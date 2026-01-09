Новини
Арина Сабаленка отново надделя над Мадисън Кийс и се класира за полуфиналите в Бризбън

9 Януари, 2026 21:39 314 1

В битката за място на финала тя ще се изправи срещу чехкинята Каролина Мухова

Арина Сабаленка отново надделя над Мадисън Кийс и се класира за полуфиналите в Бризбън - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Беларуската звезда Арина Сабаленка си осигури място сред най-добрите четири на престижния турнир WTA 500 в Бризбън, Австралия. Световната номер едно затвърди доминацията си, като надигра категорично американката Мадисън Кийс с 6:3, 6:3 – повторение на финалния сблъсък от Откритото първенство на Австралия през 2025 година, където също излезе победителка.

Сабаленка започна двубоя уверено, но при 2:3 в първия сет показа истинската си класа, като спечели четири поредни гейма и затвори частта в своя полза.

Във втория сет интригата се запази до средата, когато двете състезателки си размениха три пробива в рамките на пет гейма.

В решителния момент обаче Арина реализира нов пробив за 4:2, който се оказа последният в срещата и ѝ осигури заслужена победа.

В битката за място на финала Сабаленка ще се изправи срещу чехкинята Каролина Мухова. Поставената под номер 11 Мухова елиминира третата в схемата Елена Рибакина от Казахстан след драматичен трисетов мач – 6:2, 2:6, 6:4, продължил над два часа.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 За Сабаленка

    0 0 Отговор
    ...разбрахме,ама що стана с оня монаковски каунь-манекен бе Ангеле?
    Още ли е в топ 250 с коя мургавелка пак се е снимал?

    21:50 09.01.2026

