Словашка журналистка събра погледите до елхата

Словашката журналистка Симона Лесковска е ослепителна на Коледа. Половинката на халфа на Наполи Станислав Лоботка пусна снимки пред елхата, на които е с червена рокля, подчертаваща извивките ѝ.

Красавицата пожела Весела Коледа на всички, които празнуват днес.

Симона, която работи за телевизията на словашката футболна централа, и Лоботка са заедно вече повече от година и открито демонстрират любовта си със серия от фотоси в социалните мрежи. Журналистката може да бъде видяна на почти всеки домакински мач на Наполи на "Марадона".