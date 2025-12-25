Президентът на Фенербахче е освободен под съдебен контрол

Президентът на Фенербахче Садетин Саран беше освободен под съдебен контрол в четвъртък след задържането му предишната вечер като част от разследване за наркотици, съобщиха медиите в страната.

Истанбулски съд разпореди на Саран да се явява в полицейско управление два пъти седмично, за да се регистрира. Футболният остава със забрана за пътуване в чужбина, наложена по-рано по време на разследването, започнало в началото на декември.

Първоначално Саран се яви пред прокурорите на 20 декември, за да даде показания, а след това беше насочен към съдебномедицинска експертиза. Докладът показа следи от наркотици в проба от косата му.

Саран, който отхвърли резултатите чрез изявление в социалните медии, беше подкрепен от фенове на Фенербахче пред сградата на истанбулския съд.