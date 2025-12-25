Новини
Спорт »
Световен футбол »
Бивш съотборник на Божинов спира с футбола заради убийство

Бивш съотборник на Божинов спира с футбола заради убийство

25 Декември, 2025 18:30 554 1

  • барселона де гуаякил-
  • марио пинейда-
  • футбол-
  • фелипе кайседо-
  • убийство

Новината остави Еквадор в потрес, а съотборниците на Пинейда са силно засегнати

Бивш съотборник на Божинов спира с футбола заради убийство - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Еквадорският футбол преживява мрачни дни. На 18 декември показно пред магазин за месо беше застрелян 33-годишният играч на Барселона де Гуаякил Марио Пинейда. При стрелбата загина не само футболистът, но и съпругата му, а майка му беше ранена. Инцидентът се случи посред бял ден и потопи страната в шок.

Новината остави Еквадор в потрес, а съотборниците на Пинейда са силно засегнати. Един от тях - Фелипе Кайседо, бивш съотборник на Валери Божинов в Манчестър Сити, коментира случилото се и заяви категорично, че след като е преживял това събитие от първа ръка, не иска повече да играе футбол.

„Най-вероятно ще се оттегля. Не мисля да продължавам. Смъртта на Марио Пинейда ме засегна дълбоко и не искам да знам нищо повече за футбола. Няма да остана в Барселона. Аз съм човек на моментите. Когато реших да дойда, го направих повече със сърцето, отколкото с главата. Ако бях мислил с главата си, може би нямаше да съм тук“, заяви нападателят.

Кайседо се присъедини към Барселона де Гуаякил през януари тази година, след като прекара повече от година извън терените след престоя си в Саудитска Арабия. Нападателят пристигна в Манчестър Сити през януари 2008 година и записа 35 мача за тима, като на няколко пъти беше преотстъпван.

Иначе вече има задържани за убийството на Пинейда и съпругата му, но няма информация за причините.

Бивш съотборник на Божинов спира с футбола заради убийство


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    0 0 Отговор
    Кого е убил?

    19:00 25.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ