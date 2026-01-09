Новини
Спорт »
Световен футбол »
Оле Гунар Солскяер пред завръщане в Манчестър Юнайтед с внушителен бонус за Шампионската лига

Оле Гунар Солскяер пред завръщане в Манчестър Юнайтед с внушителен бонус за Шампионската лига

9 Януари, 2026 22:27 476 0

  • манчестър юнайтед-
  • оле гунар солскяер -
  • мениджър-
  • бонус -
  • класира -
  • червените дяволи -
  • шампионска лига-
  • рубен аморим

Рубен Аморим бе освободен по-рано тази седмица

Оле Гунар Солскяер пред завръщане в Манчестър Юнайтед с внушителен бонус за Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед е на прага на нова ера, след като клубът подготвя завръщането на Оле Гунар Солскяер на мениджърския пост. Според водещи британски издания, норвежкият специалист ще получи щедър бонус от близо 4 милиона паунда, ако успее да класира "червените дяволи" за участие в престижната Шампионска лига.

След като Рубен Аморим бе освободен по-рано тази седмица, ръководството на Юнайтед се обърна към добре познатото лице на Солскяер, който вече има опит начело на 20-кратните шампиони на Англия. Очаква се той да поеме отбора до края на сезона, а седмичното му възнаграждение да достигне до 60 хиляди британски лири. Това означава, че годишната му заплата ще възлиза на около 3 милиона паунда – значително по-малко от предишния му договор, когато между 2018 и 2021 година Солскяер прибираше по 7,2 милиона лири на сезон.

В момента временно начело на Манчестър Юнайтед е Дарън Флетчър, но феновете вече тръпнат в очакване на евентуалното завръщане на любимия норвежец.

Ако Солскяер успее да върне отбора сред европейския елит, освен признанието на привържениците, го очаква и солидна финансова награда.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ