Локо Пловдив продава трима от водещите си футболисти?

Локомотив Пловдив може да продаде трима от най-конвертируемите си футболисти по време на зимния трансферен прозорец, твърди TribunaPlovdiv.bg.

“Смърфовете” направиха силна първа част на шампионата, като в края на календарната 2025 година се намират на шестата позиция в класирането. През дълъг период от началото кампанията “черно-белите” се намираха в Топ 3, но поредица от няколко слаби мача постави пловдивчани по назад в таблицата.

Сред най-добре представящите се футболисти на отбора бяха вратарят Боян Милосавлиевич, офанзивният халф Каталин Иту и нападателят Хуан Переа.

Тримата играчи на “смърфовете” са сред водещите на отбора, които определено правиха разликата в голяма част от спечелените срещи на тима воден от Душан Косич.