Томас Мюлер: Все още ми се струва доста нереално напускането ми на Байерн Мюнхен

Томас Мюлер призна, че все още не е напълно осъзнал, че кариерата му в Байерн Мюнхен ще приключи след 25 години.

Миналия месец "баварците" обявиха, че няма да подновят договора на 35-годишния футболист, който е спечелил 33 титли с тима и е изиграл около 750 мача в кариерата си само за един клуб до момента.

На Байерн им остават три мача от Бундеслигата, плюс Световното клубно първенство през юни и юли в САЩ, за което Мюлер получи мини удължаване на контракта и което ще отбележи неговото сбогуване с тима.

Германецът, който рядко е играл този сезон, но по-често през последните седмици след контузията на Джамал Мусиала, каза, че всичко това "все още му се струва доста нереално".

Thomas Müller in his newsletter: "It's been clear for a few weeks now that I won't be playing for FC Bayern next season. The crazy thing is that it still feels like a normal season at FC Bayern to me. I've always enjoyed just playing football. I've always tried to soak up the… https://t.co/BXdAQcd9xs

"От няколко седмици е ясно, че няма да играя за Байерн през следващия сезон. Лудост е, че в момента все още се чувствам като футболист на тима", каза той, цитиран от ДПА.

Мюлер допълни, че просто продължава да се наслаждава на футбола и да се наслаждава на атмосферата по стадионите и в резултат на това "все още не съм осъзнал напълно, че това е последният ми сезон като играч на Байерн".

Той благодари на феновете, които критикуваха решението на Байерн, за подкрепата им.

"Насърчението и позитивната енергия, които усетих през седмиците след обявяването на тази новина, са огромни. Специални благодарности от цялото ми сърце. Това означава много за мен и се чувствам много специално", каза той.

Thomas Müller:



"We were pretty dominant in the Bundesliga from the start this season and led the way. So, there weren't many turning points that come to mind. But two games in particular stand out in my memory: one because it was arguably the decisive game of the season, and one… https://t.co/EdeNI0UdAd