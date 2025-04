Легенда на Арсенал: Ако не вярваш, че можеш да победиш Реал Мадрид, по-добре си остани вкъщи

Легендата на Арсенал Тиери Анри посъветва играчите на тима да имат вяра, че могат да победят действащия европейски първенец Реал Мадрид в тазвечерния сблъсък между двата отбора на “Емиратс” от 1/4-финалите на Шампионската лига.

Именно бившият нападател имаше решаваща роля за отстраняването на Реал Мадрид в последния сблъсък между двата тима в ШЛ. В 1/8-финалната фаза на турнира през 2006 година той отбеляза попадението за победата на Арсенал с 1:0 на “Бернабеу”, с което “артилеристите” продължиха напред, след като реваншът в Лондон завърши при нулево реми.

Затова Анри беше попитан в студиото на CBS Sports какъв трябва да бъде подходът на лондончани срещу сочения за фаворит испански клуб. “Трябва да вярваш, че можеш да се справиш. Вижте, бил съм в тази ситуация, и то със състав с леко по-малка доза талант, честно казано. Когато направихме реми с Реал Мадрид, всички им се смееха, най-вече в Испания. Ако не излезеш с вярата, че можеш да победиш Реал Мадрид… Те така или иначе са по-добри от теб и с по-добър състав. На ръкава им се вижда, че имат 15 трофея в турнира, а ние нито един… В такъв случай по-добре не излизай да играеш, ако не вярващ, че можеш да ги победиш.

“They have 15 on the sleeve, we have none.” 👀 Thierry Henry discusses how he believes Arsenal should approach the #UCL quarterfinal clash with Real Madrid ⬇️ pic.twitter.com/uzxg8m61Op

Нужно е да имаш вярата, че си способен да победиш този тим. Ако излезеш срещу Реал Мадрид, мислейки: “Да видим какво ще стане”, може просто да си го спестиш. Виждал съм как Гърция печели европейска титла, а Лестър - Премиър лийг. Никой не би предвидил това. Просто вярвай, че можеш, това казвам. Дали ще успееш? Това е друг въпрос. Вижте как Атлетико Мадрид играха срещу тях - повече от добре. Това се е случвало много пъти и въпреки това никога не е било достатъчно. Виждал съм как Манчестър Сити са играли доста добре срещу Реал Мадрид и въпреки това не беше достатъчно. Така че ако отидеш там без вярата, че можеш да спечелиш, направо си остани вкъщи”, отговори някогашният френски национал.

2006: The last time Arsenal and Real Madrid faced off in the #UCL 🗓️⤵️



Thierry Henry’s goal in the Round of 16 fired Arsenal through to the quarterfinals 🔥 pic.twitter.com/LmlT5io7AI