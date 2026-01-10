Раул Асенсио недоволен от смяна в дербито с Атлетико

В лагера на Реал Мадрид отново се усеща напрежение, след като защитникът Раул Асенсио демонстрира открито разочарование от треньорското решение на Шаби Алонсо по време на сблъсъка за Суперкупата на Испания срещу Атлетико Мадрид.

В 69-ата минута на двубоя, когато резултатът все още беше на кантар, наставникът на "белия балет" реши да извади от игра Асенсио, заедно с контузения му съотборник Антонио Рюдигер. Тази неочаквана смяна предизвика буря от емоции у испанския бранител, който напусна терена с видимо недоумение и разочарование, търсейки обяснение от треньорския щаб.

Докато се отправяше към резервната скамейка, Асенсио размаха ръце в знак на несъгласие и обърна поглед към асистентите, задавайки въпроса, който витаеше във въздуха: "Защо аз?".

Реакцията му не остана незабелязана от феновете и медиите, които веднага започнаха да спекулират за евентуално напрежение между играча и треньора.

Този инцидент е поредният сигнал за нарастващото недоволство в съблекалнята на Реал Мадрид, където решенията на Шаби Алонсо все по-често предизвикват въпроси и коментари.