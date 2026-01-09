Денислава Глушкова не можа да преодолее испанка в Анталия

Денислава Глушкова отпадна на четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 30 000 долара.

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" загуби от испанката Карлота Мартинес Сирес със 7:5, 1:6, 1:6. Двубоят продължи 3 часа и 15 минути.

Седмата поставена в схемата българка спечели първия сет, след като направи пробив в 12-ия гейм, но в следващите две части успя да вземе общо само два гейма и отпадна от надпреварата.

Българката, която заема 391-ва позиция в световната ранглиста на WTA, преди тази среща записа две поредни победи.