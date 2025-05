Ямал ги прави за две стотинки още на 12 години (ВИДЕО)

Ламин Ямал е новото футболно чудо на Барселона и света, но истината е, че изумителният му талант е видим от години. След феноменалното му представяне срещу Интер в първия полуфинал от Шампионската лига (3:3), светът си припомни, че магията му далеч не е нещо ново.

В мрежите отново стана популярно видео от сезон 2019/20, в което 12-годишният Ямал буквално унижава връстници и по-големи съперници с небрежен дрибъл, фино докосване и завъртания, сякаш играе срещу конуси, а не срещу реални футболисти. На кадрите той сменя посоката с лекота, контролира топката с пета и преминава през няколко защитника, без да губи ритъм.

И днес, на 17 години, Ямал прави същото – но вече срещу най-силните в света. Срещу Интер той вкара гол, удари две греди и записа име в историята като най-младия голмайстор в полуфинал на Шампионска лига, изпреварвайки Килиан Мбапе.

Още на 15 дебютира за първия отбор на Барса, стана шампион на Европа с Испания, а миналата седмица помогна на клуба да вдигне Купата на краля след победа над Реал.

Но магията на Ламин започва отдавна – още от онези кадри, когато на 12 години се движеше по терена така, както много играчи не успяват дори в професионалния футбол. И изглежда, че тепърва започва.

This was bro at 12 lol, barca fans were waiting for him to turn 16 for YEARS pic.twitter.com/sj78wyqClx https://t.co/npbgce7WvT