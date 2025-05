Манчестър Сити привлича 18-годишен талант от ПСЖ без пари

Манчестър Сити е постигнал устно споразумение за привличането на младия нападател на Пари Сен Жермен Мамаду Сангаре, който ще пристигне като свободен агент през лятото.

Според авторитетния трансферен журналист Фабрицио Романо, 18-годишният Сангаре ще напусне Париж, след като договора му изтича през юни и ще се присъедини към академията на Сити.

"Манчестър Сити постигна договорка за 18-годишния нападател Мамаду Сангаре от ПСЖ като свободен агент – сделката е налице! Има устна договорка, предстои медицински преглед. Още един вълнуващ млад талант за академията на Сити – те спечелиха битката за този диамант на ПСЖ", написа Романо в социалните мрежи.

🚨🔵 EXCL: Manchester City have agreed deal to sign 18 year old striker Mahamadou Sangare from Paris Saint Germain on free deal, here we go!



Verbal agreement in place, medical to take place and one more exciting young talent for Man City Academy winning the race for PSG gem. pic.twitter.com/c33o667hLz