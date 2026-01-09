Легендарната Марта каза "да" на любимата си Кари Лорънс на интимна церемония във Флорида

Бразилската футболна звезда Марта Виейра да Силва, призната за най-великата футболистка в историята, официално сключи брак с дългогодишната си партньорка и бивша съотборничка Кари Лорънс. Щастливото събитие се състоя в тесен семеен кръг във Флорида, като новината бързо обиколи световните медии и социалните мрежи.

"Това е най-щастливият ден в живота ни! Вече сме семейство Лорънс Виейра", сподели развълнуваната Марта в профила си, публикувайки снимки от специалния ден.

За церемонията тя избра елегантен бял костюм, ушит по поръчка от фини материи, донесени специално от Бразилия, а визията ѝ бе допълнена от стилна шапка с широка периферия. Марта бе придружена до олтара от своята майка Тереза да Силва, докато Кари Лорънс блестеше в изискана бяла рокля.

Любовната им история започва преди две години, когато двете играят рамо до рамо за американския клуб "Орландо Прайд". За съжаление, Лорънс бе принудена да прекрати спортната си кариера през 2024 г. заради поредица от тежки контузии, но това не попречи на щастието им.

39-годишната Марта продължава да пише история във футбола – тя все още е част от "Орландо Прайд" и националния отбор на Бразилия, където е реализирала впечатляващите 122 гола в 214 мача. Не случайно тя е шесткратна носителка на приза "Най-добра футболистка на ФИФА".