Тотнъм с огромен бюджет за нови играчи през януари

26 Декември, 2025 20:59 421 0

Според медиите на Острова лондончани искат да се подсилят на лявото крило и в защита

Тотнъм с огромен бюджет за нови играчи през януари - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк е подкрепен от ръководството на "шпорите" със 150 млн. паунда за зимни трансфери.

Според медиите на Острова лондончани искат да се подсилят на лявото крило и в защита.

Тотнъм има интерес към Антоан Семеньо от Борнемут, но "шпорите" са в тежка конкуренция за подписа му. Семеньо е искан от Ливърпул, Манчестър Сити и Манчестър Юнайтед.

Ако Семеньо обаче отиде в някой от изброените три клуба, то Тотнъм ще може да вземе Савиньо от Сити - футболист, към когото имаше интерес през лятото.

Ляв бек също е от позициите, където лондончани искат подсилване. Там Дестини Удоджи е контузен, а привличането на нов ляв краен бранител ще позволи на Джед Спенс да отиде на предпочитаната от него позиция на десния бек.

Ако не бъде взет ляв бек, то Тотнъм е готов да потърси и бранител от ляво в центъра на отбраната. Това ще прати Мики ван де Вен на левия бек.


