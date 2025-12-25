Новини
Спорт »
Световен футбол »
Президентът на Фенербахче е освободен под съдебен контрол

Президентът на Фенербахче е освободен под съдебен контрол

25 Декември, 2025 19:59 437 0

  • фенербахче-
  • садетин саран-
  • арест-
  • турция

Истанбулски съд разпореди на Саран да се явява в полицейско управление два пъти седмично, за да се регистрира

Президентът на Фенербахче е освободен под съдебен контрол - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Фенербахче Садетин Саран беше освободен под съдебен контрол в четвъртък след задържането му предишната вечер като част от разследване за наркотици, съобщиха медиите в страната.

Истанбулски съд разпореди на Саран да се явява в полицейско управление два пъти седмично, за да се регистрира. Футболният остава със забрана за пътуване в чужбина, наложена по-рано по време на разследването, започнало в началото на декември.

Първоначално Саран се яви пред прокурорите на 20 декември, за да даде показания, а след това беше насочен към съдебномедицинска експертиза. Докладът показа следи от наркотици в проба от косата му.

Саран, който отхвърли резултатите чрез изявление в социалните медии, беше подкрепен от фенове на Фенербахче пред сградата на истанбулския съд.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ