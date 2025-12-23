Новини
Свят »
Сърбия »
Сърбия е постигнала споразумение за удължаване на доставките на газ от Русия
  Тема: Украйна

Сърбия е постигнала споразумение за удължаване на доставките на газ от Русия

23 Декември, 2025 17:02 588 8

  • нис-
  • александър вучич-
  • газ-
  • сърбия-
  • русия-
  • газпром

Представители на „Газпром“ обсъждат продажбата на дял в националната петролна компания на Сърбия

Сърбия е постигнала споразумение за удължаване на доставките на газ от Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че Сърбия е постигнала споразумение за удължаване на доставките на природен газ от Русия до 31 март 2026 година, предават сръбските медии, цитирани от БТА.

„Имаме споразумение за удължаване на доставките на газ с още три месеца, до 31 март, за да могат хората да не се притесняват и да спят спокойно“, каза Вучич.

Още новини от Украйна

Той заяви, че разполага с информация, че представители на „Газпром“ обсъждат продажбата на дял в националната петролна компания на Сърбия НИС и с унгарската петролна компания МОЛ наред с други кандидати.

„Унгарците са наши приятели. Нека просто да приключим възможно най-скоро до 15 януари", каза Вучич и допълни, че днес се навършват 75 дни, откакто в Сърбия не е постъпила нито капка суров петрол.

Датата 15 януари е срокът, който сръбският президент Александър Вучич предоставя на руската страна да продаде своя дял в НИС.

Сръбската държава притежава 29,9 процента от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт“ с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс“ (Intelligence), свързана с „Газпром“, придоби дела от 11,3 процента на компанията-майка „Газпром“.

На 10 януари НИС бе поставена под санкции от САЩ заради войната в Украйна, които влязоха в сила на 9 октомври, след като осем пъти бяха отлагани. Вашингтон поиска пълното излизане на руския капитал от компанията, но едва в края на ноември руската страна обяви, че е готова да продаде своя дял. Вследствие на санкциите Сърбия е заплашена от криза за петролни продукти, но сръбските власти уверяват, че страната разполага със запаси от горива и трикратно е увеличила вноса им.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    4 3 Отговор
    Мъдро, така се прави ако те интересуват хората в държавата.

    Коментиран от #3

    17:05 23.12.2025

  • 2 гост

    3 0 Отговор
    8 пъти...те за привелигировани ли се имат...на два стола,до време..

    17:08 23.12.2025

  • 3 Малко инфо

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    В Сърбия бензинът е с 84 стотинки по-скъпо отколкото у нас.
    Аре пътувай.

    17:15 23.12.2025

  • 4 Балкански поток

    1 1 Отговор
    Ги спасява сърбите и унгарците. Да благодарят на Бойко.

    17:17 23.12.2025

  • 5 Kaлпазанин

    0 1 Отговор
    Не остана вече никъде независимост ,кой и как ги раздава тези разрешителни ????

    17:28 23.12.2025

  • 6 А ние пък

    1 1 Отговор
    Си купуваме руски газ от американски фирми

    Коментиран от #7, #8

    17:28 23.12.2025

  • 7 Чувствам се

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "А ние пък":

    Опростачена от запада😁

    17:29 23.12.2025

  • 8 Кво значение

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "А ние пък":

    Газта ни е по-евтина от преди тридневната специална военна операция.

    17:31 23.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания