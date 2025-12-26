Новини
Ливърпул със страхотен жест към семейството на Диого Жота

26 Декември, 2025

Португалецът, който игра и за двата клуба, си отиде от този свят едва на 28-годишна възраст, след като претърпя пътен инцидент

Павел Ковачев

Двамата синове на Диого Жота ще се присъединят към талисманите на "Анфийлд", за двубоя на Ливърпул срещу Уулвърхемптън Уондърърс в мач от английската Висша лига в събота следобед.

Португалецът, който игра и за двата клуба, си отиде от този свят едва на 28-годишна възраст, след като претърпя пътен инцидент.

Ливърпул вече извади от употреба номер 20, с който Жота игра на "Анфийлд". Нападателят пристигна в редиците на мърсисайдци именно от Уулвс през 2020.

"Връщайки се към всичко, което се случи през изминалите 12 месеца, се изпълвам с много емоции. Говорейки за семейството на Диого Жота, то за първи път ще бъде без него на Коледа. Надявам се любовта, която Диого продължава да генерира, носи поне малка утеха на близките му в тези светли празници. Това чувство на загуба ще бъде особено силно в събота, разбира се, тъй като това ще е първият път, в който двата английски клуба на Диого ще се изправят един срещу друг след трагичната му кончина. Подобно на нас, Уулвс също бяха много афектирани от загубата на футболиста и човека Диого Жота, така че мислите ми продължават да бъдат и с тях", сподели мениджърът на Ливърпул Арне Слот.


