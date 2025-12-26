Новини
Голяма легенда на Левски: На "Герена" се работи правилно, шансът за титлата е голям

26 Декември, 2025 22:01 534 3

Голямата легенда на Левски Войн Войнов говори пред колегите от Sportal.bg в края на отиващата си 2025 г. Легендарното крило на "сините" изрази надежда, че отборът на Хулио Веласкес ще успее да детронира шампиона Лудогорец. Бившата звезда на клуба от "Герена" призова футболните фенове у нас да ходят повече по стадионите.

"Като цяло годината не беше добра за българския футбол, но беше добра за Левски. Най-вече мога да отлича колектива в Левски - всички действат като едно цяло, отборът играе добре. Това говори за правилна работа на треньорския щаб и на клубното ръководство. Шансът за титлата е голям! Хубаво е, че Левски успя да излезе бързо от момента на срив, който настъпи по едно време, но това се случва на всеки отбор - не може само да побеждаваш цял сезон. Сривът обаче беше преодолян за два мача. Това е важно.

Иначе, както казах, за националния отбор годината не беше добре. Не може да няма добра база, на места два отбора тренират на един терен. Без качествена база и без масовост на футбола няма как излязат добри футболисти. Едно време непрекъснато се играеше на улицата, имаше първенства между махалите, междуучилищна надпревара и т.н. Играеше се футбол навсякъде. Масовост! Знаете, че най-добрите футболисти в Бразилия са тръгнали от улицата, в бедните квартали. Другото е базата. Ние сигурно сме на последно място в Европейския съюз по футболна инфраструктура. Това задължително трябва да се подобри, ако искаме да постигнем нещо повече.

Очаквам 2026 г. да бъде още по-добра за Левски, а и като цяло за запалянковците, които трябва да ходят повече по стадионите. Футболистите са важни, но е важно и да играеш пред публика. Нека има повече фенове по българските стадиони. И нека сме здрави, разбира се", заяви Войн Войнов.


