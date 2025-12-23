Мениджърът на Нюкасъл: Ман Юнайтед са много по-силни, отколкото бяха миналата година

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау заяви, че Манчестър Юнайтед е далеч по-силен отбор в сравнение с миналия сезон и очаква труден мач в деня след Коледа.

Англичанинът остана доволен от по-дългата почивка, която получиха играчите му след равенството срещу Челси в събота, но се надява отборът му да не загуби своя ритъм.

„Чувството е странно за нас, защото сме в този ритъм на игра и много бързо се подготвяме за следващия двубой. Хубаво е, че получихме няколко дни почивка без постоянното напрежение от мачовете, за да може играчите да си починат от адреналина, който идва с играта“, обясни Еди Хау в пресконференция преди кръга във Висшата лига, цитиран от официалния уебсайт на Нюкасъл.

Eddie Howe speaks to the media ahead of our Boxing Day trip to Old Trafford 🗣️ pic.twitter.com/Mqkk8pD2FI — Newcastle United (@NUFC) December 23, 2025

Наставникът на „свраките“ изказа и очакванията си за петъчния сблъсък с Манчестър Юнайтед в първенството.

„Статистически те са много по-силни, отколкото бяха миналата година. Подобрили са представянето си много сериозно. Конкурентни са, а в нападение създават сериозна заплаха за противника. Мисля, че ще бъде много добър мач, труден за нас, но и добра възможност на Коледа да се насладим на важността на тези срещи. Атмосферата ще бъде специална, но не сме играли с тях този сезон и очаквам различен Ман Юнайтед“, каза Хау.

Нюкасъл са 11-и в Премиършип с 23 точки, докато „червените дяволи“ заемат 7-ата позиция с три точки повече след 17 изиграни кръга.