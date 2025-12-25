Словашка журналистка събра погледите до елхата

Словашката журналистка Симона Лесковска е ослепителна на Коледа. Половинката на халфа на Наполи Станислав Лоботка пусна снимки пред елхата, на които е с червена рокля, подчертаваща извивките ѝ.
Красавицата пожела Весела Коледа на всички, които празнуват днес.
Симона, която работи за телевизията на словашката футболна централа, и Лоботка са заедно вече повече от година и открито демонстрират любовта си със серия от фотоси в социалните мрежи. Журналистката може да бъде видяна на почти всеки домакински мач на Наполи на "Марадона".
1 Фики Столаро
20:33 25.12.2025
2 Дуньо простия
20:35 25.12.2025
3 ТЕЗИ ДВАМАТА
20:36 25.12.2025
4 ООрана държава
Коментиран от #7
20:38 25.12.2025
5 Биуо
20:41 25.12.2025
6 мечо
20:41 25.12.2025
7 Мяу
До коментар #4 от "ООрана държава":Кон бе кон
20:42 25.12.2025
8 ?????
И по-грозни сме виждали и по-хубави сме уважавали.
Ама тогава им беше хубаво и не бързаха да се ексхибиционират моментално.
Коментиран от #16
20:45 25.12.2025
9 оле
Не й е лесно. В Словакия е пълно с пеперудки.
Не се сещям за по сексапилни жени от техните. Може би донякъде чехкините ги конкурират.
Ама това нещо на снимката е 1 от 10 като за Словакия.
20:46 25.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Новина
21:24 25.12.2025
12 Благо Джизъса
21:27 25.12.2025
13 Вижда се
21:38 25.12.2025
14 Дедо
21:44 25.12.2025
15 Аз съм умен
Коментиран от #17
22:08 25.12.2025
16 който имал късмет по соца, имал
До коментар #8 от "?????":Сега се карат за дебелани.
22:10 25.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.