Оксфорд с Филип Кръстев напуснаха опасната зона след драма срещу Саутхемптън

26 Декември, 2025 19:30 398 0

Българският национал влезе в игра в 66-ата минута на мястото на Люк Харис и успя да помогне на своя отбор да стигне до успеха

Оксфорд с Филип Кръстев напуснаха опасната зона след драма срещу Саутхемптън - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Оксфорд с Филип Кръстев постигна драматична победа с 2:1 над Саутхемптън у дома. Срещата беше от 23-ия кръг на Чемпиъншип.

Българският национал влезе в игра в 66-ата минута на мястото на Люк Харис и успя да помогне на своя отбор да стигне до успеха.

Оксфорд поведе в 23-ата минута с гол на Тайлър Гуудрхам. Шест минути по-късно Тайлър Харууд-Белис изравни.

Домакините стигнаха до успеха в 89-ата минута с гол на Стенли Милс.

Победата позволи на Оксфорд да напусне зоната на изпадащите, като с 22 точки заема 21-о място. Саутхемптън е 12-и с 31 точки.


