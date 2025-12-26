Тотнъм с огромен бюджет за нови играчи през януари

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк е подкрепен от ръководството на "шпорите" със 150 млн. паунда за зимни трансфери.

Според медиите на Острова лондончани искат да се подсилят на лявото крило и в защита.

Тотнъм има интерес към Антоан Семеньо от Борнемут, но "шпорите" са в тежка конкуренция за подписа му. Семеньо е искан от Ливърпул, Манчестър Сити и Манчестър Юнайтед.

Ако Семеньо обаче отиде в някой от изброените три клуба, то Тотнъм ще може да вземе Савиньо от Сити - футболист, към когото имаше интерес през лятото.

Ляв бек също е от позициите, където лондончани искат подсилване. Там Дестини Удоджи е контузен, а привличането на нов ляв краен бранител ще позволи на Джед Спенс да отиде на предпочитаната от него позиция на десния бек.

Ако не бъде взет ляв бек, то Тотнъм е готов да потърси и бранител от ляво в центъра на отбраната. Това ще прати Мики ван де Вен на левия бек.