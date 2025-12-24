Автомобил, управляван от 49-годишна жена, падна в езеро в Китай - загинали са осем човека

Главен редактор във Fakti.bg

Осем души в кола загинаха в югоизточен Китай, след като тя падна в езеро, пише вестник „Пенгпай“.

Произшествието с автомобила е станало в окръг Пенджие в югоизточната провинция Дзянси.

Според полицията колатае била управлявана от 49-годишна жена. Всички пътници са загинали преди пристигането на спешните служби и парамедиците.

Правоохранителните органи все още разследват подробностите около инцидента.