Най-важното от футболa в Европа през 2025

25 Декември, 2025 17:59 449 1

  • футбол-
  • 2025-
  • успехи-
  • европейски футбол

Европейският футбол бе белязан от няколко значителни момента, които определено ще останат в историята

Най-важното от футболa в Европа през 2025
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

2025 година е към своя край и логично е време за равносметка. Европейският футбол бе белязан от няколко значителни момента, които определено ще останат в историята.

Един от тях е историческата титла, която завоюва тимът на Пари Сен Жермен в Шампионска лига. След години на огромни инвестиции и разочарования, френският колос най-накрая стъпи на европейския връх. На 31 май 2025 г. ПСЖ разгроми Интер (Милано) с внушителното 5:0 на „Алианц Арена“ и записа един от най-бляскавите триумфи в историята на европейските клубни турини.

Най-важното от футболa в Европа през 2025

Младата надежда Дезире Дуе отбеляза два гола, а Хвича Кварацхелия и Ашраф Хакими също се разписаха, за да подпечатат доминацията на тима, воден от Луис Енрике.

Септември донесе официалното признание за най-добрия футболист в света, а именно Усман Дембеле. Благодарение на ключовата си роля в триумфа на ПСЖ в Шампионската лига и силните си изяви за Франция, той изпревари конкуренцията и заслужено грабна най-ценното индивидуално отличие във футбола.

Най-важното от футболa в Европа през 2025

Звездата на Барселона Ламин Ямал също влезе в историята, като спечели трофея „Копа“ (за най-добър млад играч) за втора поредна година.

Испанката Айтана Бонмати защити реномето си на най-добра в света, печелейки отличието при жените.

Най-важното от футболa в Европа през 2025

Лятото на 2025 г. предложи новия мега-формат на ФИФА за световно клубно първенство, което се проведе в САЩ, а в него участваха жели 32 отбора. Английският Челси триумфира на финала в Ню Джърси, побеждавайки ПСЖ с 3:0.

Най-важното от футболa в Европа през 2025

Преди това Тотнъм грабна трофея в Лига Европа, прекъсвайки серия от 17 години без отличие. Във финала „шпорите“ победиха друг английски тим – Манчестър Юнайтед, с 1:0.

Швейцария беше домакин на изключително успешно Европейско първенство по футбол през юли, което постави нови рекорди по гледаемост и интерес към женския футбол. Титлата спечели националният тим на Англия.

Най-важното от футболa в Европа през 2025


  • 1 Евгени от Алфапласт

    За Супата нищо, ега ти. А толкова статии да му събират пари, чак и благотворителни мачове... Бива ли така да го пренебрегвате? Нали сме в Европа уж?!

    18:54 25.12.2025

