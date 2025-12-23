Борисов: Цялото доверие на ГЕРБ вече е изчерпано. КОНПИ не трябва да съществува (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов публикува изявление в официалния си профил във фейсбук с пореден призив към представителите на ГЕРБ в Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна и остра критика към Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

"Настоявам членовете, избрани от ГЕРБ, в ОИК-Варна, да не участват в никакви заседания, свързани с отстраняването на кмета на Варна", заявява Борисов, цитиран от Dariknews.bg.

"А това че КОНПИ го искат, да го блокират, защото цялото мое доверие и това на ГЕРБ вече е изчерпано. Тази комисия не трябва да съществува, защото нищо, нищо не е останало в нея", допълва още той.