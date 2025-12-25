Новини
Спорт »
Световен футбол »
Словашка журналистка събра погледите до елхата

Словашка журналистка събра погледите до елхата

25 Декември, 2025 20:29 1 880 17

  • симона лесковска-
  • коледа-
  • сексапил-
  • секси-
  • футбол-
  • спорт

Красавицата пожела Весела Коледа на всички, които празнуват днес

Словашка журналистка събра погледите до елхата - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Словашката журналистка Симона Лесковска е ослепителна на Коледа. Половинката на халфа на Наполи Станислав Лоботка пусна снимки пред елхата, на които е с червена рокля, подчертаваща извивките ѝ.

Красавицата пожела Весела Коледа на всички, които празнуват днес.

Симона, която работи за телевизията на словашката футболна централа, и Лоботка са заедно вече повече от година и открито демонстрират любовта си със серия от фотоси в социалните мрежи. Журналистката може да бъде видяна на почти всеки домакински мач на Наполи на "Марадона".


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фики Столаро

    11 0 Отговор
    Яшаа ма како, маалата шта парим кралиса

    20:33 25.12.2025

  • 2 Дуньо простия

    13 0 Отговор
    В устата мяза на млада кобилка.

    20:35 25.12.2025

  • 3 ТЕЗИ ДВАМАТА

    7 0 Отговор
    Ще си направят едно дете с ГОЛЕМО ГОЛЕМО ЧЕЛО.

    20:36 25.12.2025

  • 4 ООрана държава

    11 0 Отговор
    Много голяма чутура бе, не ги правят като едно време тия жени

    Коментиран от #7

    20:38 25.12.2025

  • 5 Биуо

    5 0 Отговор
    Биуо

    20:41 25.12.2025

  • 6 мечо

    7 1 Отговор
    бил сам ван братислава много хубав грат много хубави жени путекоха ми лигите

    20:41 25.12.2025

  • 7 Мяу

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "ООрана държава":

    Кон бе кон

    20:42 25.12.2025

  • 8 ?????

    5 0 Отговор
    Ще се повторя.
    И по-грозни сме виждали и по-хубави сме уважавали.
    Ама тогава им беше хубаво и не бързаха да се ексхибиционират моментално.

    Коментиран от #16

    20:45 25.12.2025

  • 9 оле

    9 0 Отговор
    Някакъв кон в кратуната :)
    Не й е лесно. В Словакия е пълно с пеперудки.
    Не се сещям за по сексапилни жени от техните. Може би донякъде чехкините ги конкурират.
    Ама това нещо на снимката е 1 от 10 като за Словакия.

    20:46 25.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Новина

    2 1 Отговор
    Словашка журналистка събра погледите до елхата, като я окичвала с мъжки топки и вятърът й повдигна полата и от там лъсна част от вселената, вселена безкрайна, славна, срастна и срамна.

    21:24 25.12.2025

  • 12 Благо Джизъса

    3 0 Отговор
    ....в женско тяло

    21:27 25.12.2025

  • 13 Вижда се

    0 0 Отговор
    Не естествено стой до него, той е по скоро "защо е там", не си подхождат, но парите му.......

    21:38 25.12.2025

  • 14 Дедо

    1 0 Отговор
    А бе бих я треснал с всичките и недостатъци

    21:44 25.12.2025

  • 15 Аз съм умен

    0 0 Отговор
    Шахматист, а не тъп футболист и мен такова нещо не ме огрява 🤣

    Коментиран от #17

    22:08 25.12.2025

  • 16 който имал късмет по соца, имал

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "?????":

    Сега се карат за дебелани.

    22:10 25.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ