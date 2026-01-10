Новини
Спорт »
Моторни спортове »
ФИА свиква извънредна среща заради спорните двигатели на Мерцедес и Ред Бул

10 Януари, 2026 08:47 918 0

Очаква се дискусиите да бъдат ожесточени

ФИА свиква извънредна среща заради спорните двигатели на Мерцедес и Ред Бул - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В навечерието на предсезонните тестове на Формула 1 в Барселона, автомобилният свят е разтърсен от напрежение. Международната автомобилна федерация (ФИА) ще събере всички производители на задвижващи системи, за да обсъдят горещата тема – иновативните двигатели на Мерцедес и Ред Бул, които предизвикаха буря от реакции в падока.

В края на миналата година се появиха слухове, че двата отбора са открили вратичка в техническия регламент, позволяваща им да увеличат плътността на сместа в горивната камера. Докато правилата изискват съотношение 16:1 между горна и долна мъртва точка на буталата, инженерите на Мерцедес и Ред Бул са успели да достигнат впечатляващото 18:1. Това нововъведение може да осигури допълнителни 15 конски сили – предимство, което не остана незабелязано от конкурентите.

Решението на ФИА да позволи тази технология от сезон 2026 предизвика недоволство сред останалите производители – Ауди, Хонда и Ферари. Трите компании обединиха усилия и изпратиха официално писмо до федерацията, настоявайки за яснота и равнопоставеност, за да се избегнат евентуални протести още в началото на шампионата.

В отговор на нарастващото напрежение, ФИА насрочи ключова среща за 22 януари, броени дни преди първите тестове в Барселона. На нея ще присъстват водещи технически експерти и ръководители от всички отбори, за да се потърси общо решение и да се гарантира, че правилата ще се прилагат еднакво за всички.

„Както винаги при въвеждането на нови регулации, възникват различни тълкувания и въпроси. Срещата на 22 януари ще даде възможност на техническите специалисти да обсъдят всички аспекти и да се уверим, че правилата са разбираеми и справедливи за всички участници“, коментира говорител на ФИА.


