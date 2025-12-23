Сърбия е постигнала споразумение за удължаване на доставките на газ от Русия

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че Сърбия е постигнала споразумение за удължаване на доставките на природен газ от Русия до 31 март 2026 година, предават сръбските медии, цитирани от БТА.

„Имаме споразумение за удължаване на доставките на газ с още три месеца, до 31 март, за да могат хората да не се притесняват и да спят спокойно“, каза Вучич.

Той заяви, че разполага с информация, че представители на „Газпром“ обсъждат продажбата на дял в националната петролна компания на Сърбия НИС и с унгарската петролна компания МОЛ наред с други кандидати.

„Унгарците са наши приятели. Нека просто да приключим възможно най-скоро до 15 януари", каза Вучич и допълни, че днес се навършват 75 дни, откакто в Сърбия не е постъпила нито капка суров петрол.

Датата 15 януари е срокът, който сръбският президент Александър Вучич предоставя на руската страна да продаде своя дял в НИС.

Сръбската държава притежава 29,9 процента от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт“ с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс“ (Intelligence), свързана с „Газпром“, придоби дела от 11,3 процента на компанията-майка „Газпром“.

На 10 януари НИС бе поставена под санкции от САЩ заради войната в Украйна, които влязоха в сила на 9 октомври, след като осем пъти бяха отлагани. Вашингтон поиска пълното излизане на руския капитал от компанията, но едва в края на ноември руската страна обяви, че е готова да продаде своя дял. Вследствие на санкциите Сърбия е заплашена от криза за петролни продукти, но сръбските власти уверяват, че страната разполага със запаси от горива и трикратно е увеличила вноса им.