Автомобил, управляван от 49-годишна жена, падна в езеро в Китай - загинали са осем човека

Осем души в кола загинаха в югоизточен Китай, след като тя падна в езеро, пише вестник „Пенгпай“.
Произшествието с автомобила е станало в окръг Пенджие в югоизточната провинция Дзянси.
Според полицията колатае била управлявана от 49-годишна жена. Всички пътници са загинали преди пристигането на спешните служби и парамедиците.
Правоохранителните органи все още разследват подробностите около инцидента.
