Войната в семейство Бекъм продължава с пълна сила и навръх Коледа

Войната в семейство Бекъм продължава с пълна сила, а Дейвид и Виктория изглежда изпратиха ясно послание към най-големия си син Бруклин навръх Боксинг дей. Повод за коментарите стана видео, публикувано в социалните мрежи, на което двамата танцуват на песента на Барбра Страйзънд и Бари Гиб – „Виновен“.

Феновете веднага забелязаха насочените текстове в клипа: „Няма за какво да съжаляваме“ (We've got nothing to be sorry for). Виктория добави под заглавието: „Дейвид и Виктория дават най-доброто от себе си като Бари и Барбра на Коледа. Целувки от нас двамата“.

Случайно или не, постът се появи малко след като в медиите изтече информация, че Бруклин настоява родителите му да се извинят на него и съпругата му Никола Пелц заради продължаващия раздор. Според източници на Daily Mail, отношенията са се влошили след „кампания“ срещу Никола.

„Не можеш да причиниш толкова болка на двама души и след това да очакваш да подновиш отношенията си чрез един пост в социалните мрежи. Този, който е причинил болката, не решава кога всичко е приключило“, твърди приближен до Бруклин източник.

Докато 51-годишната Виктория и 50-годишният Дейвид празнуваха в имението си в Котсуолдс, заобиколени от децата си Крус и Харпър, както и от своите родители, Бруклин остана в САЩ.

Ситуацията изглежда сериозна, тъй като най-големият син на звездната двойка е блокирал цялото си семейство в Instagram. Той сподели свой собствен пост, в който подчерта, че съпругата му Никола е „неговото всичко“. Бруклин разкри също, че е прекарал Коледа с друг известен спортист, вместо с баща си Дейвид.