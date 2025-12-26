Босът на Наполи предлага нов договор на Антонио Конте

Президентът на Наполи Аурелио де Лаурентис иска да удължи договора на треньора Антонио Конте, твърди La Republicca. Настоящият контракт на специалиста е до лятото на 2027 година.
Желанието на боса на шампионите е Конте да подпише по-дълъг контракт - поне до края на сезон 2028/29. Де Лаурентис възприема треньора за ключов фактор за успехите на клуба през тази година. Самият Конте също давал положителни сигнали за тази възможност, като при преподписване той ще получи увеличение на заплатата си.
Преди няколко дни 56-годишният специалист изведе Наполи до Суперкупата на Италия. През миналия сезон Конте направи партенопеите шампиони.
De Laurentiis will try to secure Antonio Conte with another two-year deal, extending his contract until 2029. At the same time, positive signals are also coming from the coach towards the president. ✍️— Napoli Zone (@TheNapoliZone) December 24, 2025
[@SportRepubblica] pic.twitter.com/AYendv5Qxk
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА