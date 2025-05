Треньорът на Торино припадна на мача с Венеция (СНИМКА)

Торино и Венеция направиха 1:1 за старт на 35-ия кръг в италианската Серия А. Кике Перес откри за гостите в 36-та минута, но "биковете" се добраха до точка след попадението на Никола Влашич от дузпа в 77-та.

Двубоят обаче ще се запомни и с временния шок, който изживяха играчите и треньорските щабове на двата отбора, след като наставникът на Торино Паоло Ваноли припадна край тъчлинията.

След като съдията отсъди дузпа в полза на Торино в 75-ата минута, която след това бе реализирана от Влашич, 52-годишният треньор внезапно падна на земята, докато общуваше със защитника Гилермо Марипан.Той обаче не загубил съзнание, а асистентът му Лино Годино заяви, че Ваноли е в добро състояние след първите медицински прегледи.

