Франческо Баная няма да участва във финала на сезона в MotoGP във Валенсия и така ще приключи кариерата си в заводския тим на Дукати извън пистата. Двукратният световен шампион продължава възстановяването си след контузията, получена в Катар.

„Завръщането на пистата се отлага за Пеко – последните медицински прегледи, извършени тази сутрин, не дадоха зелена светлина за качване на мотора“, обяви Дукати. На мястото на италианеца отново ще застане Икер Лекуона, който го замени и в Гран при на Португалия.

Баная падна още в първата обиколка на спринтовото състезание за Гран при на Катар, след като Фермин Алдегер се удари в задната гума на неговия мотоциклет. Инцидентът доведе до прекъсване с червен флаг, а последвалите медицински изследвания установиха двойна фрактура на четвъртата и петата метатарзална кост на десния крак.

Заради травмата 29-годишният пилот пропусна и състезанието в Португалия. Именно там съотборникът му Марк Маркес си гарантира осмата титла в кралския клас, след като завърши осми в надпреварата.

Лекуона ще кара на родна земя във Валенсия. Дукати посочи, че испанецът пристига с положителна нагласа, след като спечели точки и в двете състезания от португалския уикенд.

Баная спечели титлата в MotoGP през 2022 и 2023 г., а през 2024 г. завърши втори в крайното класиране. След това Марк Маркес стана шампион през 2025 и 2026 г., а периодът на Баная в Дукати приключи с по-слаби резултати и контузия в края на последния му сезон с отбора.

„Това е историята на пилота с най-много победи в историята на Дукати в MotoGP – цели 31 на брой“, заявиха от италианския тим. Баная се присъедини към заводския отбор през 2021 г. и спечели с него двете си световни титли.

От 2027 г. италианецът ще кара за Априля, с която е подписал четиригодишен договор. В заводския тим на Дукати неговото място ще заеме Педро Акоста, който ще бъде съотборник на Марк Маркес в изцяло испански състав.