Оле Гунар Солскяер пред завръщане в Манчестър Юнайтед с внушителен бонус за Шампионската лига

Манчестър Юнайтед е на прага на нова ера, след като клубът подготвя завръщането на Оле Гунар Солскяер на мениджърския пост. Според водещи британски издания, норвежкият специалист ще получи щедър бонус от близо 4 милиона паунда, ако успее да класира "червените дяволи" за участие в престижната Шампионска лига.

След като Рубен Аморим бе освободен по-рано тази седмица, ръководството на Юнайтед се обърна към добре познатото лице на Солскяер, който вече има опит начело на 20-кратните шампиони на Англия. Очаква се той да поеме отбора до края на сезона, а седмичното му възнаграждение да достигне до 60 хиляди британски лири. Това означава, че годишната му заплата ще възлиза на около 3 милиона паунда – значително по-малко от предишния му договор, когато между 2018 и 2021 година Солскяер прибираше по 7,2 милиона лири на сезон.

В момента временно начело на Манчестър Юнайтед е Дарън Флетчър, но феновете вече тръпнат в очакване на евентуалното завръщане на любимия норвежец.

Ако Солскяер успее да върне отбора сред европейския елит, освен признанието на привържениците, го очаква и солидна финансова награда.