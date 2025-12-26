Новини
Локо Пловдив продава трима от водещите си футболисти?

Локо Пловдив продава трима от водещите си футболисти?

26 Декември, 2025

“Смърфовете” направиха силна първа част на шампионата, като в края на календарната 2025 година се намират на шестата позиция в класирането

Локомотив Пловдив може да продаде трима от най-конвертируемите си футболисти по време на зимния трансферен прозорец, твърди TribunaPlovdiv.bg.

“Смърфовете” направиха силна първа част на шампионата, като в края на календарната 2025 година се намират на шестата позиция в класирането. През дълъг период от началото кампанията “черно-белите” се намираха в Топ 3, но поредица от няколко слаби мача постави пловдивчани по назад в таблицата.

Сред най-добре представящите се футболисти на отбора бяха вратарят Боян Милосавлиевич, офанзивният халф Каталин Иту и нападателят Хуан Переа.

Тримата играчи на “смърфовете” са сред водещите на отбора, които определено правиха разликата в голяма част от спечелените срещи на тима воден от Душан Косич.


  • 2 Бай Георги

    Не съм фен на Локомотив Пловдив , но да кажеш че Каталин Иту3 е добър и постояннен футболист, вероятно си злоупотребил адски много с алкохола по празниците хахахаха

    19:18 26.12.2025

