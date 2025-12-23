Илиян Филипов: Разплатихме се! Убедени сме, че Херо ще върне Ботев там, където е мястото му

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив - Илиян Филипов, обяви, че клубът се е разплатил към всички, което означава, че "канарчетата" ще могат да осъществяват трансфери. Припомняме, че УЕФА бе наложила санкция на "канарчетата".

"Скъпи жълто-черни сърца,

пожелаваме на всички вас весели празници, много здраве, спокойствие и топлина в домовете ви.

С радост ви информираме, че днес ПФК Ботев изплати към всички контрагенти задължения в точен размер на 1 482 484.80 лв, които до този момент блокираха възможността за трансфери. Така всички ще посрещнем предстоящите празници със спокойствие, сигурност и увереност.

Даваме пълна възможност на нашия специалист и старши треньор Димитър Димитров-Херо да вземе необходимите решения и да картотекираме футболистите, които според него ще помогнат на отбора. Вярваме му и сме убедени, че ще върне Ботев там, където му е мястото.

Наистина е тежко, когато плащаш грешките и кражбите на други хора, но точно тези изпитания ни правят по-силни, по-единни и по-решителни. Ние няма да се откажем и ще продължим да градим Ботев с чест, прозрачност и отговорност.

Нека през новата година бъдем заедно на нашия красив стадион!

Да загърбим всички разногласия и да работим заедно за доброто и бъдещето на нашия любим клуб Ботев Пловдив.

Ботев е над всичко и над всички".