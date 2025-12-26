Новини
Спорт »
Световен футбол »
Босът на Наполи предлага нов договор на Антонио Конте

Босът на Наполи предлага нов договор на Антонио Конте

26 Декември, 2025 20:30 421 0

  • наполи-
  • аурелио де лаурентис-
  • антонио конте-
  • futbol-
  • now dogowor

Желанието на президента на шампионите е Конте да подпише по-дълъг контракт - поне до края на сезон 2028/29

Босът на Наполи предлага нов договор на Антонио Конте - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Наполи Аурелио де Лаурентис иска да удължи договора на треньора Антонио Конте, твърди La Republicca. Настоящият контракт на специалиста е до лятото на 2027 година.

Желанието на боса на шампионите е Конте да подпише по-дълъг контракт - поне до края на сезон 2028/29. Де Лаурентис възприема треньора за ключов фактор за успехите на клуба през тази година. Самият Конте също давал положителни сигнали за тази възможност, като при преподписване той ще получи увеличение на заплатата си.

Преди няколко дни 56-годишният специалист изведе Наполи до Суперкупата на Италия. През миналия сезон Конте направи партенопеите шампиони.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ