, издигнат от руския актив симеончо, с позивна "Царя", поет от КГБ агента Доган. Осъществил поредица от грабежи на страната, заедно с Внешторгбанк ( банката на Путин) - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, Виваком, стотици имоти, контрабанда на цигари и наркотици .

    Другото npace е потомствен милиционер, член на БКП, с баща майор от МВР, станал мyтpa oт CИК, крадец на коли, охранител на байтошУ и агент "Царя". Издигнат от ДС до Премиер на Републиката.

    Третото npace също е член на БКП, отявлен пРезидент на московските фашисти, издигнат от Решетников.

    Коментиран от #66

    12:04 23.12.2025

  • 58 Справедлив

    3 2 Отговор

    До коментар #41 от "В огромна гешка си обаче !":

    Ей, много рубли дава тая Митрофанова Но,уви от 1.01.2026 г. сме с евро.Евроатлантизма не ни е виновен ,че в България се краде.че избираме все крадливи полититици да ни управляват.Да живее Европа.

    Коментиран от #60

    12:05 23.12.2025

  • 59 И Буров така бил

    3 1 Отговор
    Нацист-атлантик обаче на края в затвора попаднал на хора и станал почти на 100% комунист нали?

    12:05 23.12.2025

  • 60 Да ама фактите категорично доказват

    1 2 Отговор

    До коментар #58 от "Справедлив":

    Че крадливите полититици които 36 г. ни управляват са все атлантици нали? Дали е случайност?

    Коментиран от #64

    12:07 23.12.2025

  • 61 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    0 3 Отговор

    До коментар #32 от "Русия е враг №1 на българите! 🇧🇬":

    🔱А може ли да си представите, какво щеше да е сега, в тази световна обстановка, ако Великия и Героичен украински народ, не бе спрял и ударил така мощно през мyцyната рашката мечка ??‼️
    Цяла заспала Европа вече щеше да е подпалена и ние щяхме да сме от първите потърпевши, като се има в предвид пробитите ни от руски агенти служби и държавни учреждения.
    Както се вижда, първата работа на фашисткия режим на Путлер в окупираните територии е да мобилизира мъжете и да ги изпрати на фронта. Сега нашите синове щяха да гинат на фронта за кефа на едно побъркано диктаторче.
    България НЯМА по-последователен и по-жесток враг от Руската империя, Русия, СССР и Руската федерация сега. От 1828 година до сега г. безкрайна поредица от саботажи, намеси и войни срещу нашата родина!

    Коментиран от #68, #69

    12:07 23.12.2025

  • 62 Тиквун

    2 0 Отговор
    усети на къде отиват нещата! Ама сега неговото творение КОНПИ, ще го разследва!

    12:07 23.12.2025

  • 63 Простя

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":

    Гледай родата -баща, баба, дядо ,майка кой къде е бил в номенклатурата на БКП или в ДС . От 81 година два клана ,бригади на комунисти Ви владеят . Последните 36 се пребоядисаха ,разслоиха в борба за власт и милиардите крадени с тая власт . В тях е икономиката наричана "Бизнес" , медии които са много пари и няма нещо в което за да си успешен , политиците да не са намесени. Едни до 400 фамилии живеят истински живот в това което наричат тяхна държава , а останалите или са им феодални ,работещи бедни защото плащат данъци и всичко ,за сметка на тези и на един етнос от маргинали също облагодетелстван и безнаказан развиван единствено за неуки гласоподаватели. Унищожаването и прогонването на останалите в страната продължава без война и природни трагедии. Катаклизъм и бедствие е наличието на политици създали си мнение за собствена Висша Каста . Народа също си е виновен защото им се продаваше евтино и мълчи за всичките им финансови корупционни действия вкл. в комисии , съдебна система ,здравеопазване и образование. Къде ли не ,в какво ли не са пипалата на октопода политическа мафия.

    12:09 23.12.2025

  • 64 80 години Московска робия стига !!! 🇧🇬

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "Да ама фактите категорично доказват":

    За 36 години преход, под съветски контрол и модел, сме имали:

    1) двама министър председатели, които са били бивши граждани на СССР (Андрей Луканов и Сергей Станишев)
    2) един, министър-председател канадски гражданин, доведен от ДС чрез руския шапкар Радев да парадира като "западен" докато им върши работата (Кирил Петков)
    3) двама министър-председатели шапкари, отгледани със СССР в сърцето още от военната академия (Стефан Янев и Гълъб Донев, и двамата назначения на руския шапкар Радев ).
    4) двама министър-председатели на БСП, завършили в Москва (Сергей Станишев, Жан Виденов)
    5) един министър-председател, отгледан от генерала от ДС Любен Гоцев (Бойко Борисов)
    6) един президент член на Държавна сигурност (Георги Първанов, псевдоним "Гоце")
    7) един проруски президент, избран от руския генерал от КГБ Решетников, с явен уклон към отделянето ни от ЕС и НАТО (Румен Радев)
    8) за всичките тези години имаме пожизнени ДС-КГБ ръководители на синдикати, браншови организации, дружества с патриотични имена.

    Коментиран от #67, #71, #75

    12:09 23.12.2025

  • 65 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Бъркаш":

    БорисОФ след големия протест :
    " За оставки ще говоря след Нова година !"🤔

    9.12.2025 г. — Кристофър Смит - заместник на заместника на държавния секретар е в София🤔

    10.12.2025.г БорисОФ:
    "Вземал съм решение за правителството. Ще оставя Желязков да Ви го обяви!"🤔

    СлучаЕност🤔 - Само ГЕРБерасти могат да мислят, че гостът е дошъл заради минералните води във Велинград‼️

    Коментиран от #73

    12:09 23.12.2025

  • 66 Малко, малко са екзекутирали

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀":

    От тоя "цвета на нацията".....То и това е проблема сега, че нещо много почнаха пак да разцъфтяват

    12:10 23.12.2025

  • 67 Време ви е атлантенца да го разберете

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "80 години Московска робия стига !!! 🇧🇬":

    най после. Вие хубаво се джавкате там пуделчета, обаче мнозинството от българите еднакво ви мразят просто щото сте атлантенца ! Ей тва явно не осъзнавате когато висока избирателна активност искате. И къв ще хо ядете на края и одея даже си нямате. Стига алтернатива на този престъпен атлантизъм да се появи реално...Сега последно щели да включват болеста "Атлантизъм" към списъка на тежките психиатрични заболявания за ТЕЛК

    12:13 23.12.2025

  • 68 Какви братя са тези бе?

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Тези са убийци и изнасилвачи.

    12:14 23.12.2025

  • 69 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Ехоооо, събуди се ❗ Една четвърт от вИлИкия уронарод избяга от страната❗А ето твоите УкроБратя как ни защитават:
    Един твой УкроБрат уби българин насред София❗
    Друг твой УкроБрат уби българин във Великобритания ❗
    А трети твой УкроБрат, син на УКРОПосланИЧКАТА в България уби свой сънародник във Виена ❗
    Това ли са ти братята вИлИки укри‼️‼️‼️

    12:14 23.12.2025

  • 70 Оракула от Делфи

    1 0 Отговор
    Номерата на този " клоун политик" нямат край???
    Днес след като ни "ожулиха" с невероятните суми от ЕК,
    за 375 милиона евро по плана за въстановявяне, причината е
    че не раследваме корупцията в България ,
    "Банкера" от " АКАБ" се расърди, че КПКОНПИ не си гледали работата ,
    сиреч защо още не са го арестували и му образуват дело???
    Толкова ли е трудно да разбере този "Банкер" , че една от главните причини за това свободно падане в пропастта се дължи на неговото директно присъствие във властта!!!
    А бе , кради като за световното 25 години ,вземи и се махни от тази власт и остави държавата да се развива без мафиотските ви похвати!!!

    12:15 23.12.2025

  • 71 "робия" ама само

    1 2 Отговор

    До коментар #64 от "80 години Московска робия стига !!! 🇧🇬":

    в атлантическата ти кратуна. 45 години развитие и растеж и 36 години атлантически погром. Това е истината

    12:15 23.12.2025

  • 72 доник

    0 0 Отговор
    Мръсен тумор.

    12:17 23.12.2025

  • 73 Бъркаш

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Нещо хронологията ти куца .
    Нормално за форумни списватели на хонорар 🤣🤣

    8.12.2025 г. —
    Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов проведе среща в София със заместник помощник държавния секретар на САЩ за Европа и Евразия Кристофър Смит.

    10.12.2025 г.
    Мисля, че направихме един добър бюджет, остават ни 20 метра до финала – от 1 януари да влезе еврото. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в парламента
    По никакъв начин няма да се съглася да я компрометираме преди всеки българин да си изтегли парите от банкомата в евро. След 1 януари ще говоря за оставки, тогава ще говоря за протести, тогава ще говоря за каквото и да е, заяви Бойко Борисов.

    12:17 23.12.2025

  • 74 Истината е такава....

    0 0 Отговор
    Продажна сган сте ! Всички атлантици!...
    Статукво се крепи на партии продажници срещу народа. Не им вярвайте, не бъдете наивни...
    Това беше и целта на гнусните атлантици от всички възможни партии.Да влезем в 2026 година със Старият бюджет, хората не са важни и парите да отидат директно за НАТО, тенекии и Украйна..... Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Все е вреден и все нещо му хлопа в кратуната...

    12:18 23.12.2025

  • 75 36 години Атлантическа робия стигат

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "80 години Московска робия стига !!! 🇧🇬":

    Стигнахме дъното верно във всяко едно отношение

    12:21 23.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол