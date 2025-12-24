Новини
Автомобил, управляван от 49-годишна жена, падна в езеро в Китай - загинали са осем човека

24 Декември, 2025 05:53, обновена 24 Декември, 2025 06:01

Всички пътници са загинали преди пристигането на медиците

Автомобил, управляван от 49-годишна жена, падна в езеро в Китай - загинали са осем човека - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Осем души в кола загинаха в югоизточен Китай, след като тя падна в езеро, пише вестник „Пенгпай“.

Произшествието с автомобила е станало в окръг Пенджие в югоизточната провинция Дзянси.

Според полицията колатае била управлявана от 49-годишна жена. Всички пътници са загинали преди пристигането на спешните служби и парамедиците.

Правоохранителните органи все още разследват подробностите около инцидента.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Всеки ден умират и се раждат хора ,някъде по света .и това бе мнооооого важна новина .важното е да се пише а какво да се пише е друг въпрос .нарича се още "отклоняване на вниманието за оправдаване на парите за които ви се плаща ,:и избягване на важните теми .това че светът върви към самоунищожение не важно и кои са виновните за това ,също

    Коментиран от #2

    06:19 24.12.2025

  • 2 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Изключително прав сте.
    Освен това тия са и неграмотни. Една статия от 5 изречения и вече имаме 4 правописни и смислови грешки.
    Такава ниска летва са, че чак е гнусно човек да ги чете.
    За това пък много обичат да трият коментари и да блокират.
    Но, предколедно ще им кажа едно - ша ми блокирате дедовия, шапшали с шапшали!

    06:33 24.12.2025

  • 3 Ъъъъ

    2 0 Отговор
    Осем човека в една кола!!!🤥🤥🤥

    06:43 24.12.2025

Новини по държави:
