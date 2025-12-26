Новини
Спорт »
Световен футбол »
Войната в семейство Бекъм продължава с пълна сила и навръх Коледа

26 Декември, 2025 19:59 1 288 4

  • дейвид бекъм-
  • семейство бекъм-
  • футбол-
  • война-
  • раздор

Повод за коментарите стана видео, публикувано в социалните мрежи, на което двамата танцуват на песента на Барбра Страйзънд и Бари Гиб – „Виновен“

Войната в семейство Бекъм продължава с пълна сила и навръх Коледа - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Войната в семейство Бекъм продължава с пълна сила, а Дейвид и Виктория изглежда изпратиха ясно послание към най-големия си син Бруклин навръх Боксинг дей. Повод за коментарите стана видео, публикувано в социалните мрежи, на което двамата танцуват на песента на Барбра Страйзънд и Бари Гиб – „Виновен“.

Феновете веднага забелязаха насочените текстове в клипа: „Няма за какво да съжаляваме“ (We've got nothing to be sorry for). Виктория добави под заглавието: „Дейвид и Виктория дават най-доброто от себе си като Бари и Барбра на Коледа. Целувки от нас двамата“.

Случайно или не, постът се появи малко след като в медиите изтече информация, че Бруклин настоява родителите му да се извинят на него и съпругата му Никола Пелц заради продължаващия раздор. Според източници на Daily Mail, отношенията са се влошили след „кампания“ срещу Никола.

„Не можеш да причиниш толкова болка на двама души и след това да очакваш да подновиш отношенията си чрез един пост в социалните мрежи. Този, който е причинил болката, не решава кога всичко е приключило“, твърди приближен до Бруклин източник.

Докато 51-годишната Виктория и 50-годишният Дейвид празнуваха в имението си в Котсуолдс, заобиколени от децата си Крус и Харпър, както и от своите родители, Бруклин остана в САЩ.

Ситуацията изглежда сериозна, тъй като най-големият син на звездната двойка е блокирал цялото си семейство в Instagram. Той сподели свой собствен пост, в който подчерта, че съпругата му Никола е „неговото всичко“. Бруклин разкри също, че е прекарал Коледа с друг известен спортист, вместо с баща си Дейвид.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    10 0 Отговор
    Наляво или надясно да местим колеги? За тия каква е процедурата?

    20:05 26.12.2025

  • 2 Помак

    2 0 Отговор
    Тя войната в мойто семейство и род няма край..скоро ште стане 50 годишна а ако и дядо стария пмк се обади от отвъдното може и да се окаже 100-150 х ...та тези не ме интересюет

    20:15 26.12.2025

  • 3 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    5 0 Отговор
    Не почнаха ли да се стрелят вече? Пародия на война е това...

    20:17 26.12.2025

  • 4 Дреме ми

    0 0 Отговор
    ...бе Павкаа......

    20:31 26.12.2025

