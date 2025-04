Националният отбор на България падна с още три места в световната ранглиста

Националният отбор на България по футбол отстъпи с три места в ранглистата на ФИФА и вече заема 85-а позиция. Според новото подреждане "трикольорите" са изпреварени от тимовете на Габон, Ел Салвадор и Хаити.

България има 1289.03 точки, което е с 12 по-малко от миналата класация. Родният тим загуби от Република Ирландия с по 1:2 и в двата си баража за влизане в по-горната група на Лигата на нациите Б.

В ранглистата продължава да води световният шампион Аржентина с 1886.16 точки, а отборът на Испания, съперник на България в предстоящите световни квалификации, събра 1854.64 точки и изпревари Франция и вече е на второ място, докато "петлите" отстъпиха с една позиция и са трети с 1852.71. Следват отборите на Англия и Бразилия, а челната десетка се допълва още от Нидерландия, Португалия, Белгия, Италия и Германия.

От другите два съперника на българите в квалификациите за Мондиал 2028, които започват през септември, Турция прогресира с една позиция до 27-ата с 1551.47 точки, а Грузия остава на 68-о място с 1373.05.

Следващата класация на ФИФА ще бъде оповестена на 10 юли.

Spain jump into the top two in the latest #FIFARanking! 🇪🇸🆙