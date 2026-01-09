Новини
Спорт »
Тенис »
Денислава Глушкова не можа да преодолее испанка в Анталия

Денислава Глушкова не можа да преодолее испанка в Анталия

9 Януари, 2026 21:15 335 0

  • денислава глушкова -
  • тенис-
  • турнир-
  • анталия-
  • турция

Националката ни за „Били Джийн Кинг Къп" загуби в три сета

Денислава Глушкова не можа да преодолее испанка в Анталия - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Денислава Глушкова отпадна на четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 30 000 долара.

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" загуби от испанката Карлота Мартинес Сирес със 7:5, 1:6, 1:6. Двубоят продължи 3 часа и 15 минути.

Седмата поставена в схемата българка спечели първия сет, след като направи пробив в 12-ия гейм, но в следващите две части успя да вземе общо само два гейма и отпадна от надпреварата.

Българката, която заема 391-ва позиция в световната ранглиста на WTA, преди тази среща записа две поредни победи.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ