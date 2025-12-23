Новини
Спорт »
Световен футбол »
Висенте дел Боске: Да си начело на Реал Мадрид е по-лесно, отколкото да си в друг отбор

Висенте дел Боске: Да си начело на Реал Мадрид е по-лесно, отколкото да си в друг отбор

23 Декември, 2025 21:30 431 1

  • висенте дел боске-
  • реал мадрид-
  • футбол

Специалистът от Саламанка признава от собствен опит

Висенте дел Боске: Да си начело на Реал Мадрид е по-лесно, отколкото да си в друг отбор - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Висенте дел Боске, бивш треньор на Реал Мадрид и селекционер на испанския национален отбор, коментира настоящата ситуация около треньорския пост в мадридския клуб. Специалистът от Саламанка признава от собствен опит, че да тренираш Реал е по-лесно, отколкото да си в други отбори. Според него основната задача на един наставник днес е да знае как да използва целия състав, за да се справи с натоварения календар, както и да умее да изгради добра и здрава съблекалня.

Дел Боске, който този вторник навършва 75 години, направи тези разсъждения в интервю по повод удостояването му с наградата „Мария де Вийота“ за 2025 г. в знак на признание за кариерата му в Реал Мадрид и в националния отбор на Испания, с който спечели Световното първенство през 2010 г. в Южна Африка.

„Винаги съм се опитвал да се отнасям с хората по същия начин, по който се отнасяха с мен като дете. Винаги съм се стремял да изградя добра, здрава съблекалня. Това е много важно“, посочва треньорът, описвайки своята философия на работа, според изявления, предоставени от организаторите на наградата.

Той също така подчертава, че основната функция на един наставник в днешно време е да знае как да управлява състава в контекст, в който има мачове на всеки три дни. „Трябва да използваш всички. Това е голямата задача на треньора в момента“, убеден е той.

Освен това Дел Боске признава, че винаги е мислил, че кариерата му на треньорската скамейка ще се ограничи до работа с юношите, докато не поема мъжкия тим на Реал Мадрид през 1999 г. след няколко мача като временен наставник през 1994 и 1996 г. Според него „да си в Реал Мадрид е по-лесно, отколкото в други отбори“, съдейки по преживяното в клуба: „Това беше след страхотен период през 1998 г., а след това и през 2000 и 2002 г. Реал извърши подвиг“, спомня си той за двете европейски купи, спечелени по време на четирите му сезона начело на „белия балет“.

Като равносметка на кариерата си той заявява: „Бях привилегирован, че се посветих на футбола, тръгвайки от квартала, и бях в Реал 37 години; винаги в един и същи клуб. Бях щастлив, играейки футбол.“

Поглед към Световното първенство през 2026 г.
Разширявайки анализа си върху актуалните теми около Ла Роха, бившият селекционер на Испания е оптимист относно шансовете на страната да спечели второто си световно злато догодина в САЩ, Мексико и Канада: „Имаме цел отново да станем световни шампиони. Без да се хвалим и с предпазливост. Надяваме се да успеем, имаме национален отбор за това.“


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спецназ

    1 0 Отговор
    Испания са силни, но на едно Световно едно подхлъзване те изважда от пистата за шампион.

    За мен винаги залагащите предварително за Шампион са романтици по душа и хазартни личности в живота.

    21:38 23.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ